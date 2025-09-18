YUVA : 17 ఏళ్ల వయసులో 250 మెడల్స్ - ఈతలో హైదరాబాద్ కుర్రోడి టాలెంట్కు హ్యాట్సాఫ్
స్విమ్మింగ్లో రాణిస్తున్న యువకుడు - ఏడేళ్ల వయసులోనే ఈతలో ప్రావీణ్యం - 17 ఏళ్ల వయసులో 250 మెడల్స్ సొంతం - 13 ఏళ్లకే ఖేలో ఇండియాలో ఛాంపియన్
Published : September 18, 2025 at 8:51 PM IST
A young man excelling in swimming : స్విమ్మింగ్ అంటే కొందరికి ఆటవిడుపు, మరికొందరికి వ్యాయామం. ఆ యువకుడికి మాత్రం అదే జీవితం. చిన్ననాడు సరదాగా ఈత కొట్టిన తను దాన్నేజీవిత లక్ష్యంగా మార్చుకున్నాడు. ఏడేళ్ల వయసులో ఈత ప్రారంభించి 17ఏళ్ల వయసులో 250 జాతీయ, అంతర్జాతీయ మెడల్స్ సొంతం చేసుకున్నాడు. 13ఏళ్లకే ఖేలో ఇండియాలో ఛాంపియన్గా నిలిచి 4 పసిడి పతకాలు సాధించాడు. దేశం గర్వించదగ్గ యువ అథ్లెట్గా పేరు తెచ్చుకుంటున్న హైదరాబాద్కు చెందిన సుహాస్పై ప్రత్యేక కథనం.
మొత్తం 250 పైగా పతకాలు, 30 నేషనల్ మెడల్స్ ఖేలో ఇండియాలో 13 ఏళ్లకే ఛాంపియన్ 2024 బిమ్స్టెక్ ఇంటర్నేషనల్లో 3 మెడల్స్, మలేసియా ఓపెన్లో 40 మందితో పోటీపడి గెలుపు. ఇవన్నీ 17 ఏళ్ల యువకుడు స్విమ్మింగ్లో సాధించిన విజయాలు. ఏడేళ్లకే స్విమ్మింగ్ ప్రారంభించి 2 నెలల్లోనే రాష్ట్ర స్థాయిలో పోటీపడి బంగారు పతకాన్ని సాధించాడు. ఆపై వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 250కి పైగా పతకాలు సాధించి ఔరా అనిపించుకుంటున్నాడు.
జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో ప్రతిభ : హైదరాబాద్కు చెందిన ఈ యువకుడి పేరు సుహాస్. ప్రస్తుతం ఇంటర్ చదువుతున్నాడు. చిన్నప్పుడు తాతయ్యతో పెన్నానదిలో సరదాగా నేర్చుకున్న ఈత తన భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసింది. ఏడేళ్ల వయసులోనే పూర్తి స్థాయి స్విమ్మింగ్ ప్రారంభించాడు. అప్పటి నుంచే రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలు సాధించాడు. దీనికి తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం లభించడంతో పదేళ్లుగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొంటూ పతకాల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు.
"చిన్నప్పుడు తాతయ్య నన్ను పెన్నా నదికి తీసుకువెళ్లేవారు. ఆ విధంగా నాకు స్విమ్మింగ్పై ఆసక్తి ఏర్పడింది. జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో ఇప్పటి వరకు 250 మెడల్స్ను సాధించాను. ఈ సంవత్సరం జరిగిన ఖేలో ఇండియా పోటీల్లో రెండు స్వర్ణాలు, ఒక సిల్వర్, ఒక కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకున్నా. ఓ వైపు చదువుకుంటూనే మరోవైపు ఆటల్లో రాణిస్తున్నా. పదో తరగతిలో 82శాతం మార్కులు సాధించాను"- సుహాస్ ప్రీతమ్, స్విమ్మర్
నిరంతరం కష్టపడితేనే ఏదొ ఒక రోజు విజయం మన దరి చేరుతుంది అంటున్నాడు సుహాస్. 13 ఏళ్లకే ఖేలో ఇండియా ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఈ టీనేజ్ స్విమ్మర్ ఈ ఏడాది ఖేలో ఇండియా లో 4పతకాలు సాధించాడు. అతడి ప్రతిభకు గుర్తింపుగా ప్రభుత్వం నేషనల్ టాలెంట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా టాప్ అథ్లెట్స్లో ఒకడిగా ఎంపిక చేసింది. జాతీయ స్థాయిలో బ్యాక్స్ట్రోక్లో 2 రికార్డులు, జూనియర్ నేషనల్స్, స్కూల్ గేమ్స్లో అనేక బంగారు పతకాలు సాధించాడు.
తల్లిదండ్రులు, కోచ్ ప్రోత్సాహంతో : పదేళ్ల క్రితం స్మిమ్మింగ్ ప్రారంభించిన సుహాస్ ఓ వైపు చదువు మరోవైపు తనకిష్టమైన క్రీడలో కొనసాగుతూ ఎక్కడా గ్యాప్ లేకుండా కెరీర్లో దూసుకెళుతున్నాడు. రోజూ 6 గంటలు శ్రమిస్తే కానీ ఇలాంటి విజయాలు సాధించలేమని కెరీర్గా ఈతను ఎంచుకోవాలంటే శారీరక, మానసిక శ్రమ ఎంతో అవసరమని అంటున్నాడు. ఈ ప్రయాణంలో తన తల్లిదండ్రులు, కోచ్. స్కూల్ యాజమాన్యం తనకు అండగా నిలిచారని చెబుతున్నాడు. మొదట్లో ఈత గురించి ఏం తెలియకపోయినా సుహాస్ ఆసక్తి చూసి ప్రోత్సహించామని చెబుతున్నారు తల్లి ప్రత్యూష. పోటీల కోసం వివిధ రాష్ట్రాలు, దేశాలకు వెళ్లాల్సి రావటం వల్ల ఉద్యోగం మానేసి కుమారుడి బాగోగులు చూస్తున్నారామె.
తనకు, తన తండ్రికి ఆటలంటే ఎంతో ఇష్టమని, కానీ పరిస్థితుల వల్ల అది నెరవేరలేదని పిల్లలనైనా ప్రోత్సహించాలని సుహాస్ను ఇంతకు తీర్చిదిద్దామంటున్నారు తండ్రి సుమన్ప్రీతమ్. ప్రతిభ, పట్టుదల, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో 250కి పైగా పతకాలు సాధించిన సుహాస్ భవిష్యత్తులో భారత్ తరఫున ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనడమే తన లక్ష్యమంటున్నాడు.
