Young Girl Excels in Wrestling In Nizamabad : రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని నిరుపేద కుటుంబం. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే. రోజూ టీ కొట్టు నడిపితేనే పూట గడుస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆటలపై మక్కువ పెంచుకుందా యువతి. గురువుల సహకారం, కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో కుస్తీ పోటీల్లో రాణిస్తోంది. రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయస్థాయిలో సత్తా చాటుతూ పతకాలు అందుకుంటోందీ యువ రెజ్లర్. మరి ఆ క్రీడా కుసుమం ఎవరో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
చిన్ననాటి నుంచి క్రీడలపై మక్కువతో : చిన్నప్పటి నుంచి క్రీడలపై మక్కువ పెంచుకుంది ఈ యువతి. కుటుంబం ఆరోజు కష్టపడితేనే పూట గడుస్తుంది. పేదరికం చుట్టుముట్టినా తక్కువ సమయంలోనే కుస్తీ ఆటపై పట్టు సాధించింది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో ముందుకు సాగుతోంది. పోటీలు ఎక్కడైనా సరే ప్రత్యర్థిని మట్టికరిపించి రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తోంది. నిజామాబాద్ జిల్లా మంచిప్పకు చెందిన ఈ యువతి పేరు షేక్ నేహా. తండ్రి అనారోగ్యంతో మరణించగా తల్లి షేక్ మసూదా బేగం 'టీ కొట్టు' నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది. ఏడో తరగతిలోనే నేహా క్రీడా నైపుణ్యం చూసి గురువు రెజ్లింగ్ వైపు రావాలని ప్రోత్సహించారు. అలా కుస్తీ ఆటలో మెళకువలు పెంపొందించుకొని తొలిసారి జిల్లా స్థాయిలో రాణించింది. తర్వాత మెరుగైన శిక్షణ పొందుతూ గోల్డ్, సిల్వర్ మెడల్స్ సాధించింది.
పలు పోటీల్లో స్వర్ణ, రజత పతకాలు కైవసం : రష్యాలో వరల్డ్ రెజ్లింగ్ పోటీల్లో సిల్వర్ మెడల్ అందుకుంది ఈ యువతి. ఇటీవల కజకిస్థాన్లో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొని అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచింది. రెండు విభాగాల్లో పలు దేశాల క్రీడాకారిణిలతో తలపడి బంగారు, వెండి పతకాలు సాధించినట్లు చెబుతోంది నేహా. హైదరాబాద్లో శిక్షణ తీసుకోవడంతో ముందుకెళ్లగలిగానని వివరిస్తోందీ అమ్మాయి. గతంలో అనేక పోటీల్లో పాల్గొనడానికి అవకాశం వచ్చిన ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల వెళ్లలేకపోయానని చెబుతోంది నేహా. కుటుంబ సభ్యులు టీ కొట్టు నడుపుతూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించేలా సహకరిస్తున్నారని అంటోంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పతకాలు సాధించి ఒలంపిక్స్లో సత్తా చాటడమే లక్ష్యమని అంటోందీ యువ రెజ్లర్.
ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తే మరిన్ని విజయాలు : ఆర్థికంగా ప్రభుత్వం సహకరిస్తే దేశానికి పతకాలు తీసుకొస్తాను అంటోంది నేహా. భవిష్యత్లో ఒలింపిక్స్ ఆడాలనే కలతో ముందుకు సాగుతోందీ యువతి. టీ కొట్టు నిర్వహిస్తూ తన కుమారుడు, కుమార్తెను పెంచి పెద్ద చేశానని, కష్టపడి కూడబెట్టుకున్న డబ్బుతో నేహాకు శిక్షణ అందిస్తున్నామని అంటున్నారు నేహా తల్లి. ప్రభుత్వం తరఫున సహాయ సహకారం అందించాలని కోరుతోంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తన చెల్లెలు రాణించడం తమ కుటుంబానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉందని అంటున్నారు నేహా సోదరుడు. ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా సాయం చేస్తే భవిష్యత్తులో మరెన్నో విజయాలు సాధిస్తుందని చెబుతున్నారు. రెజ్లింగ్లో పతకాలు సాధిస్తూ ప్రతిభ కనబరుస్తున్న ఈ అమ్మాయికి ప్రభుత్వం సహకరించాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు. చిన్నతనం నుంచే రెజ్లింగ్లో రాణిస్తూ పతకాలు అందుకుందీ అమ్మాయి. భవిష్యత్తులో ఒలింపిక్స్లో పాల్గొని దేశానికి పతకాలు సాధించడమే తన లక్ష్యమంటోందీ యువతి.
