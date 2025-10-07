ETV Bharat / state

ఆధార్‌ సేవలు మరింత సులభం - తపాలా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక క్యాంపులు

జాతీయ తపాలా వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఆధార్‌ సేవల కోసం క్యాంపులు నిర్వహణ - పిల్లలు, యువతకు మంచి అవకాశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 2:33 PM IST

Post Office Aadhaar Camp in Visakhapatnam: విశాఖపట్నం ప్రజలకు శుభవార్త! ఇప్పుడు మీ ఇంటి సమీపంలోనే ‘ఆధార్‌’ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. జాతీయ తపాలా వారోత్సవాల సందర్భంగా ప్రజలకు మరిన్ని సౌకర్యాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో తపాలా శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. విశాఖ డివిజన్‌ ఆధ్వర్యంలో అక్టోబర్‌ 8 నుంచి 14వ తేదీ వరకు ప్రత్యేక ఆధార్‌ క్యాంపులు నిర్వహించనున్నారు. ఈ క్యాంపులు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువత, సాధారణ ప్రజలకు పెద్ద మేలు చేయనున్నాయి. ఇంటి సమీపంలోనే ఆధార్‌ నమోదు, అప్‌డేట్‌ వంటి సేవలను అందించడం ద్వారా ప్రజలకు సమయం, ఖర్చు రెండూ ఆదా అవుతాయి.

సేవల వివరాలు:

  • ఈ ప్రత్యేక క్యాంపుల్లో ప్రజలకు అనేక ఆధార్‌ సంబంధిత సేవలు అందించనున్నారు.
  • కొత్తగా ఆధార్‌ నమోదు చేయించుకోవచ్చు.
  • తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్‌ అప్‌డేట్‌ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • 5 నుంచి 7 సంవత్సరాల పిల్లలు, 15 నుంచి 17 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న యువతీ యువకులు తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన బయోమెట్రిక్‌ అప్‌డేట్‌ సేవలను ఉచితంగా పొందవచ్చు.
  • “బీ ఆధార్‌ నమోదు సేవలు” కూడా పూర్తిగా ఉచితంగా అందించనున్నారు.
  • ఇవి కాకుండా తపాలా శాఖ తమ ఆర్థిక సేవలను కూడా ప్రజలకు అందించనుంది. పొదుపు ఖాతాలు తెరవడం, బాలికల కోసం సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఖాతాలు, బాలుర కోసం పబ్లిక్‌ ప్రావిడెంట్‌ ఫండ్‌ ఖాతాలను ప్రారంభించే సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు.

ఎక్కడ నిర్వహిస్తారు?: ఈ ప్రత్యేక ఆధార్‌ సేవా కేంద్రాలు తపాలా కార్యాలయాలకు సమీపంలోని పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ముఖ్యంగా ఆనందపురం, భీమిలి, జ్ఞానాపురం ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలు ఈ కార్యక్రమాలకు వేదికగా నిలుస్తున్నాయి. అలాగే సమీప కాలనీలు, గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీలు, అపార్టుమెంట్ల వాసులు కూడా ఈ సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు. ఎక్కువ మందికి అవసరమని ముందుగానే అభ్యర్థన పంపిన అపార్టుమెంట్‌ సంఘాలు, రెసిడెంట్‌ వెల్ఫేర్‌ అసోసియేషన్లు కోరిన ప్రదేశాల్లో కూడా ఈ ఆధార్‌ సేవా కేంద్రాలు తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేయడానికి తపాలా శాఖ సిద్ధంగా ఉంది.

ప్రజలకు పిలుపు: ప్రజలు సమీప కేంద్రాల్లో ఆధార్‌ నమోదు, అప్‌డేట్‌ సేవలను సులభంగా పొందేలా ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. తపాలా శాఖ సౌకర్యాలను అందరికీ చేరేలా విస్తరించడమే లక్ష్యంగా అధికారులు పనిచేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు, యువత, వృద్ధులు అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. ప్రత్యేకంగా విద్యార్థులకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని, పాఠశాలల్లోనే ఆధార్‌ సేవలు అందించడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున సమయం ఆదా అవుతుందని పేర్కొన్నారు.

తపాలా శాఖ సేవలు - మీ ఇంటి దగ్గరే సౌకర్యం: తపాలా శాఖ ఆధార్‌ సేవలను ప్రజల వద్దకే తీసుకువస్తూ కొత్త దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఆధార్‌ నమోదు, అప్‌డేట్‌, పొదుపు పథకాలు, సుకన్య యోజన, పీపీఎఫ్‌ వంటి సేవలను ఒకే చోట అందించడం ద్వారా తపాలా శాఖ సౌకర్యవంతమైన ప్రజా సేవా కేంద్రంగా మారుతోంది. జాతీయ తపాలా వారోత్సవాలు ప్రజా సేవల దిశగా ఒక కొత్త మైలురాయిగా నిలుస్తున్నాయి.

