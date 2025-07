ETV Bharat / state

'ఇదిగోండి సార్​ మీ మామూలు' : సోదాలు జరుగుతుండగా షాకింగ్ ఘటన - ACB RAIDS ON RTA CHECKPOSTS

డబ్బాలో డబ్బులు వేస్తున్న లారీ డ్రైవర్ ( EENADU )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 17, 2025 at 10:16 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 10:36 AM IST 2 Min Read

ACB Raids on RTA check Posts : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రవాణా శాఖ తనిఖీ కేంద్రాలు అవినీతికి నిలయాలుగా మారాయి!. ఎక్కడ చూసినా దళారుల రాజ్యం, అక్రమ వసూళ్లు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నట్లుగా అవినీతి నిరోధక శాఖ తనిఖీల్లో బయటపడుతోంది. ఈ అక్రమాల వల్ల సర్కారు ఖజానాకు భారీగా గండిపడుతోంది. రూ.కోట్లాది ప్రజాధనం పక్కదారి పట్టి, కొంతమంది జేబుల్లోకి చేరుతున్నట్లుగా అధికారుల విచారణలో తేలింది. అవినీతికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రభుత్వం, ఏసీబీ అధికారులు ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ కొంతమంది దారితప్పిన అధికారుల వల్ల మొత్తం వ్యవస్థకే చెడ్డపేరు వస్తోంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోని ఆర్టీఏ చెక్​పోస్టుల్లో కొందరు అధికారులు అడ్డగోలుగా వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రైవేటుగా దళారులను నియమించుకుని మరీ చెక్​పోస్టుల్లో ప్రత్యేక డబ్బాలు ఏర్పాటు చేసి భారీ వాహనాల నుంచి భారీగా దండుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వ ఖజానాను పక్కదారి మళ్లించి జేబులు నింపుకుంటున్నారు. ఇదంతా ఎవరో ఊహించి చెబుతుంది కాదు. ఏసీబీ అధికారులు ఇటీవల జరిపిన తనిఖీల్లో బయటపడిన అవినీతి బాగోతం. కామారెడ్డి జిల్లాలోని మద్నూర్ ఆర్టీఏ చెక్​పోస్ట్ వద్ద గత నెలలో ఏసీబీ అధికారులు రాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు చెక్​పోస్ట్​పై నిఘా ఉంచి వీడియో తీశారు. అయితే చెక్​పోస్ట్ పక్కనే ఉన్న షెడ్​లో ప్రత్యేకంగా ఓ డబ్బాను ఏర్పాటు చేయగా, ప్రతి లారీ డ్రైవర్​ అక్కడకి వచ్చి ఆ డబ్బాలో రూ.1000 వరకు డబ్బులు వేసి వేయడం గుర్తించారు. ఈ అనధికార వసూళ్లపై ఏసీబీ అధికారులు కొందరు లారీ డ్రైవర్లను ప్రశ్నించగా, ఇక్కడ ఇది నిత్యకృత్యమని తేటతెల్లమైంది. ఈ ఘటన జరిగి నెల కూడా గడవక ముందే అచ్చం అలాంటి ఓ సీనే మరోసారి ఏసీబీ అధికారుల కంట పడింది. తాజాగా ఓ ఆర్టీఏ తనిఖీ కేంద్రంలో ఓవైపు అవినీతి నిరోధక శాఖ (అనిశా) తనిఖీలు జరుపుతుండగానే, మరోవైపు కొందరు డ్రైవర్లు డబ్బులు పట్టుకుని రావడం, అక్కడ ఉంచిన అట్టపెట్టెలో వేయడం ఏసీబీ అధికారులనే నివ్వెరపరిచింది. వివరాల్లోకి వెళితే : కామారెడ్డి జిల్లాలోని భిక్కనూరు మండలం జంగంపల్లి శివారులోని పొందుర్తి చెక్‌ పోస్టుపై అనిశా అధికారులు బుధవారం ఆకస్మికంగా దాడులు నిర్వహించారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు తనిఖీలు జరిపి, లెక్కల్లో చూపని రూ.లక్షకు పైగా నగదును, 39 మొబైల్‌ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా చెక్‌ పోస్టు ఇన్‌ఛార్జి, మోటార్‌ వాహన ఇన్‌స్పెక్టర్‌ నాగలక్ష్మి, ఏఎంవీఐ సామ్‌ రిచర్డ్‌ సన్, మరో 4 ప్రైవేటు ఏజెంట్లను అధికారులు విచారించారు. మరికొందరు ఏజెంట్లు పారిపోయినట్లు సమాచారం.

Last Updated : July 17, 2025 at 10:36 AM IST