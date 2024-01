ప్చ్‌ - తెలంగాణలో ఈ నెలా పాత పింఛన్లే

Congress Six Guarantees in Telangana : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరు గ్యారెంటీలను (Congress Six Guarantees) ప్రకటించింది. ఇందుకోసం మహాలక్ష్మి పథకం, రైతు భరోసా, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం, గృహజ్యోతి పథకం, చేయూత పథకాలను అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకూ రెండు గ్యారెంటీలను అమలు చేసింది. అందులో మహాలక్ష్మి పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించింది. అదేవిధంగా రాజీవ్‌ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా ఆరోగ్య బీమాను రూ.10 లక్షలకు పెంచింది.

Stay Updated with the Most Recent India News , Latest Global Headlines , and Top News from India and Beyond