రసగుల్లా, గులాబ్‌జామ్, జాంగ్రీ, లడ్డూ - వెలిగిపోతున్న స్వీట్లు

అచ్చం స్వీట్లను పోలిన ఆకారంలో కొవ్వొత్తులు - మొదటిసారి చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న కొలుగోలుదారులు - విభిన్నమైన క్యాండిల్స్​కు మార్కెట్​లో ప్రత్యేక గుర్తింపు

Real Sweet Shaped Candles in AP
Real Sweet Shaped Candles in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Real Sweet Shaped Candles in AP : ఈ పెట్టెల్లో ఉన్న స్వీట్లు చూస్తుంటేనే నోరూరుతుందా? ఎప్పుడెప్పుడు తినేద్దామా అనుకుంటున్నారా? కానీ వీటిని తినలేం. ఎందుకంటే ఇవి రియలిస్టిక్‌ ఫుడ్‌ క్యాండిల్స్‌. దీపావళికి ఈ రోజుల్లో చాలామంది కొవ్వొత్తులనే వినియోగిస్తున్నారు. అలాంటి వారి కోసం మార్కెట్లోకి వచ్చిన విభిన్నమైన క్యాండిల్స్‌లో ఇవి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాయి. రసగుల్లా, గులాబ్‌జామ్, జాంగ్రీ, లడ్డూ ఇలా తియ్యని మిఠాయిలు మొదలు సమోసా వరకు మనం తినే వివిధ పదార్థాల ఆకారాలను పోలి ఉండేలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

ప్రస్తుతం పండుగల సీజన్ మొదలైంది. కొద్దిరోజుల్లో దసరా, దీపావళి పండుగలు వస్తున్నాయి. దీపావళి అంటేనే దీపోత్సవం. దేవుడి ముందూ, ఇంటి చుట్టూ, ద్వారాల దగ్గరా ఇలా ఆరోజు ఇల్లంతా దీపాల వెలుగులతో ముస్తాబు చేస్తాం. ప్రతీసారీ నూనె పోస్తూ దీపాల్ని ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండటం కన్నా కాస్త సౌకర్యంగా ఉండే కొవ్వొత్తుల్నే ఈరోజుల్లో ఎక్కువమంది ఎంచుకుంటున్నారు. అలాంటి వారి కోసమే మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల క్యాండిల్స్‌ దొరుకుతున్నాయి.

మనసుకు నచ్చిన కొవ్వొత్తులు : కొవ్వొత్తుల అమరికతో అలంకరణలో ముచ్చటైన డిజైన్లు వచ్చేశాయి. రియలిస్టిక్‌ ఫుడ్‌ క్యాండిల్స్‌ పేరుతో వచ్చిన ఈ కొవ్వొత్తుల్లో ఒకటా రెండా మనం తినే పదార్థాల ఆకారాలన్నీ చూడొచ్చు. రస్‌మలై, మోతీచూర్‌ లడ్డూ, జాంగ్రీ, మైసూర్‌పాక్‌, కజ్జికాయ, జిలేబీ, గులాబ్‌జామూన్‌ ఇలా తియ్యని మిఠాయిలు మొదలు సమోసా, ఇడ్లీ దాకా ఎన్నెన్నో తినుబండారాల క్యాండిల్స్‌ కనిపిస్తాయి. అంతేగాక మన మనసు కోరిన, మనకు నచ్చిన ప్రతి పదార్థం కొవ్వొత్తిలా దొరుకుతోంది. చూడ్డానికి అచ్చుగుద్దినట్టు ఆయా పదార్థాల్నే పోలి ఉన్న వీటిని ఓ ప్లేట్‌లో ఉంచారంటే వచ్చిన అతిథులు రుచి చూద్దామని వాటిమీద ఓ చెయ్యివేసినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు.

