నల్గొండ జిల్లాలో దారుణం - ఆకతాయిల వేధింపులు తాళలేక యువతి ఆత్మహత్య - Young Woman Suicide For Harassment

By ETV Bharat Telangana Team

Young Woman Suicide For Harassment ( ETV Bharat )

Young Woman Committed Suicide For Harassment : అడవిలో జంతువులు ఆకలేసినప్పుడే ఎదుటి ప్రాణి మీద దాడికి దిగుతాయి. తమ వినోదం కోసమో, ఆనందం కోసమో మరే జంతువుకూ కీడు చేయవు. ఇది విచక్షణా జ్ఞానం లేని మూగజీవాలు సైతం పాటించే గొప్ప నీతి. అటువంటిది ప్రస్తుత రోజుల్లో కొందరు తమ పైశాచికానందం కోసం సామాజిక మాధ్యమాల చాటున చేయరాని తప్పులు చేస్తూ వింత మృగాలుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.

ఎదిగొచ్చిన కుమార్తె మృతి చెందడంతో వారింట్లో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. మిర్యాలగూడ మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమోతు భాస్కరరావు కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపి, నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్​ చేశారు. మృతురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు మాడుగులపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Social Media Using in Wrong Way : సామాజిక మాధ్యమాలు సామాన్యుల భావ ప్రకటనకు వేదిక. కానీ నేడు అవి అడ్డూఅదుపూ లేని తప్పుడు సమాచారాన్నీ, వందతులనూ వ్యాప్తి చెందిస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో కొందరు వ్యక్తులు తమ ఆనందం కోసం ఎంత నీచానికైనా తెగిస్తున్నారు. మానవత్వం మరిచి మృగాల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ కోవలోనే ఇటీవల సమాజంలో వెలుగు చూసిన ఒక ఉదాంతం తండ్రీకూతుళ్ల బంధంపై విచక్షణ మరచి మాట్లాడటం అయితే ఇప్పుడు ఈ కేసులో సామాజిక మాధ్యమం చాటున ఇద్దరు నిందితులు వ్యవహరించిన తీరుకు యువతి నిండు ప్రాణం బలైంది.