ఆధార్​ ద్వారా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల చెల్లింపులు - సాంకేతిక సమస్యలే కారణం - ISSUES TO INDIRAMMA HOUSE BILLS

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు బిల్లుల చెల్లింపులో సాంకేతిక సమస్యలు - నేటి నుంచి లబ్ధిదారులకు ఆధార్‌ ద్వారా చెల్లించేందుకు నిర్ణయం - నాలుగు దశల్లో బిల్లుల చెల్లింపు

Problems in Paying Bills for Indiramma House Beneficiaries
Problems in Paying Bills for Indiramma House Beneficiaries (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 10:31 AM IST

Aadhaar Based Payments To Indiramma House Beneficiaries : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు క్షేత్రస్థాయిలో బిల్లుల చెల్లింపులో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులపై హౌసింగ్‌ శాఖ దృష్టి సారించింది. ఆన్‌లైన్‌లో వివరాలు నమోదు చేయడంలో సమస్యలు వస్తుండటంతో పలువురు లబ్ధిదారులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మినహాయించి 32 జిల్లాల పరిధిలో 3.68 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను తెలంగాణ ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఇందులో 3.09 లక్షల ఇళ్లకు అనుమతులు ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకు 1.85 లక్షల ఇళ్లు గ్రౌండింగ్‌ కాగా, 72,000 పురోగతిలో ఉన్నాయి.

  • ప్రతి సోమవారం లబ్ధిదారులకు బిల్లులు మంజూరు చేస్తున్నామని చెబుతున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.
  • ఇప్పటివరకు 9,000 మందికి రూ.590 కోట్ల వరకు చెల్లించారు. మరో 2,000 మందికి చెల్లించాల్సి ఉంది.
  • గ్రామాల్లో బ్యాంకు అకౌంట్​లను ఆధార్‌ కార్డుతో లింక్‌ చేసుకోని వారు చాలా మంది ఉన్నారు. బిల్లుల చెల్లింపులకు ఇది ప్రధాన అడ్డంకిగా మారింది.
  • ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ఆధార్‌ కార్డు నంబరు ద్వారా బిల్లులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించడంతో హౌసింగ్‌ శాఖ లబ్ధిదారులు అందించిన అకౌంట్​ నంబరుకు ఆధార్‌ కార్డు లింక్‌ ఉందో లేదో బ్యాంకులకు వెళ్లి తెలుసుకోవాల్సి ఉంది.
  • కొందరు లబ్ధిదారులు ఆన్‌లైన్‌లో అకౌంట్​ నంబరు, ఐఎఫ్‌ఎస్‌సీ కోడ్‌ కూడా తప్పుగా నమోదు చేసినట్లు తమ పరిశీలనలో తేలిందని, అందుకే ఆధార్‌ కార్డు నంబరు ద్వారా బిల్లులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. నేటి (సోమవారం) నుంచే ఈ విధానం అమలు అవుతుందని వివరించాయి.

నాలుగు దశల్లో బిల్లుల చెల్లింపు : రాష్ట్రంలోని ప్రతీ నియోజకవర్గానికి 3,500 చొప్పున ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కేటాయించారు. అనర్హులు, అవకతవకలకు తావు లేకుండా ఏఐని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరైన లబ్ధిదారుడికి రూ.5 లక్షలు 4 విడతల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తుంది. వివరాలను యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తే ప్రతి సోమవారం నిధులను బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. నిధుల విడుదల దశలను గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

లబ్ధిదారుడు ఇల్లు నిర్మించే స్థలంలో ముగ్గు పోయగానే కొలతలు వేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన ప్రత్యేక ఇందిరమ్మ ఇంటి యాప్‌ (టీజీహెచ్‌సీఎల్‌)లో ఫొటో తీసి ఆక్షాంశ, రేఖాంశాలతో జియో ట్యాగింగ్‌ చేస్తారు. ఆ స్థలంలోనే 400 చదరపు అడుగులకు తక్కువ కాకుండా 600 చదరపు అడుగులకు మించకుండా ఇంటిని నిర్మించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఒకటో దశ : బేస్‌మెంట్‌ నిర్మాణం పూర్తవగానే పురపాలక స్థాయిలో వార్డు అధికారి గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో కార్యదర్శి స్వయంగా వచ్చి పరిశీలిస్తారు. అనంతరం ఫొటో తీసి యాప్‌లో నమోదు చేస్తారు. అది మండల హౌసింగ్‌ ఏఈకి చేరుతుంది. అధికారులు స్వయంగా పరిశీలించి ఫొటో తీసుకుని డీఈ లాగిన్‌కు చేరవేస్తారు. పరిశీలించాక గృహనిర్మాణ శాఖ పీడీకి సిఫార్సు చేస్తారు. అక్కడి నుంచి జిల్లా కలెక్టర్‌ లాగిన్‌కు వెళ్తుంది. వారు నిర్థారించుకున్నాక రూ.లక్ష నగదు లబ్ధిదారుడి బ్యాంకు అకౌంట్​లో వేస్తారు.

రెండో దశ : ఇంటి పైకప్పు వేసేంత ఎత్తు గోడలు నిర్మించాక మరోసారి అదే పద్ధతిలో అధికారులు పరిశీలించాక గృహనిర్మాణ శాఖ పీడీకి సిఫార్సు చేస్తారు. అక్కడ నుంచి జిల్లా కలెక్టర్‌ లాగిన్‌కు వెళ్తుంది. వారు నిర్ధారించుకున్నాక రూ.లక్ష నగదు లబ్ధిదారుడి అకౌంట్​లో జమ చేస్తారు.

మూడో దశ : ఇంటి పైకప్పు సిమెంటు స్లాబ్‌ పూర్తి అయ్యాక మరోసారి క్షేత్రస్థాయి నుంచి అధికారులు పరిశీలన చేసి ఫొటోలు అప్‌లోడ్‌ చేస్తారు. ఈ సారి జిల్లా కలెక్టర్‌ రూ. 2 లక్షలు అకౌంట్​లో జమ చేస్తారు.

నాలుగో దశ : ఇంటికి ప్లాస్టింగ్, వాష్‌రూమ్‌ నిర్మాణం పూర్తి చేసి రంగులు వేశాక ఇల్లు నిర్మాణ పూర్తి అవుతోందని నిర్ధారిస్తూ ఫొటోలు యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తే మరో రూ.లక్ష అకౌంట్​లో జమ చేస్తారు.

ఇందిరమ్మ ఇళ్లతో ఇక్కట్లు : ముగ్గు పోయరు - 'నాట్​ విల్లింగ్​' రాసివ్వరు

ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఎన్నో కష్టాలు - కంకర మరీ ఇంత రేటా!