ప్రస్తుతం ఈ తినేపదార్థాల ఆకారం ఉన్న కొవ్వొత్తులు కొనుగోలుదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. విశాఖపట్నంలోని మహారాణిపేటకు చెందిన అనుప్రీత్‌రావు అనే మహిళ దీన్ని ఉపాధి మార్గంగా ఎంచుకున్నారు. సోయా వ్యాక్స్‌ అనే పదార్థం ఉపయోగించి ఈ తరహా కొవ్వొత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. స్వీట్‌ బాక్సుల్లో పెట్టి బ్రాండింగ్, స్టిక్కరింగ్‌తో విక్రయిస్తున్నారు.

మొదటిసారి చూస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే : ఈమె కొవ్వొత్తుల్లో పారాఫిన్‌కు బదులుగా, పర్యావరణ అనుకూలమైన సోయా మైనపును ఉపయోగిన్నారు. అలాగే ప్రసిద్ధ భారతీయ వంటకాలు, స్వీట్లతో అచ్చుగుద్దిన ఆకృతి, రంగు, రూపంతో ప్రతి కొవ్వొత్తినీ జాగ్రత్తగా తయారు చేస్తున్నారు. వీటిని ప్రజల్లోకి మరింతగా తీసుకెళ్లడానికి అనుప్రీత్​రావు సరికొత్త పద్దతిని ఎంచుకున్నారు. ఈ కొవ్వొత్తులు అచ్చం స్వీట్ బాక్స్​ల కనిపించేలా వాటికి బ్రాండింగ్, స్టిక్కరింగ్​తో పూర్తి చేసి బాక్స్​లలో ప్యాక్ చేస్తున్నారు. దీంతో మొదటిసారి చూసిన కొలుగోలుదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అలాగే కొనేందుకు ఆస్తక్తి చూపుతున్నారు.

ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న కొవ్వొత్తులు : ఈ కొవ్వొత్తులను కొనేందుకు ప్రజలు ఇష్టపడుతున్నారని అనుప్రీత్​రావు చెబుతున్నారు. ఎందుకుంటే ఇవి మిగతా కొవ్వొత్తులకంటే భిన్నంగా ఉండి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయని ఆమె చెప్పారు. అలాగే పండుగల సమయంలో వీటిని బహుమతులుగా ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారని వెల్లడించారు. దీపావళి సందర్భంగా ఇళ్లలో వెలిగించే దీపాల్లో కొత్తదనం కోరుకుంటున్న వారు ఇలాంటి వాటిని ఎక్కువగా కొలుగోలు చేస్తున్నారు. అలాగే రిటర్న్ గిఫ్ట్‌లుగా, కార్పొరేట్ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్‌గా కూడా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇవి అచ్చం నోరూరించే స్వీట్లులాగే పోలి ఉండటం వల్ల పిల్లలు, పెద్దలు, అతిథులు సైతం వీటిని నిజమైన స్వీట్లుగా తప్పుగా భావిస్తారు, తర్వాత ఆశ్చర్యపోతారు.

జాగ్రత్త మనసు పాడేసుకోవద్దు : తన చేతి వృత్తిని జీవనోపాధిగా మార్చడంతో పాటు సృజనాత్మకతను జోడించడంతో అనుప్రీత్​రావు కొవ్వొత్తుల తయారీ మార్కెట్‌లో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. అంతేగాక ఇతర మహిళాలకూ స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న డిమాండ్‌తో బేకరీ వస్తువులు, ఇతర పండుగ వంటకాల ప్రతిరూపాలను తయారుచేసి తమ ఉత్పత్తులను విస్తరించాలని అనుప్రీత్​సింగ్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

  • కాబట్టి ఈసారి బజారుకు వెళ్లినప్పుడు నోరూరించే రసగుల్లా, గులాబ్‌జామ్, జాంగ్రీ, లడ్డూ, కజ్జికాయ, జిలేబీ ఉంచే అవి తియ్యని మిఠాయిలని వాటిపై మనసు పారేసుకోవద్దు. జాగ్రత్తగా చూడండి. అవి కొవ్వొత్తులు కావొచ్చు.

ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో - వెలుగుల పండుగకు సిద్ధమైన ప్రత్యేక ప్రమిదలు

ఆ గ్రామానికి దీపావళి 70ఏళ్ల దూరం - 'ఎప్పుడూ అలాగే జరుగుతోంది' అంటున్న వృద్ధులు

