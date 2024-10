ETV Bharat / state

పాములా మెలికలు - యోగాపై పట్టు వదలని షాలేమ్ రాజ్ - పతకాలు పరిగెత్తుకు రావాల్సిందే!

A Young Man from Vijayawada has won Various Medals in Yoga : రెండేళ్ల క్రితం నుంచి యోగాలో శిక్షణ తీసుకుంటూ పతకాలు కొల్లగొడుతున్నాడు బెజవాడకు చెందిన షాలెమ్ రాజ్. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో వివిధ పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలు సాధించాడు. నిత్యం ఆరోగ్యంతోపాటు దృఢంగా ఎదగడానికి యోగాను ఎంచుకుని స్పోర్ట్స్ కోటాలో మంచి ఉద్యోగం సాధించాలని నిరంతరం సాధన చేస్తున్నాడు.

క్రమం తప్పకుండా యోగాపై పట్టు : యోగాలో వివిధ విన్యాసాలు చేస్తూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు షాలెమ్ రాజ్రు షాలెమ్ రాజ్. పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన వీరి కుటుంబం పిల్లల చదువుల కోసం విజయవాడలో స్థిరపడింది. షాలెమ్‌ తండ్రి ఆటో నడుపుతూ ముగ్గురు పిల్లల్ని చదివిస్తున్నారు. డిగ్రీ చదువుతున్న షాలెమ్ రాజ్ అతని ఇద్దరు అక్కలు యోగాలో శిక్షణ తీసుకోవడం చూసి ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. విజయవాడలోని ఐజీఎంసీ స్టేడియంలో అమరావతి యోగా, ఏరోబిక్స్ సంఘం పర్యవేక్షణలో రెండేళ్ల క్రితం యోగాలో శిక్షణ తీసుకోవడం ప్రారంభించాడు. యోగాచార్యులు సత్యనారాయణ దగ్గర ఓనమాలు నేర్చుకుని క్రమం తప్పకుండా యోగాపై పట్టు సాధించాడు. యోగాలో తనకంటూ ప్రత్యేకగుర్తింపు ఉండాలనే తలంపుతో కఠినమైన ఆసనాలు అలవోకగా వేసి ఆకట్టుకుంటున్నాడు.

'ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి హార్డ్​వర్క్​, తల్లిదండ్రులే కారణం - ఒలింపిక్స్​లో పతకమే లక్ష్యం'