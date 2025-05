ETV Bharat / state

కొత్త బైక్ కోసం బావిలో దూకి - కుటుంబసభ్యులకు వింత షరతు! - YOUNG MAN JUMPED INTO A WELL

Published : May 15, 2025 at 1:47 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Young Man Jumped Into A Well in Sangareddy District : బైక్​ కొనివ్వడం లేదని ఇంట్లో వారితో గొడవ పడి ఓ యువకుడు బావిలో దూకి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా న్యాల్​కల్ మండలం మామిడ్గిలో చోటు చేసుకుంది. మామిడ్గి గ్రామానికి చెందిన కర్నే సాల్మోన్(32) గత కొన్నాళ్లుగా తనకు ద్విచక్ర వాహనం కొనివ్వాలని తల్లిని అడుగుతూ గొడవ పడుతున్నాడు.

వ్యవసాయ బావిలో దూకి : గురువారం ఉదయం మరో మారు బైక్ విషయంలో తల్లితో గొడవపడి కొనివ్వక పోతే చచ్చిపోతానంటూ బెదిరించాడు. అన్నట్టుగానే గ్రామ శివారులోని వ్యవసాయ బావిలో దూకాడు. సాల్మోన్ వెంట బావి వైపు పరుగులు తీస్తూ తల్లి, భార్య కేకలు వేయడంతో కొంత మంది గ్రామస్థులు బావి వద్దకు చేరుకున్నారు.