రూ.700 కోట్ల గొర్రెల పంపిణీ కుంభకోణం - ప్రధాన నిందితుడి ఆస్తుల జప్తు! - ACB RAIDS IN MOINUDDIN HOUSE

ACB Officials to Bring Moinuddin to Telangana in Sheep Scam ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 3, 2025 at 7:33 AM IST | Updated : May 3, 2025 at 9:05 AM IST 3 Min Read

ACB Officials to Bring Moinuddin to Telangana in Sheep Scam : గొర్రెల పంపిణీ పథకం కుంభకోణంలో ప్రధాన నిందితుడు సయ్యద్ మొహిదుద్దీన్ స్వదేశానికి రప్పించే చర్యలను ఏసీబీ ముమ్మరం చేసింది. హైదరాబాద్‌లోని ఆయన ఇంట్లో సోదాలు జరిపిన అధికారులు కీలక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో దాదాపుగా రూ.700కోట్ల మేర ప్రభుత్వ నిధులు పక్కదారి పట్టినట్లు గుర్తించిన అధికారులు మొహిదుద్దీన్‌ ఆస్తులను జపు చేయడంపైనా దృష్టిసారించారు. గొర్రెల పంపిణీ కుంభకోణం విలువ రూ.700కోట్లుగా గుర్తించిన అవినీతి నిరోధక శాఖ కేసు విచారణను వేగవంతం చేసింది. ఈ పథకానికి అనధికార కాంట్రాక్టర్‌గా వ్యవహరించిన సయ్యద్ మొహిదుద్దీన్‌ను దుబాయ్‌ నుంచి తిరిగి రప్పించే ప్రయత్నాలను అధికారులు ముమ్మరం చేశారు. ఏసీబీ కేసు నమోదు చేసిన సమయంలో కుటుంబంతో సహా హైదరాబాద్‌లోని కొండాపుర్‌లో ఉన్న మొహిదుద్దీన్ దుబాయ్ పారిపోయాడు. ఆ తర్వాత కుటుంబసభ్యులను సైతం కోకాపేటకు మకాం మార్పించాడు. విచారణలో భాగంగా ఆయనపై ఓ కన్నేసిన ఏసీబీ అధికారులు అతడి బ్యాంకు లావాదేవీలను సేకరించారు. కుటుంబసభ్యుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి నగదు బదిలీ చేసినట్లు గుర్తించినట్లు సమాచారం. రాత్రి 2.30 గంటల వరకు సోదాలు : ఈ క్రమంలోనే ఏసీబీ అదనపు డీఎస్సీ మల్లా రెడ్డి నేతృత్వంలోని బృందం గురువారం కోకాపేటలోని మొహిదుద్దీన్ కుటుంబసభ్యులుంటున్న ఇంటికి వెళ్లింది. అయితే చాలా సేపు ఏసీబీ బృందాన్ని వారు లోపలికి అనుమతించలేదు. సెర్చ్ వారెంట్‌ చూపించి పట్టుబట్టి మరీ లోపలికి వెళ్లి సోదాలు నిర్వహించింది. రాత్రి 2.30 గంటల వరకు జరిగిన తనిఖీల్లో కీలక సమాచారం లభ్యమైనట్లు సమాచారం. మొహిదుద్దీన్​కు చెందిన రెండు కార్లను సైతం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గొర్రెల పంపిణీ పథకంలో తొలుత రూ.2.01కోట్ల మేర అక్రమాలు జరిగినట్లు గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదైన కేసును ఏసీబీకి బదిలీ చేశారు. ఈ దర్యాప్తులో విస్మయకర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పశుసంవర్ధకశాఖ అధికారులను మచ్చిక చేసుకోవడం ద్వారా ప్రభుత్వ నిధులను పక్కదారి పట్టించడంలో మొహిదుద్దీన్ కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు ఏసీబీ ఆధారాలు సేరించింది. డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాటి ద్వారానే లబ్ధిదారులకు గొర్రెల పంపిణీ జరిగేలా పన్నాగం పన్నినట్లు వెల్లడైంది. రూ.700 కోట్ల గొర్రెల పంపిణీ కుంభకోణం - ప్రధాన నిందితుడి ఆస్తుల జప్తు! (ETV Bharat)

