ఖైదీ నెంబర్​ 7971 ఐపీఎస్​ సంజయ్‌ - సెప్టెంబరు 9 వరకు రిమాండ్‌

బెయిలు పిటిషన్‌ వేసిన సంజయ్‌ - పోలీసు కస్టడీ కోరుతూ ఏసీబీ పిటిషన్‌ - విచారణ ఈ నెల 29కి వాయిదా

Published : August 27, 2025 at 10:09 AM IST

Former APCID Chief Sanjay Remanded : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సీఐడీ చీఫ్‌గా అరాచకాలకు పాల్పడిన ఐపీఎస్​ సంజయ్‌ కటకటాలపాలయ్యారు. రూ. కోటి 75లక్షల నిధుల దుర్వినియోగం కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు లొంగిపోయిన సంజయ్‌కు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు వచ్చేనెల 9 వరకూ రిమాండ్ విధించింది. రిమాండ్‌ ఖైదీగా ఆయనకు 7971 నంబరు కేటాయించారు.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎస్సీ, ఎస్టీలకు అవగాహన సదస్సుల పేరిట సొమ్ము దోపిడీ, అగ్ని-ఎన్వోసీ వెబ్‌సైట్, యాప్‌ అభివృద్ధి నిర్వహణ పేరుతో నిధుల దుర్వినియోగానికి పాల్పడిన కేసులో ఐపీఎస్​ అధికారి సంజయ్‌ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో లొంగిపోయారు. సంజయ్‌ దాఖలు చేసిన లొంగుబాటు పిటిషన్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకున్న న్యాయాధికారి పి.భాస్కరరావు సెప్టెంబర్​ 9 వరకు జ్యుడీషియల్‌ రిమాండ్‌ విధించారు. విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తరలించాలని ఆదేశించడంతో పోలీసులు తరలించారు. అయితే ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారని నిరూపించే వైద్య ధ్రువపత్రం లేదంటూ సంజయ్‌ను కారాగారంలోకి తీసుకునేందుకు జైలు అధికారులు నిరాకరించారు. దీంతో సంజయ్‌ను ఏసీబీ అధికారులు మళ్లీ కోర్టుకు తీసుకొచ్చారు.

ఖైదీ నెంబర్​ 7971 ఐపీఎస్​ సంజయ్‌ - సెప్టెంబరు 9 వరకు రిమాండ్‌ (ETV)

న్యాయాధికారి ఆదేశాల మేరకు విజయవాడ ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో వైద్య పరీక్షలు చేయించి ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని వైద్యులు ఇచ్చిన నివేదికతో విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తరలించారు. జైలులో ఆయనకు రిమాండ్‌ ఖైదీ నంబరు 7971 కేటాయించారు. బెయిలు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ సంజయ్, ఆయన్ను ఏడు రోజులు పోలీసు కస్టడీకి అప్పగించాలంటూ ఏసీబీ అధికారులు ఏసీబీ కోర్టులో పిటిషన్లు వేశారు. సంజయ్‌ జ్యుడీషియల్‌ రిమాండ్‌లో ఉంచాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన తరుపు న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు. సంజయ్‌కు గుండె శస్త్రచికిత్స జరిగిందని జైల్లోకి ఔషధాలు పంపించే వెసులుబాటు కల్పించాలని కోరారు. జైలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఐపీఎస్‌ అధికారికి కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలను పిటిషనర్‌కు ఇచ్చేలా జైలు అధికారులను ఆదేశించాలని అభ్యర్థించారు.

