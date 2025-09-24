ETV Bharat / state

ఏడీఈ అంబేద్కర్ అక్రమాస్తులు రూ.వందల కోట్లు - సస్పెన్షన్​ వేటు వేసిన టీజీఎస్పీడీసీఎల్‌

టీజీఎస్పీడీసీఎల్‌ ఏడీఈ అంబేద్కర్‌ అక్రమాస్తులు లెక్కగట్టిన ఏసీబీ - మార్కెట్లో వాటి విలువ రూ.వందల కోట్లలో ఉంటుందని అంచనా - సోమవారం సస్పెన్షన్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన టీజీఎస్పీడీసీఎల్

ACB CASE ON ADE AMBEDKAR
ADE AMBEDKAR (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 1:59 PM IST

TGSPDCL ADE Ambedkar Illegal Assets : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులను కూడబెట్టడంలో దక్షిణ తెలంగాణ విద్యుత్తు పంపిణీ సంస్థ(టీజీఎస్పీడీసీఎల్‌) ఏడీఈ ఇరుగు అంబేద్కర్‌ మాయాజాలం ఏసీబీ దర్యాప్తులో బహిర్గతమైంది. అవినీతి నిరోధక శాఖ దాడుల్లో ఒకే ఇంట్లో ఏకంగా రూ.2.18 కోట్ల నగదు చిక్కడం ద్వారా సంచలనం సృష్టించిన ఈ కేసులో ఏసీబీ లోతుగా దర్యాప్తు చేసింది.

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏఈగా ఉద్యోగం : టీజీఎస్పీడీసీఎల్‌లో ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత అతడి ఆదాయాన్ని అదే సమయంలో కుటుంబ నిర్వహణకు అయిన వ్యయాన్ని లెక్కగట్టి ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల లెక్కను ఏసీబీ తేల్చింది. ఏసీబీ నివేదికలోని వివరాల మేరకు హుజూర్‌నగర్‌కు చెందిన ఇరుగు అంబేద్కర్‌ 1998లో ఏపీఎస్‌పీడీసీఎల్‌లో ఏఈగా ఉద్యోగంలో చేరారు. జీహెచ్‌ఎంసీ (గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​) పరిధిలో పలు ప్రాంతాల్లో ఏఈగా పనిచేసి ఏడీఈ(ఆపరేషన్స్‌)గా పదోన్నతి పొందారు. ఏసీబీకి చిక్కిన సమయంలో ఇబ్రహీంబాగ్‌ ఏడీఈగా పని చేస్తున్నారు.

  • ఏడీఈగా ఉంటూనే 2023లో అంతార్‌ కెమికల్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ అనే కంపెనీని సూర్యాపేటలో స్థాపించారు. రూ.3 కోట్ల ఆథరైజ్డ్‌ క్యాపిటల్‌తో కంపెనీని స్థాపించడంతో పాటు ఆ కంపెనీకి డైరెక్టర్‌గా అంబేడ్కర్ వ్యవహరించడం గమనార్హం.
  • ఈ క్రమంలో అంబేద్కర్‌ ఉద్యోగంలో చేరిన నాటి నుంచి అతనితో పాటు తన కుటుంబసభ్యుల పేరిట పలు ఫ్లాట్లు, ఇళ్లు, ఓపెన్ ప్లాట్లు, వ్యవసాయ భూములను కొనుగోలు చేశారు. రిజిస్ట్రేషన్‌ దస్తావేజుల ప్రకారం మాత్రమే వాటి విలువ రూ.4,19,93,280గా లెక్కగట్టారు.
  • ఉద్యోగంతో పాటు ఇతర మార్గాల ద్వారా అతడికి సమకూరిన ఆదాయం సుమారు రూ.3 కోట్లుగా ఉంది. అలాగే అతడి కుటుంబ వ్యయం దాదాపు రూ.1,93,25,000గా ఏసీబీ అధికారులు నిర్ధారించారు.
  • ఈ లెక్కన అతడి ఆదాయంలో నుంచి వ్యయం పోను రూ.1,06,75,000 మిగులు మాత్రమే ఉండాలి. కానీ, అతడితోపాటు కుటుంబసభ్యుల పేరిట గుర్తించిన ఆస్తుల విలువ ఏకంగా రూ.4.19 కోట్లుగా తేలింది. దీన్నిబట్టి అతడు రూ.3,13,18,280 ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులను కలిగి ఉన్నట్లు ఏసీబీ తేల్చింది.
  • అతడితో పాటు కుటుంబ సభ్యుల పేరిట ఉన్న ఆస్తుల విలువ బహిరంగ మార్కెట్‌లో రూ.వందల కోట్లలో ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అంబేద్కర్‌పై సస్పెన్షన్‌ వేటు : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అరెస్టైన ఏడీఈ ఇరుగు అంబేద్కర్‌ను సస్పెండ్‌ చేసినట్లు టీజీఎస్పీడీసీఎల్‌ తెలిపింది. ఏసీబీ ఈ నెల 16న ఆయన, బినామీల నివాసాల్లో సోదాలు చేపట్టింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున స్థిరాస్తులను గుర్తించి అదే రోజు ఆయనను అరెస్టు చేసింది. ఈ మేరకు అధికారిక సమాచారం అందుకున్న టీజీఎస్పీడీసీఎల్‌ క్రమశిక్షణ చర్యల్లో భాగంగా సోమవారం సస్పెన్షన్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు ప్రకటించింది.

ఏడీఈ అంబేడ్కర్​ అక్రమార్జను చూసి ఏసీబీ అధికారులే ఆశ్చర్యపోయారు. టీజీఎస్​పీడీసీఎల్ హైదరాబాద్ ఇబ్రహీంబాగ్ అసిస్టెంట్ డివిజినల్ ఇంజినీర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే అంబేడ్కర్ అవినీతిపై వరుస ఫిర్యాదులు రావడంతో ఏసీబీ అధికారులు కొన్ని రోజులుగా ఆరా తీయడంతో ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల వ్యవహారం వెలుగుచూసింది. ఈ క్రమంలో ఈనెల 16 తెల్లవారుజామునే హైదరాబాద్‌తో పాటు ఉమ్మడి మెదక్, నల్గొండ జిల్లాల్లో పలు బృందాలు ఏకకాలంలో 10 ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించాయి.

