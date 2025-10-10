ETV Bharat / state

పొట్టిగా ఉన్నాడని పరువు హత్య - నడిరోడ్డుపై ఇష్టమొచ్చినట్లు పొడిచి మరీ

సొంత బావను నడిరోడ్డుపై హత్య చేసిన బావమరిది - పొట్టిగా ఉన్నాడని, తమకు ఇష్టం లేకుండా చెల్లిని పెళ్లిచేసుకున్నాడని కక్షకట్టి దారుణ హత్య

Young Murdered Due To Height in Bapatla District
Young Murdered Due To Height in Bapatla District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 2:14 PM IST

3 Min Read
Young Murdered Due To Height in Bapatla District : ప్రేమకు రెండు మనసులు కలిస్తే చాలు. కానీ పెళ్లికి రెండు కుటుంబాలు కలవాలి అంటారు. ఈ రెండు కుటుంబాల్లో ఎవరికి ఇష్టం లేకున్నా ఆ సంసారం సాఫీగా సాగదు. ఇక ప్రేమపెళ్లిళ్లు అయితే ఆయా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆపద కూడా వెంటాడుతుంది. అయితే ఇప్పటి వరకు కులం, మతం, ప్రాంతం, ఆస్తి వంటి అంశాల ఆధారంగానే పరువు హత్యలు జరిగేవి. కానీ గుంటూరులో వీటికి భిన్నంగా ఓ పరువు హత్య జరిగింది. ఒకే కులం, మతం అయినప్పటికీ కేవలం పొట్టిగా ఉన్నాడని, అలాగే తమకు ఇష్టం లేకుండా చెల్లిని పెళ్లిచేసుకున్నాడని కక్షగట్టి ఓ యువకుడు సొంత బావమరిది చేతుల్లోనే హత్యకు గురయ్యాడు. అందరూ చూస్తుండగానే నడిరోడ్డుపై కత్తితో బావను కసితీరా నరికి చంపేశాడు.

బాపట్ల జిల్లా వేమూరు మండలం యడవూరుకు చెందిన కుర్రా నాగ గణేశ్‌ గుంటూరులోని విద్యుత్ కార్యాలయంలో షిప్ట్‌ ఆపరేటర్‌గా ఔట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అయితే గణేశ్‌కు పెళ్లిచేయాలని భావించిన తల్లిదండ్రులు కొన్నిరోజుల క్రితం దూరపు బంధువులైన తెనాలికి సమీపంలోని కొలకలూరుకు చెందిన కీర్తి అంజనీదేవి ఇంటికి పెళ్లిచూపులకు వెళ్లారు. అక్కడ యువతీ, యువకులు ఒకరినొకరు ఇష్టపడినా గణేశ్‌ పొట్టిగా ఉన్నాడని యువతి తల్లిదండ్రులు పెళ్లికి నిరాకరించారు.

నీఅంతు చూస్తానంటూ బెదిరింపులు : అయితే పెళ్లిచూపుల తంతులోనే గణేశ్‌, కీర్తి ఒకరికొకరు ఫోన్‌ నెంబర్లు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఛాటింగ్‌ చేసుకోవడం, ఫోన్‌లో మాట్లాడుకోవడంతో ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. పెద్దలు ఒప్పుకోకపోయినా పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దీంతో ఎవరికీ చెప్పకుండా పారిపోయి అమరావతి గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. అనంతరం వారు నల్లపాడు పోలీసులను ఆశ్రయించి యువతి కుటుంబ సభ్యులతో ప్రాణహాని ఉందని ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు ఇరువైపుల పెద్దలను పిలిచి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి పంపివేశారు. అయితే అదే రోజు యువతి సోదరుడు దుర్గారావు గణేశ్‌పై కోపంతో ఊగిపోయాడు. తన చెల్లికి మాయమాటలు చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నావంటూ ఆగ్రహంతో నీఅంతు చూస్తానంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. అయితే కోపంలో బెదిరించి ఉంటాడని అందరూ భావించినా బావమరిది మాత్రం అన్నంత పనిచేశాడు.

నడిరోడ్డుపై దారుణ హత్య : పెళ్లయితే హడావుడిగా చేసుకున్నాం కాబట్టి కనీసం బంధుమిత్రులందరినీ పిలిచి ఘనంగా రిసెప్షన్‌ అయినా పెట్టుకోవాలని గణేశ్ భావించాడు. ఈక్రమంలో బ్యాంకులో బంగారం తాకట్టుపెట్టి డబ్బులు తీసుకుని స్నేహితుడితో కలిసి బైక్‌పై వెళ్తుండగా బావమరిది దుర్గారావు మరో ఇద్దరితో కలిసి అటకాయించాడు. గణేశ్‌ బైక్‌ దిగి అతనికి సర్దిచెబుతుండగానే దుర్గారావు కత్తి తీసుకుని బావను నడిరోడ్డుపై ఇష్టమొచ్చినట్లు పొడిచేశాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన గణేశ్‌ను స్నేహితులు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే చనిపోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పెళ్లైన పదిరోజులకే కుమారుడు మృతిచెందడంతో తల్లిదండ్రులు, గణేష్‌ భార్య కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు.

నిందితుడు దుర్గారావుకు నేరచరిత్ర ఉందని గతంలోనూ రెండు కేసులు నమోదయ్యాయని పోలీసులు తెలిపారు. తమకు ఇష్టం లేకుండా చెల్లిని పెళ్లిచేసుకోవడంతోనే కక్షగట్టి బావను హత్య చేశాడని వివరించారు.

" దుర్గారావు కొంతమంది కలిసి ఈ హత్య చేశారు. దీనికి ముఖ్యకారణం దుర్గారావు చెల్లిని గణేశ్ ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్నాడు. అది దుర్గారావుకు ఇష్టం లేదు. దీంతో గణేశ్​పై కక్ష పెంచుకోని ఫ్రెండ్స్​​తో కలిసి నడిరోడ్డుపై దారుణంగా హత్య చేశారు. దీనిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఇద్దరూ ఇష్టపడి పెళ్లిచేసుకున్నాప్పుడు ప్రోత్సహించాల్సిపోయి హత్య చేయటం రాక్షతత్వంగా భావిస్తున్నాం." - అబ్దుల్ అజీజ్, గుంటూరు తూర్పు డీఎస్పీ

తమ ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా పెళ్లిచేసుకుందని చెల్లి, ఆమె భర్తపై కక్షగట్టిన సోదరుడు ఆమె కాళ్లకు పారాణి ఆరక ముందే తాళిని తెంపాడు. పెళ్లైన పదిరోజులకే చెల్లి పసుపు, కుంకుమలు దూరం చేశాడు. ఒకే కులం, మతం అయినప్పటికీ పొట్టిగా ఉన్నాడని, తమకు ఇష్టం లేకుండా చెల్లిని పెళ్లిచేసుకున్నాడని కారణంతో బావను హత్య చేయడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

కూల్‌డ్రింక్‌లో పురుగు మందు కలిపిన తండ్రి - తాగి కుమారుడు మృతి

రక్తపు మడుగులో బంధాలు - తల్లిని చంపిన కొడుకు - పిన్నిని ముక్కలుగా చేసిన బంధువు