సంజయ్‌ను ప్రశ్నించి పలు విషయాలను రాబట్టాల్సి ఉందని ఏసీబీ తరఫున ప్రత్యేక పీపీలు వాదనలు వినిపించారు. కస్టడీలోకి తీసుకొని ఇంటరాగేషన్‌ చేయాలని భావిస్తే ఇదే కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేసేందుకు సుప్రీంకోర్టు ఏసీబీకి స్వేచ్ఛనిచ్చిందని గుర్తుచేశారు. ఈ నేపథ్యంలో సంజయ్‌ను ఏడు రోజుల పోలీసు కస్టడీకి అప్పగించాలని పిటిషన్‌ వేశామన్నారు. ప్రాథమిక వాదనలు విన్న న్యాయాధికారి ఆయా పిటిషన్లపై కౌంటర్లు వేయాలని ఇరువైపు న్యాయవాదులను ఆదేశించారు. విచారణను ఈ నెల 29కి వాయిదా వేశారు.

ఐపీఎస్ సంజయ్ మెడకు ఏసీబీ ఉచ్చు - విచారణకు ప్రభుత్వం అనుమతి

రూ.1.75 కోట్ల ప్రజాధనాన్ని దోచిపెట్టారు! : అగ్ని-ఎన్వోసీ వెబ్‌సైట్, మొబైల్‌ యాప్‌ అభివృద్ధి నిర్వహణ, 150 ట్యాబ్‌ల సరఫరా ఒప్పందం పేరుతో సౌత్రికా టెక్నాలజీస్‌ అండ్‌ ఇన్‌ఫ్రా సంస్థకు, సీఐడీ తరఫున ఎస్సీ, ఎస్టీ ఎట్రాసిటీ నిరోధక చట్టంపై దళితులు, గిరిజనులకు అవగాహన సదస్సుల నిర్వహణ ఒప్పందం పేరుతో క్రిత్వ్యాప్‌ టెక్నాలజీస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థకు రూ.1.75 కోట్ల ప్రజాధనాన్ని సంజయ్‌ దోచిపెట్టారనే ఆరోపణలతో ఏసీబీ కేసు నమోదు చేసింది. ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిలు కోసం ఆయన హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.

విచారణ జరిపిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ కె.శ్రీనివాసరెడ్డి సంజయ్‌కు షరతులతో ముందస్తు బెయిలిస్తూ ఈ ఏడాది జనవరి 30న తీర్పు ఇచ్చారు. దీన్ని రాష్ట్రప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో సవాల్‌ చేసింది. జులై 31న విచారణ జరిపిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం హైకోర్టు ఇచ్చిన ముందస్తు బెయిలును రద్దు చేసింది. నాలుగు వారాల్లో ఏసీబీ కోర్టులో లొంగిపోవాలని సంజయ్‌కు తేల్చిచెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో సంజయ్‌ మంగళవారం విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో లొంగిపోయారు. ఏసీబీ కోర్టు న్యాయాధికారి పి.భాస్కరరావు.. ఆయనతో మాట్లాడి వ్యక్తిగత వివరాలు, ఈ కేసుతో మీకు సంబంధం ఉందా తదితర వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ వివరాలు చెప్పిన సంజయ్‌ తనకు గుండె సంబంధిత శస్త్రచికిత్స జరిగిందని తెలిపారు.

ఖైదీ నంబర్‌ 7971 : సంజయ్‌ నేరుగా లొంగిపోవడం, ఏసీబీ కోర్టు జ్యుడీషియల్‌ రిమాండ్‌ విధించడంతో ఏసీబీ అధికారులు విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తరలించారు. ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారని నిరూపించే వైద్య ధ్రువపత్రం లేదంటూ సంజయ్‌ను కారాగారంలోకి తీసుకునేందుకు జైలు అధికారులు నిరాకరించారు. దీంతో సంజయ్‌ను ఏసీబీ అధికారులు మళ్లీ కోర్టుకు తీసుకొచ్చారు. న్యాయాధికారి ఆదేశాల మేరకు విజయవాడ ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని వైద్యులు ఇచ్చిన నివేదికతో విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తరలించారు. జైలులో ఆయనకు రిమాండ్‌ ఖైదీ నంబరు 7971 కేటాయించారు.

నిబంధనలకు నీళ్లు - 'అగ్ని'లో అవినీతి!

