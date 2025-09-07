ETV Bharat / state

ఇక్కడ అన్నదానం చేయాలంటే రాసిపెట్టి ఉండాలి - మూడేళ్ల వరకూ బుకింగ్​ అయ్యాయట

వినాయక చవితి ఉత్సవాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతున్న నిర్మల్‌ జిల్లాలోని అబ్దుల్లాపూర్‌ - మహారాష్ట్ర నుంచి సైతం పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు - అన్నదానానికి వచ్చే మూడేళ్ల వరకూ బుకింగ్‌లు పూర్తి కావడం విశేషం

Vinayaka Chavithi celebrations
Vinayaka Chavithi Celebrations (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read

Vinayaka Chavithi Celebrations in Abdullapur Nirmal District : నిర్మల్‌ జిల్లా లోకేశ్వరం మండలంలోని అబ్దుల్లాపూర్‌ చిన్న గ్రామమైనా, వినాయక చవితి ఉత్సవాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇక్కడి వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు చుట్టుపక్కల జిల్లాలతో పాటు మహారాష్ట్ర నుంచి సైతం భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో వస్తుండటం ఇక్కడి ప్రత్యేకతకు నిలువుటద్దంగా నిలుస్తుంది. ఉత్సవాలు జరిగే 11 రోజులూ గ్రామంలోని ప్రజలు ఏ ఇంట్లోనూ పొయ్యి వెలిగించరు.

ఉదయం టిఫిన్​ నుంచి మొదలుకొని మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం వరకూ అంతా గణపతి ప్రసాదమే. బయటి నుంచి ఎంతమంది వచ్చినా వారికీ ఇలానే అల్పాహారం, భోజనం లాంటి అన్నదాన సేవ చేస్తూనే ఉంటారు. గ్రామంలో ఉన్న నాలుగు ముస్లిం కుటుంబాలు సైతం గణనాథుడి సేవలో పాల్గొని ఆశీస్సులు తీసుకుంటారు. ప్రస్తుతం అన్నదానానికి రోజుకు రూ.లక్ష వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇలా 11 రోజులు అన్నదానానికి వచ్చే మూడేళ్ల వరకూ బుకింగ్‌లు పూర్తవడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది. ఇదే ఇక్కడి విశేషం మరి.

11 రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు : అబ్దుల్లాపూర్​ గ్రామస్థులంతా ఇతర పనులు పక్కనపెట్టి వినాయక ఉత్సవాల 11 రోజులూ ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. అన్నదానాలు ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా సేవలు అందిస్తున్నారు. 2,500 మంది జనాభా ఉన్న ఈ అబ్దుల్లాపూర్​ గ్రామంలో గతంలో ఒకే వినాయకుడిని కొలువుదీర్చి పూజించి నిమజ్జనం చేసేవారు. రెండేళ్ల కిందట ప్రత్యేకంగా మోక్ష (కర్ర) గణపతిని ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని శ్రీకాళహస్తి సమీపంలోని ఓ గ్రామంలో తయారు చేయించి తీసుకువచ్చి పూజిస్తున్నారు. 11వ రోజు సమీపంలోని గోదావరి నది వరకూ వినాయకుడిని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి, అక్కడ విగ్రహంపై నీళ్లు చల్లి తిరిగి తీసుకొచ్చి భద్రపరుస్తూ ఉత్సవాలను ముగిస్తున్నారు.

రూ.35 లక్షలకు : బాలాపూర్‌ గణేశుడి లడ్డూ రికార్డు ధర పలికింది. కర్మన్‌ఘాట్‌కు చెందిన లింగాల దశరథ్‌గౌడ్‌ అనే వ్యక్తి రూ.35 లక్షలకు దక్కించుకున్నారు. గతేడాది కంటే ఈ సారి రూ.4.99 లక్షలు అధిక ధర పలకడం విశేషం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 లక్షల పై చిలుకు వినాయక విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారని తెలంగాణ డీజీపీ డా.జితేందర్‌ పేర్కొన్నారు. లా అండ్​ ఆర్డర్​ విభాగం అదనపు డీజీపీ మహేశ్‌భగవత్, ఐజీపీ ఎం.రమేశ్‌తో కలిసి హైదరాబాద్​లోని నిమజ్జన ప్రక్రియను శనివారం డీజీపీ ఆఫీస్​లోని కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రం నుంచి ఆయన పర్యవేక్షించారు.

రాష్ట్రంలో గణేశ్‌ నిమజ్జనోత్సవం ప్రశాంతంగా ముగియడం పట్ల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు శాఖపై ఆయన ప్రశంసలు కురిపించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసు శాఖ పనిచేసిందని సీఎం అన్నారు. అన్ని శాఖల అధికారులు, సిబ్బందికి అభినందనలు తెలిపారు. తెలంగాణలో అత్యంత ప్రసిద్ది చెందిన ఖైరతాబాద్​ గణేశుడి శోభాయాత్ర శనివారం ఘనంగా నిర్వహించారు.

విజయవాడ నుంచి ప్రత్యేక వాహనం : లక్షలాది భక్తుల మధ్య గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడిలోకి చేరుకున్నాడు. ఎక్కడ చూసినా గణపతి బప్ప మోరియా అంటూ చిన్నాపెద్దా అంతా కలిసి భక్తిని చాటుకున్నారు. అడుగడుగున మహాగణపతికి భక్తులు నీరాజనం పలికారు. ట్యాంక్​ బండ్​ పరిసర ప్రాంతాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. 70 టన్నుల ఖైరతాబాద్​ గణనాథుడిని హుస్సేన్​సాగర్​కు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రత్యేక వాహనాన్ని విజయవాడ నుంచి నిర్వాహకులు తెప్పించారు.

వెళ్లి రావయ్యా - మళ్లీ రావయ్యా : గంగమ్మ ఒడి చేరిన ఖైరతాబాద్​ మహాగణపతి

హుస్సేన్‌సాగర్ వద్ద సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి 'గణపతి బప్పా మోరియా'

