తెలంగాణ ప్రజలకు షాక్! - నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు బంద్
నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ చెల్లదు - ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో బంద్ చేేస్తున్నట్లు టీఏఎన్హెచ్ఏ ప్రకటన
Published : September 16, 2025 at 11:56 AM IST
Aarogyasri Services Will Be Stopped From Today Midnight : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రేవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ సేవలను నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలంగాణ ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ‘టీఏ ఎన్హెచ్ఏ’ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ వద్దిరాజు రాకేశ్ సోమవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఆరోగ్యశ్రీ కింద అనుసంధానమైన 323 ప్రైవేటు నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు ప్రభుత్వం నుంచి పెద్దమొత్తంలో బకాయిలు రావాల్సి ఉందని, ఈ విషయమై ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి, ఆరోగ్యశ్రీ సీఈవోలను కలిశామని, అయినా తమ సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో విధిలేని పరిస్థితుల్లో సేవలు నిలిపివేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులతో ఇటీవల జరిపిన చర్చల్లో రూ.140 కోట్ల బకాయిలు విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు సోమవారం రూ.100 కోట్ల బకాయిలు విడుదల చేశామని, మరో రూ.40 కోట్లు త్వరలో విడుదల చేయనున్నామని వైద్య వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ప్రభుత్వం నుంచి తమకు సుమారు రూ.1,400 కోట్ల వరకు బకాయిలు రావాల్సి ఉందని ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులు చెబుతున్నాయి.
1,835 వైద్య సేవలతో పాటు చికిత్స : పేదలకు ఖరీదైన శస్త్రచికిత్సలు, ఇతర వైద్య చికిత్సలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుత ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో ప్రభుత్వం 1,835 వైద్య సేవలతో పాటు చికిత్స పరిమితిని కూడా రూ.10 లక్షల వరకు పెంచింది. ఇందులో సాధారణ వైద్యం, ఈఎన్టీ, కళ్లు, ఎముకలు, అవయవ మార్పిడి, కాలేయ మార్పిడి, క్రిటికల్ కేర్, గుండె సంబంధిత, తలసీమియా, హిమోఫీలియా వంటి అన్ని రకాల వైద్య చికిత్సలు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. ఈ పథకంతో పేదలు సులభంగా వైద్యం చేయించుకుంటున్నారు.
ఏ చికిత్స చేయించుకోవాలి అనుకుంటున్నారో అక్కడ ఆరోగ్యమిత్రను సంప్రదించాలి. రేషన్ కార్డు, ఆధార్కార్డుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అనంతరం సంబంధిత వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. శస్త్రచికిత్స చేయించాలంటే తొలుత ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు నుంచి అనుమతి ఉండాలి. 24 గంటల్లో ఈ అనుమతి లభిస్తుంది. ఆపరేషన్ అనంతరం ఉచిత మందులు, వసతి, భోజనం అన్నీ అందిస్తారు. డిశ్చార్జి సమయంలో పది రోజులకు సరిపడా మందులు, రవాణా ఖర్చులకు రూ.వంద సైతం ఇస్తారు.
అయితే ఈ పథకం ఎక్కడ అమలవుతుంది, ఎక్కడ అందుబాటులో లేదు అన్న విషయం తెలియక చాలా మంది సతమతమవుతున్నారు. ఇలాంటి వారు ఫోన్లో, కంప్యూటర్లో ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు మన దగ్గర్లో ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఓ సారి చూద్దాం.
- కంప్యూటర్ లేదా స్మార్ట్ఫోన్లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పోర్టల్ని (rajivaarogyasri.telangana.gov.in )కు వెళ్లాలి.
- పేజీ ఓపెన్ కాగానే పైన సర్వీస్ బార్లో కనిపించే ఆసుపత్రులు అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
- రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ ఆసుపత్రి అనే విభాగాన్ని క్లిక్ చేయగానే మూడు ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.
- ఈ మూడు ఆప్షన్ల ద్వారా దగ్గర్లోని రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ ఆసుపత్రులను తెలుసుకోవచ్చు.
- ఎంచుకున్న ఆప్షన్ను క్లిక్ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. జిల్లా మండలం, ఆసుపత్రి ఎంచుకోగానే అందుబాటులో ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు హస్పిటల్స్, వాటిలో అందించే సేవలు కనిపిస్తాయి.
