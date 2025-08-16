Be Careful with Bakery Food Items : బేకరీలో బిస్కెట్లు, బ్రెడ్, పేస్ట్రీలు వంటివి తినేందుకు చాలా మంది ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే బేకరీ పదార్థాల భద్రత అనేది కేవలం వాటిని తినేటప్పుడు జాగ్రత్త పడటం మాత్రమే కాదు, వాటి తయారీ దగ్గరి నుంచి చేతికి చేరే వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆహార పదార్థాలలో కల్తీ, రసాయన పదార్థాల వాడకం, పరిశుభ్రత లోపాల వల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఈ మధ్య బిర్యానీలో బొద్దింక, వెంట్రుకలు, పురుగులు, మేకులు వంటి ఘటనలు తరచుగా చూస్తున్నాం. ఆహార పదార్థాలలో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు సంబంధిత రెస్టారెంట్లలో తనిఖీలు చేసి సీజ్ చేస్తున్నారు.
- జడ్చర్ల పట్టణంలో మూడు రోజుల క్రితం ఓ మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లలకు ఓ బేకరీలో కర్రీ పఫ్లు కొనిచ్చారు. ఇంటికి వెళ్లి ఆ పిల్లలు వాటిని తింటుండగా, అందులో చనిపోయిన పాము పిల్ల కనిపించింది. అవాక్కైన సదరు మహిళ వాటిని తీసుకొని బేకరీ దుకాణానికి వెళ్లి వారిని ప్రశ్నించింది. అక్కడి వారి నుంచి సరైన సమాధానం రాకపోవడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించింది.
- గత నెలలో మహబూబ్నగర్ పట్టణంలోని బేకరీ దుకాణంలో ఓ యువకుడు కర్రీపఫ్ తింటుండగా అందులో నుంచి పెద్ద మేకు బయట పడింది. దీంతో అతను దుకాణదారుడికు ఫిర్యాదు చేశాడు.
ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో సుమారుగా 2,450 బేకరీలు ఉన్నాయి. ఎక్కడబడితే అక్కడ దుకాణాలు ఇష్టం వచ్చినట్లు వెలుస్తున్నాయి. ఎలాంటి నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించకుండా తిను పదార్థాలను తయారు చేస్తున్నారు. తయారీ చేసే ఆహార పదార్థాలపై సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో అందులో అనేక సార్లు బల్లులు, పాములు, ఇనుప మేకులు, బొద్దింకలు, ఈగలు వంటివి కనబడుతున్నాయి. ఈ మధ్యకాలంలో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది బేకరీల్లో దొరికే కర్రీపఫ్, ఎగ్, చికెన్ పఫ్లు, దిల్ పసంద్, పలు రకాల చాక్లెట్ కేకులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వాటి ద్వారా రోజు రూ.18 లక్షల వరకు వ్యాపారం జరుగుతుంది.
ఐదు జిల్లాలకు ఒక్కరే: ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక్కరే ఆహార నియంత్రణ శాఖ అధికారి పర్యవేక్షణ చేస్తుండటంతో పనికి మించిన భారంగా మారింది. విస్తీర్ణం పరంగా అతి పెద్ద జిల్లాగా ఉమ్మడి పాలమూరు ఉండటంతో ఒక్కరితో తనిఖీలు చేసే పరిస్థితి లేదు. దీనికోసం కనీసం 10 మంది అధికారులు, వారి కింద సిబ్బంది ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో ఉమ్మడి జిల్లాలో ఈ శాఖ ప్రస్తుతం నిద్రపోతోంది. కొత్తగా ఆయా జిల్లాలకు అధికారులను నియమించినా, వారంతా ప్రస్తుతం శిక్షణ పొందుతున్నారు. అలాగే టిఫిన్ సెంటర్లు, రెస్టారెంట్లు, హోటల్స్, బేకరీలు, స్వీట్లతో పాటు పలు దుకాణ సముదాయాలు, వసతి గృహాల్లో అందించే ఆహార నాణ్యత ప్రమాణాలపై కూడా ఆహార తనిఖీ అధికారులే పర్యవేక్షించి తనిఖీలు చేయాలి.
ఈ విషయమై ఆహార తనిఖీ అధికారి నీలిమను ‘ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' వివరణ అడగగా, ప్రస్తుతం తానే ఉన్నానని, ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఆహార తనిఖీలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. తమ సిబ్బంది పూర్తిస్థాయిలో వచ్చిన తర్వాత తనిఖీలను విస్తృతంగా చేస్తామని తెలిపారు.
