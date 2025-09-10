మీరు 'ప్రాణదాత' కావాలనుకుంటున్నారా? - అయితే "ఆపద మిత్ర"లో చేరండి!
ఆపద మిత్ర శిక్షణకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - ఆపద వేళ బాధితులను కాపాడేందుకు యువతకు ట్రైనింగ్
Published : September 10, 2025 at 2:50 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 3:03 PM IST
Aapda Mitra Scheme For Youth by NDMA : ప్రకృతి విపత్తు సంభవించినప్పుడు, సమాజంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకున్నప్పుడు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి సహాయమందిస్తుంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఎన్సీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్ విద్యార్థులు కూడా ప్రజలకు సేవలు అందిస్తుంటారు. ఇలాంటి ఘటనల్లో భాగమవుతారు. అలాగే విపత్తు సమయాల్లో ఏం చేయాలి? అన్నదానిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అలాంటి వాటిలో పౌర రక్షణ దళం ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర యువజన క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ 'యువ ఆపద మిత్ర' పథకాన్ని ప్రారంభించింది. వాటి నిర్వహణ బాధ్యతలను జాతీయ విపత్తు సంస్థ, మేరా యువ భారత్కు అప్పగించింది. ఆపద వేళ ఆదుకునేలా యువతకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. అందుకు వారి నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.
శిబిరం ఇలా :
- ఎంపికైన వారికి ఆదిలాబాద్ లేదా హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో వారం పాటు ఉచితంగా శిక్షణ శిబిరం ఉంటుంది. ఖర్చులన్నీ ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది.
- భూకంపాలు, వరదలు, తుఫాన్, కరవు, కరోనా, ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు, అల్లర్లు చోటు చేసుకున్నప్పుడు ఆపదలో ఉన్న ప్రజలను రక్షించడం. భద్రతా దళాలకు అండగా ఉండి సహాయం చేయడం. ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి తరలించడం.
- అంబులెన్సులోని బాధితులను ఎక్కించడం.
- గాయపడిన వారికి ప్రథమ చికిత్సలు చేయడం, పరిస్థితి విషమంగా ఉంటే దగ్గర్లో ఉన్న ఆసుపత్రిలో తరలించడం.
- ట్రాఫిక్ నిర్వహణ ద్వారా జన సముదాయాలను నియంత్రించడం. పండుగ సమయాల్లో విధులు నిర్వహించడం.
- విపత్తు వేళ ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు సహాయ పడడం, పునరావాస కేంద్రాలాకు బాధితులను తరలించడం. ఆ సమయాల్లో బాధితులు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేయడం.
- ట్రైనింగ్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన యువతకు ఆపత్కాలంలో ఉపయోగపడే కిట్, శిక్షణ పొందినట్లు ధ్రువపత్రం అందజేస్తారు.
వీరు అర్హులు :
- 18-40 ఏళ్ల లోపు మధ్య వయసుండాలి.
- ప్రభుత్వం జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డు చిరునామాలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన వారై ఉండాలి.
- 7వ తరగతి ఉత్తీర్ణత.
- మానసికంగా, శారీరకంగా దృఢంగా ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ డాక్టర్ జారీ చేసిన పత్రం.
ఎక్కడ అందించాలి :
దరఖాస్తును పూర్తి చేసి ఈ నెల 12వ తేదీ సాయంత్రం 5గంటల్లోపు మేరా యువ భారత్ కార్యాలయం(నెహ్రూ యువ కేంద్రం), ఇమామ్ అలీ బిల్డింగ్ దగ్గర, టీచర్స్ కాలనీ, ఆదిలాబాద్లో స్వయంగా అందజేయాలి.
ఫోన్ : 96181 74338, 97172 19538
"ఆపద వేళ ప్రజలను ఆదుకోవడం యువతకు ఒక మహదవకాశం. సహాయం చేయాలనే గుణం ఉన్న ప్రతి యువత ఆపద మిత్ర పథకంలో భాగం కావాలి. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లోని యువజన సంఘాల సభ్యులు ముందుకొచ్చి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి." - శైలి బెల్లాల్, మేరా యువ భారత్, జిల్లా యువ అధికారి
అప్పుడే అన్నింటిపైన అవగాహన : ఇలాంటి పథకాల్లో చేరడం వల్ల యువతకు సమాజం పట్ల అవగాహన పెరుగుతుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో కానీ చుట్టుపక్కల ఏ సమస్య వచ్చినా వారు తీరుస్తారు. ఏదైనా సమస్య వస్తే ఎవరిని కలవాలి, ఎవరి వల్ల అది పరిష్కారం అవుతుందన్న అవగాహన వారికి వస్తుంది. ట్రైనింగ్ అనంతరం వచ్చిన సర్టిఫికెట్ భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుంది.
'కామారెడ్డి' తెరవెనక వీరులు : ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి - ప్రజలను కాపాడి
వరదల్లో చిక్కుకున్నా ప్రాణాలు కాపాడే టెక్నాలజీ - ఉమ్మడి జిల్లాకో పరికరం పంపిణీ