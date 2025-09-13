ఆపదలో ఆదుకోవాలనుకుంటున్నారా? - అప్లై చేసుకుంటే ట్రైనింగ్ - త్వరపడండి
విపత్తుల వేళ సేవలందించేందుకు శిక్షణ - ఆపద మిత్ర అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - ఆసక్తి ఉన్న యువతకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనున్న జిల్లా యువజన సంక్షేమ శాఖ
Published : September 13, 2025 at 10:35 AM IST
National Disaster Management Authority : విపత్తులు సంభవించినప్పుడు బాధితులను ఆదుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపద మిత్ర అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఆసక్తి ఉన్న యువతను ఎంపిక చేసి విపత్తుల నిర్వహణలో వారికి ప్రత్యేకమైన ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు. ఆపదలో ఉన్న వారికి సాయం చేయాలన్న జిజ్ఞాస ఉన్న యువతి, యువకులకు అధికారులు ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. జాతీయ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ-ఎన్డీఎంఏ), మేరా యువ భారత్ ఆధ్వర్యంలో యువతకు జిల్లా యువజన సంక్షేమ శాఖ ప్రత్యేకంగా శిక్షణ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తోంది.
భద్రతా దళాలకు అండగా : యువ ఆపద మిత్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా శిక్షణ పొందిన వాలంటీర్లు విపత్తులు సంభవించినప్పుడు భద్రతా దళాలకు అండగా నిలిచేలా కఠినమైన శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. కరవు, భూకంపాలు, అల్లర్లు, ప్రకృతి విపత్తులు, వరదలు, కరోనా తరహాలో సంభవించే వ్యాధుల తీవ్రత తదితర విపత్కర సమయాల్లో చేపట్టే సహాయక చర్యల్లో భాగస్వాములై సేవలు అందించాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు చేసుకున్న యువతకు వారం రోజుల పాటు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించి ఉచితంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వారికి ఆపద సమయాల్లో ఉపయోగపడేలా అత్యవసర (ఎమర్జెన్సీ) కిట్, శిక్షణ పొందినట్లు ప్రభుత్వం నుంచి సర్టిఫికేట్ను అందజేస్తారు.
ఇవీ ముఖ్య ఉద్దేశాలు :
- విపత్తుల సమయంలో భరోసాను అందించేందుకు కమ్యూనిటీ స్థాయి వాలంటీర్లకు శిక్షణ ఇవ్వడం
- ఆసక్తి ఉన్న యువత తక్షణం స్పందించి సాయం అందించే విధంగా వారి శక్తి సామర్థ్యాలను మరింత పెంపొందించడం.
- ట్రాఫిక్ నిర్వహణ ద్వారా రద్దీని నియంత్రించడం.
- విపత్తుల సమయాల్లో ప్రజలను ఆదుకోవడానికి ముందస్తుగానే వాలంటీర్లను గుర్తించి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడం.
- ప్రథమ చికిత్స అందించడం, ఆపదలో స్పందించే విధానం, వెంటనే రక్షణ చర్యలు చేపట్టే విధంగా తయారు చేయడం
వీరు అర్హులు :
- ఆపద మిత్ర కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావాలి అంటే ఆసక్తితో పాటు 18 నుంచి 40 ఏళ్లలోపు వారు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
- కనీసం ఏడో తరగతి వరకు అభ్యసించి ఉండాలి.
- మానసికంగా, శారీరకంగా దృఢంగా ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవాలి.
- గుర్తింపు పత్రాలతో ఈ నెల 20 వరకు సంబంధిత జిల్లా యువజన సంక్షేమ శాఖ అధికారులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది.
23 రాష్ట్రాల్లో శిక్షణ : ఇప్పటి వరకు 23 రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ - 102, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ - 91, అస్సాం - 400, బీహార్ - 400, గుజరాత్ - 200, హర్యానా - 100, హిమాచల్ ప్రదేశ్ - 200, జమ్మూ & కాశ్మీర్ - 200, కర్ణాటక - 200, కేరళ - 200, మధ్యప్రదేశ్ - 150, మహారాష్ట్ర - 200, మణిపూర్ - 200, మేఘాలయ - 200, మిజోరం - 200, నాగాలాండ్ - 200, ఒడిశా - 400, సిక్కిం - 172, తమిళనాడు - 200, త్రిపుర - 200, ఉత్తర ప్రదేశ్ - 371, ఉత్తరాఖండ్ - 200, పశ్చిమ బెంగాల్ - 400 మొత్తం 5186 కమ్యూనిటీ వాలంటీర్లకు శిక్షణ కార్యక్రమం పూర్తి చేశారు.
కేరళ, అస్సాం, త్రిపుర, సిక్కింలలో వరదలు, ఫణి తుఫానుల వంటి సమయంలో అక్కడ చిక్కుకున్న ప్రజలను రక్షించడంలో ఈ శిక్షణ పొందిన కమ్యూనిటీ వాలంటీర్ల సేవలు ఉపయోగించినట్లు కొన్ని రాష్ట్రాలు నివేదించాయి. కొట్టాయం-కేరళ, కొల్హాపూర్-మహారాష్ట్ర, జగత్సింగ్పూర్-ఒడిశా, సెపాహిజల-త్రిపుర, గోరఖ్పూర్-ఉత్తరప్రదేశ్, పుర్బా మెదినీపూర్- పశ్చిమ బంగాల్, సిక్కిం, సుపాల్- బీహార్, అస్సాం నుంచి శిక్షణ పొందిన వాలంటీర్లు జిల్లా ఉన్నతాధికారుల సూచనల ప్రకారం COVID-19 మహమ్మారిలో సేవలు అందించారు.
మీరు 'ప్రాణదాత' కావాలనుకుంటున్నారా? - అయితే "ఆపద మిత్ర"లో చేరండి!