ఇన్​స్టాలో యువకుడితో పరిచయం - 18 నెలల బిడ్డను బస్టాండ్​లో వదిలి వెళ్లిపోయిన తల్లి - A WOMAN ABANDONS HER CHILD

A Woman Abandons her Child in Nalgonda Bus Stop ( Eenadu )

Published : July 28, 2025 at 9:06 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 9:48 AM IST

A Woman Abandons her Child in Bus Stop : ప్రస్తుత కాలంలో ఆన్​లైన్​ బంధాలు మానవ సంబంధాలను దూరం చేస్తున్నాయి. ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఫేస్​ బుక్​, వాట్సాప్ లాంటి సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా పరిచయమైన వారి మాటలకు ఆకర్షితులై, కొందరు దానినే ప్రేమగా భావిస్తున్నారు. ముక్కూమొహం తెలియని వారి కోసం తమ వారిని వదులుకునేందుకైనా, వదిలించుకునేందుకైనా (చంపేందుకు) వెనకాడటం లేదు. బంధాలను మరచి, అనైతిక బంధం కోసం వెంపర్లాడుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో విరివిగా వెలుగు చూస్తున్న ఇలాంటి ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇన్​స్టాలో పరిచయమైన యువకుడి కోసం తన కన్న బిడ్డను బస్టాండ్​లో వదిలివెళ్లిన ఈ ఉదంతం ఇందుకు చక్కని తార్కాణం. అమ్మతనానికే మచ్చ తెచ్చే ఈ ఘటన నల్గొండ జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్​లో పరిచయమైన యువకుడి కోసం, ఓ వివాహిత ముక్కు పచ్చలారని తన కుమారుడిని వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. అప్పటి వరకు కళ్ల ముందు కనిపించిన అమ్మ, ఒక్కసారిగా కనిపించకపోయే సరికి ఆ చిన్నారి బస్టాండ్‌లో గుక్కపెట్టి ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు. ఇది గమనించిన అక్కడి ఆర్టీసీ సిబ్బంది వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా చిన్నారిని కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు. ఈ అమానవీయ ఘటన నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని బస్టాండ్‌లో ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. టూ టౌన్‌ ఎస్సై ఎర్ర సైదులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్​లోని బోడుప్పల్‌ ప్రాంతంలో నివాసం ఉండే ఓ వివాహితకు నల్గొండ జిల్లా హాలియా మండల కేంద్రానికి చెందిన నరేశ్‌ అనే యువకుడితో ఇన్‌స్టాగ్రామ్​లో పరిచయం ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం అతను జిల్లా కేంద్రంలో నివాసం ఉంటున్నాడు. అతడిని కలిసేందుకు సదరు మహిళ తన 18 నెలల కుమారుడిని తీసుకుని హైదరాబాద్‌ నుంచి ఆదివారం ఉదయం నల్గొండ బస్టాండ్‌కు చేరుకుంది. ఆపై నరేశ్​కు ఫోన్​ చేసి రమ్మని చెప్పడంతో అతడు అక్కడికి చేరుకున్నాడు.

