ఆ జిల్లా ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - ఎయిర్​పోర్టు నిర్మాణంలో కీలక ముందుడుగు

పెద్దపల్లి జిల్లా ప్రజలకు విమాన సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చేందుకు ముందడుగు - గ్రీన్​ఫీల్డ్ ఎయిర్​పోర్టు అధ్యయనానికి రూ.40.53 లక్షలు విడుదల చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - త్వరలోనే అధ్యయనం పూర్తి చేసి నివేదికలు తయారు

Airport At Peddapalli District
Airport At Peddapalli District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 12, 2025 at 2:34 PM IST

Airport At Peddapalli District : పెద్దపల్లి జిల్లా వాసులకు విమాన సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చేందుకు మరో కీలక అడుగు ముందుకు పడింది. అంతర్గాం మండల కేంద్రానికి దగ్గరలో విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయాలనే విషయంపై ఎయిప్​పోర్టు అథారిటీ ఆఫ్​ ఇండియా (ఏఏఐ) అధికారులు సానుకూలంగా స్పందించారు.

గ్రీన్​ఫీల్డ్ ఎయిర్​పోర్టు అధ్యయనానికి నిధులు విడుదల : ఆదిలాబాద్​, మామునూరు విమానాశ్రయాల నిర్మాణానికి టెండర్లు ఆహ్వానించే క్రమంలోనే రామగుండం విమానాశ్రయానికి కూడా పరిశీలనలో పెట్టారు. తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్​ఫీల్డ్ ఎయిర్​పోర్టు అధ్యయనం చేయడానికి రూ.40.53 లక్షలు విడుదల చేసింది. ఎయిర్​పోర్టు అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతినిధులు విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు సాధ్యాసాధ్యాలపై అధ్యయనం చేసేందుకు నిధులు కేటాయించారు. రోడ్లు భవనాల శాఖ ద్వారా విడుదల చేసిన నిధులతో త్వరలోనే ఈ అధ్యయనాన్ని పూర్తి చేసి నివేదికలు తయారు చేయనున్నారు.

ఇరువైపులా గుట్టలు, మరో వైపు హైటెన్షన్​ తీగలు : ప్రభుత్వం పెద్దపల్లి జిల్లాలోని అంతర్గాం మండల కేంద్రానికి దగ్గరలో ఉన్న 591.24 ఎకరాల స్థలాన్ని విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయడానికి కేటాయించింది. బసంత్నగర్ సమీపంలో పాత రన్​వే వద్ద విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయాలని భావించారు. అయితే ఆ ప్రాంతానికి ఇరువైపులా గుట్టలు, మరో వైపు హైటెన్షన్​ విద్యుత్తు తీగలు ఉండటంతో అనుకూలంగా లేదని ఇది వరకే ఎయిర్పోర్టు అథారిటీ అధికారులు నివేదికలిచ్చారు. దీంతో రామగుండం ప్రాంత ప్రజల చిరకాల కోరిక కలగానే మిగిలిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

అధ్యయనానికి నిధులు విడుదల : దీనిపై అనేక సార్లు పరిశీలన చేసినప్పటికీ అడుగు ముందుకు పడలేదు. రామగుండం ప్రాంతంలో విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయాలని ఎయిర్​పోర్టు అథారిటీ అధికారులను కలిసి ఇంకోసారి అధ్యనం చేయాలని కోరారు. దీంతో అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా అధ్యయనానికి నిధులు విడుదల చేయడంతో విమానాశ్రయం ఏర్పాటు పనులు మరింత వేగం కానున్నాయి.

రవాణా వ్యవస్థ మరింత మెరుగవుతుంది : పెద్దపల్లి జిల్లా ప్రజలకు విమాన సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చేందుకు ముందడుగు పడిందని పెద్దపల్లి ఎంపీ వంశీకృష్ణ అన్నారు. ఈ ప్రాంతం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి, వ్యాపార అభివృద్ధికి విమానాశ్రయం ఎంతో దోహదం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. జిల్లా ప్రజలకు రవాణా వ్యవస్థ మరింత మెరుగవుతుందని చెప్పారు.

నా వంతు కృషిచేస్తా : దీనితో పాటు జిల్లాలోనే కాకుండా దగ్గర ప్రాంతాలు సైతం మరింత అభివృద్ధి చెందుతాయని పేర్కొన్నారు. అధ్యయనానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించిందని తెలిపారు. విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి తన వంతుగా కృషి చేస్తానని వంశీకృష్ణ పునరుద్ఘాటించారు.

"పెద్దపల్లి జిల్లా ప్రజలకు విమాన సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చేందుకు ముందడుగు పడింది. జిల్లా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి, వ్యాపార అభివృద్ధికి ఇది ఎంతో సహాయపడుతుంది. విమానాశ్రయం ఉండటం వల్ల రవాణా పరంగా మరింత మెరుగవుతుంది. అధ్యయనానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించింది. విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి నా వంతుగా కృషి చేస్తా." - వంశీకృష్ణ, పెద్దపల్లి ఎంపీ

