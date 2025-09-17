ETV Bharat / state

ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు నిలిపివేత – అసోసియేషన్ నిర్ణయం వెనుక అసలు కారణాలు ఇవే

రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు నిలిపివేత - నెలల తరబడి బిల్లులు పెండింగ్‌లో ఉండడంతో నిర్ణయం - సేవలు కొనసాగించాలని ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలకు రాజీవ్​ ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు సీఈవో ఉదయ్​ కుమార్ విజ్ఞప్తి

Aarogyasri Services Stopped in Telangana
Aarogyasri Services Stopped in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 7:26 AM IST

Updated : September 17, 2025 at 7:37 AM IST

Aarogyasri Services Stopped in Telangana : తెలంగాణలో పేదలకు నాణ్యమైన ఆరోగ్యసేవలు అందించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్న ఆరోగ్యశ్రీ పథకం మరోసారి సంక్షోభంలోకి వెళ్లింది. ప్రైవేటు నెట్‌వర్క్ ఆసుపత్రులు రాత్రి 12 గంటల నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆరోగ్యశ్రీ సేవలను నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకటించాయి. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ఆరోగ్యశ్రీ నెట్‌వర్క్ హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ వద్దిరాజు రాకేశ్ వెల్లడించారు.

ఆరోగ్యశ్రీ నెట్‌వర్క్ ఆసుపత్రుల సమస్యలు గత తొమ్మిది నెలలుగా పరిష్కారం లేకుండా ఉండటంతో, ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని డాక్టర్ రాకేశ్ తెలిపారు. గత ఆగస్టు నుంచి ప్రభుత్వంతో అనేక చర్చలు, విన్నపాలు చేసినా వాటికి స్పందన లేకపోవడం, బకాయిలు విడుదల చేయకపోవడం, వ్యవస్థాపిత పరిష్కారాలు లేకపోవడం ఈ నిర్ణయానికి కారణమని చెప్పారు.

ఎలాంటి రాజకీయం లేదు : ఈ సేవల నిలిపివేత వెనుక ఎటువంటి రాజకీయం లేదని, ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలన్న ఉద్దేశం అస్సలు లేదని అసోసియేషన్ స్పష్టం చేసింది. "మేము ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడిపెట్టి మా సమస్యలపై దృష్టి పెట్టించాలనే కోణంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ప్రజల కష్టాలను అర్థం చేసుకోగలిగే ప్రభుత్వమే, మా ఇబ్బందులను కూడా గమనించాలని కోరుతున్నాం" అని డాక్టర్ రాకేశ్ వివరించారు.

ప్రస్తుతం అనేక ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా చికిత్స అందిస్తున్నాయి. అయితే ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టాల్లోకి వెళ్తున్నామని, ఆసుపత్రుల నిర్వహణలో అంతులేని ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని అసోసియేషన్ వాపోయింది. ఆరోగ్యశ్రీ బిల్లులు నెలల తరబడి పెండింగ్‌లో ఉండడం, కొత్తగా చెల్లింపులు లేకపోవడం వంటి పరిస్థితులు ఆసుపత్రుల పని తీరుపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని వివరించారు.

ఆరోగ్యశాఖ మంత్రులు, ఆర్థికశాఖ మంత్రులు, ఆరోగ్యశ్రీ సీఈఓతో అనేక సార్లు సమావేశాలు జరిగినా, గొప్ప ఆశలు చూపించి వాస్తవిక నిర్ణయాలు లేకపోవడం వల్ల ఈ దశకు వచ్చామని వారు పేర్కొన్నారు. "మా సమస్యలు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఒక శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలి" అంటూ వారు విజ్ఞప్తి చేశారు.

క్రమంగా బిల్లులు చెల్లించే విధానం : అంతేగాక, ప్రస్తుతం ఆరోగ్యశ్రీపై ఆధారపడి ఉచిత వైద్యం పొందుతున్న పేద ప్రజలకు సేవలు నిలిపివేయడమంటే వారి ఆరోగ్య హక్కులను హరిస్తున్నట్టే కావొచ్చని డాక్టర్ రాకేశ్ వ్యాఖ్యానించారు. దీనికి పరిష్కారం కావాలంటే, బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయడమేగాక, భవిష్యత్తులో బిల్లులను క్రమం తప్పకుండా చెల్లించే విధానాన్ని తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు.

ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది పేద ప్రజల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపనుంది. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించకపోతే, ఇది ఒక ఆరోగ్య సంక్షోభంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. వైద్య సేవలను కొనసాగించేందుకు ఆసుపత్రులకు ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉండాలి, అదే సమయంలో పేదల ఆరోగ్య హక్కులు కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది. ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని బలోపేతం చేయాలంటే, ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకొని సమస్యలను శాశ్వతంగా పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

సేవలను పునరుద్ధరించండి : రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యశ్రీ పథకం సేవలు నిలిపివేత నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని రాజీవ్​ ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు సీఈవో ఉదయ్​ కుమార్​ ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలను మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో కోరారు. 'కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడి వెంటనే ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఉచిత వైద్య పరిమితిని రూ.5లక్షల నుంచి రూ.10లక్షలకు పెంచారు. దీంతో పాటు గడిచిన 21నెలల్లో రూ.1,779 కోట్లను ఆసుపత్రులకు చెల్లించింది. 1,378 వైద్య చికిత్సల ఛార్జీలను సగటున ఆదుకుంటోంది. వీటితో అదనంగా రూ.487.29 కోట్ల భారం పడుతోంది. ప్రస్తుతం నెలకు రూ.95కోట్లు చెల్లిస్తుండగా ఆసుపత్రుల యాజామాన్యాల విజ్ఞప్తి మేరకు నెలకు రూ.100 కోట్లు చెల్లించేందుకు సర్కార్ అంగీకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో సేవలు ఎప్పటిలా కొనసాగించాలి' అని ఆయన కోరారు.

తెలంగాణ ప్రజలకు షాక్!​ - నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు బంద్

AAROGYASRI SERVICES STOPPEDAAROGYASRI SERVICES IN TELANGANAAAROGYASRI SERVICES ISSUES IN TGఆరోగ్యశ్రీ సేవలు నిలిపివేతAAROGYASRI SERVICES STOPPED IN TG

