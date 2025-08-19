Airports In warangal and Adilabad by 2024 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వరంగల్, ఆదిలాబాద్లలో బ్రౌన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాలను రానున్న రెండేళ్లలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(ఏఏఐ) కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ మేరకు భూసేకరణకు సంబంధించిన అన్ని ప్రక్రియలు పూర్తి కాగానే పనులను ప్రారంభించడానికి ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే వరంగల్లోని మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ అభివృద్ధికి కావాల్సిన భూసేకరణ పక్రియ పూర్తి కావొచ్చింది. ఇక్కడ అవసరమైనటువంటి 253 ఎకరాల భూసేకరణ కోసం రూ.205 కోట్లను గత నెలలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
ఈ ఏడాది చివరలో బ్రౌన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ పనులు : అక్కడక్కడ భూసేకరణ ప్రక్రియలో చిన్నచిన్న సమస్యలు ఉన్నా త్వరలోనే పరిష్కారం అవుతాయని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ ఏడాది చివరిలో బ్రౌన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్కు కావాల్సిన పనులను ప్రారంభించనుంది. ఫస్ట్ఫేజ్లో మామునూరు ఎయిర్పోర్టును చిన్న విమానాల రాకపోకలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దాలని ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా భావించింది. అయితే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి మేరకు పెద్ద విమానాలు(ఏ320, బీ737), కార్గో విమానాల ఆపరేషన్కు కావాల్సిన పనులను నేరుగా చేపట్టాలని ఏఏఐ నిర్ణయించినట్లుగా సమాచారం.
రాబోవు రెండేళ్లలో విమానాశ్రయ అభివృద్ధికి : మరోవైపు ఆదిలాబాద్లోనూ బ్రౌన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్కు భారత వాయుసేన అంగీకారం తెలుపడంతో ఏఏఐ రాబోయే 2ఏళ్లలో ఎయిర్పోర్ట్ను అభివృద్ధి చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతంలో వాయుసేనకు సంబంధించిన 362 ఎకరాల స్థలం ఉంది. ఎయిర్పోర్ట్ అభివృద్ధికి కావాల్సిన మిగతా భూసేకరణను కూడా చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఈ రెండు ఎయిర్పోర్టులను 2027 జూన్ నాటికి అందుబాటులోకి తేవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. కాగా, స్థానిక పరిస్థితులను అనుగుణంగా 2027 డిసెంబర్ నెలలోగా అందుబాటులోకి తెస్తామని కేంద్రం తెలిపినట్లుగా సమాచారం. రామగుండం, నిజామాబాద్లో కూడా విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుకు కసరత్తు జరుగుతున్నప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో అనుమతులు రావడానికి మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా విశ్వసనీయ సమాచారం.
త్వరలోనే విమానం ఎగిరే రోజులు : నిజాం హయాంలో వాయుదూత్ విమానాలు నడిచి భారత్ చైనా యుద్ధ సమయంలో కీలక సేవలను అందించింది. దాదాపు 32 ఏళ్ల కిందట మూతపడిన మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్కు మళ్లీ రెక్కలు రానున్నాయి. అప్పుడప్పుడు శిక్షణ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు నడుస్తున్న ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మళ్లీ విమానం ఎగిరే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయి. వరంగల్ నగర అభివృద్ధికి ఇది చాలా కీలకం కానుంది. ఈ విమానాశ్రయ పునరుద్ధరణకు అడుగులు పడుతున్నాయి. కొన్నేళ్లుగా ముందుకా, వెనక్కా అన్నట్లు సాగిన నిర్మాణాన్ని నూతన ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. అత్యంత కీలకమైన భూసేకరణ కోసం నిధులను మంజురు చేస్తూ సర్కారు జీవో జారీ చేసింది. మరోవైపు రెండు విమానాశ్రయాలను రెండేళ్లలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు కసరత్తు చేస్తుండటంతో మరో అడుగు ముందుకు పడింది. దీంతో విమానయానం చేయాలన్న ఓరుగల్లు వాసుల కల సాకారం కాబోతుంది. హైదరాబాద్ తర్వాత రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్ద నగరంగా వరంగల్ పేరొంది, అభివృద్ధిలో ముందుకు దూసుకెళ్తోంది.
