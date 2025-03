ETV Bharat / state

కలలు కన్నాడు, కష్టపడ్డాడు - ఆకాశం అంచులు తాకే లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకున్నాడు - YOUNG MAN SRIKANTH GOT ISRO JOB

Young Man Got Job as Scientist at ISRO in Anakapalle District ( ETV Bharat )