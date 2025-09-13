ETV Bharat / state

యూరియా సరఫరాకు కొత్తపద్ధతి - మొదటగా ఆ జిల్లాలోనే అమలు! - ఎప్పటి నుంచంటే?

యూరియా సరఫరాకు వెబ్​సైట్ పద్ధతి - తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే నాగర్‌కర్నూల్‌లో తొలిసారి - అక్టోబర్​ 1 నుంచి కొత్త పద్ధతిలో పంపిణీ చేసేందకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్న అధికారులు

UREA DISTRIBUTION THROUGH WEBSITE
UREA DISTRIBUTION THROUGH WEBSITE (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Urea Supply Through Website Based System In Nagarkurnool : యూరియా సరఫరాకు వెబ్‌సైట్‌ పద్ధతిని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలో అమలు చేయనున్నారు. ఈ మేరకు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ సన్నాహాలు చేస్తోంది. అందులో భాగంగా రైతులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు. డీలర్లు ఈ వెబ్‌సైట్‌ ఆధారంగానే యూరియాను పంపిణీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం యూరియా కోసం రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు ఈ నిర్ణయాన్ని కీలక తీసుకున్నారు.

కొన్నిచోట్ల అవసరం లేకున్నా వ్యాపారులు ఎరువుల్ని నిల్వ చేస్తుండటాన్ని అధికారులు గుర్తించారు. వెబ్‌సైట్‌ విధానం ద్వారా అవసరమైన మేర యూరియా సరఫరా జరిగేలా చర్యలు చేపట్టనున్నారు. జిల్లాలో రైతు ఎక్కడ యూరియా తీసుకున్నా, ఎన్ని బస్తాలు తీసుకున్నా ఈవెబ్‌సైట్‌ ద్వారా తెలుస్తుందని అధికారులు వివరించారు. నాగర్​ కర్నూల్​ జిల్లాలో వ్యవసాయ శాఖ వద్ద 3.13 లక్షల మంది రైతులకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం ఉంది. అక్టోబరు 1వ తేదీ నుంచి ఈ పద్ధతి ద్వారా యూరియా ఇవ్వడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ఏవిధంగా పంపిణీ చేస్తారంటే? : యూరియా డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ ఇన్‌ నాగర్‌కర్నూల్‌ అనే పేరుతో ఉన్న వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించి డీలర్లు, ఏవోలు, ఏఈవో తదితర అధికారులకు లాగిన్లు ఇస్తారు. రైతు పేరు, పట్టాదారు పాసుబుక్​, మండలం, గ్రామం, రైతు సెల్​ఫోన్​ నంబరు, ఎన్ని ఎకరాలు తదితరాల సమాచారం వ్యవసాయ శాఖ ఉంది. ఈ సమాచారమంతా ఈ వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచుతారు. మొక్కజొన్న పంటకు ఎకరాకు నాలుగు బస్తాలు, వరికి ఎకరాకు 2 బస్తాలు, మిగిలిన వాటికి ఎకరాకు ఒక్క బస్తా ప్రకారం అందులో నమోదు చేసి ఉంచుతారు.

ఒకరైతుకు ఉన్న భూమి ఆధారంగా ఎన్ని బస్తాలకు అర్హుడు అనేది ఎంటర్ చేస్తారు. దీంతో ఏ రైతు ఎన్ని బస్తాలు తీసుకెళ్లారనే వివరాలు డిస్​ప్లే అవుతాయి. రైతులు ఏ పంటలు వేశారనే వివరాలను ఏఈవోలు నమోదు చేస్తారు. దీనివల్ల ఇష్టానుసారంగా యూరియా బస్తాలు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉండదు. యాసంగిలో నాలుగు లక్షల ఎకరాలు సాగు చేయవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దానికి తగ్గట్టుగా యూరియాను కట్టుదిట్టంగా సరఫరా చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు. దీనివల్ల యూరియా సంచిలు పక్కదారి పట్టే అవకాశం ఉండదు.

డీలర్లకు తర్ఫీదు : ఎరువుల అమ్మకాలు జరిపే సహకార సంఘాలు, రైతు ఆగ్రోస్‌ సేవా కేంద్రాలతో పాటు ప్రైవేటుగా అమ్మకాలు చేసే డీలర్లకు వెబ్‌సైట్‌ నిర్వహణపై ఈనెల చివరి వారంలో ట్రైనింగ్​ను ఇవ్వనున్నారు. సులువుగా ఏ రకంగా నిర్వహించాలనే అంశంపై అవగాహన కల్పిస్తారు. నాగర్​ కర్నూల్ జిల్లాలో రెండు వందల మంది వరకు ఎరువుల విక్రేతలు ఉన్నారు. వారందరికీ తర్ఫీదును ఇస్తారు. దీనిపై జిల్లా వ్యవసాయాధికారి యశ్వంత్‌రావు మాట్లాడుతూ వెబ్‌సైట్‌ను సిద్ధం చేశామని, జిల్లా కలెక్టర్‌ అనుమతి తీసుకుని అక్టోబరు 1వ తేదీ నుంచి అమలు చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రతి బస్తాకు లెక్క దొరుకుతుందని ఆయన వివరించారు. పక్కదారికి అవకాశం ఉండదని తెలిపారు.

'బస్తాల్లో యూరియా' దొరకట్లేదా? - 'సీసాల్లోని యూరియా' ఉందిగా!

రైతులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన ప్రభుత్వం - రాష్ట్రంలో 27,470 టన్నుల యూరియా సరఫరా

For All Latest Updates

TAGGED:

UREA SUPPLY THROUGH WEBSITEవెబ్సైట్​ ద్వారా యూరియా సరఫరాUREA DISTRIBUTION THROUGH WEBSITEKEY DECISION ON UREA SUPPLYUREA DISTRIBUTION THROUGH WEBSITE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.