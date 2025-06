ETV Bharat / state

233 చలాన్లు - రూ.45,350 జరిమానా - నా వల్ల కాదు బాబోయ్ అన్న వాహనదారుడు - WHEELER WITH 233 CHALLANS

A Two Wheeler With 233 Challans in Hanamkonda ( eenadu )

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 22, 2025 at 7:45 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 8:15 AM IST 1 Min Read

A Two Wheeler With 233 Challans in Hanamkonda : రోడ్డుపైన ట్రాఫిక్​ పోలీసులు తనిఖీలు చేయడం సహజం. తనిఖీలు చేస్తూ పెండింగ్ చలాన్లు ఉంటే కట్టించి వాహనదారులను పంపించేస్తారు. హనుమకొండ జిల్లా కాజీపేట చౌరస్తాలో రోజూ మాదిరి ట్రాఫిక్​ పోలీసులు శనివారం వాహన తనిఖీలు చేస్తున్నారు. అటుగా వస్తున్న ఓ స్కూటీని ఆపారు. పెండింగ్ చలాన్లను పరిశీలించేందుకు రీడింగ్ మెషిన్​లో బండి నంబరు నమోదు చేయగా, చాంతాడంత కాగితం బయటకు వచ్చింది. ఒకటి, పది కాదు వందల్లో చలాన్లు బయటపడ్డాయి. అవి చూసిన ట్రాఫిక్​ ఇన్​స్పెక్టర్​ వెంకన్నతో పాటు వాహన యజమాని అస్లాం అవాక్కయ్యాడు. ట్రాఫిక్​ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని 233 చలాన్లు ఉన్నాయి. వాటిపై రూ.45,350 జరిమానా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. 2016 నుంచి చలాన్లు పెండింగ్‌ ఉన్నాయని, వాటిని కట్టాలని ట్రాఫిక్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ సూచించారు. తాను ఏడాది కిందట కరీంనగర్‌కు చెందిన వ్యక్తి నుంచి వాహనం కొన్నానని, దానిపై చలాన్లు పెండింగ్‌ ఉన్నట్లు తెలియదని చెప్పారు. చలాన్లు చెల్లించడానికి తన దగ్గర అంత డబ్బు కూడా లేదని అస్లాం ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. వాహనాన్ని విక్రయించినా రూ.15 వేలకు మించి రావన్నాడు. ఇన్‌స్పెక్టర్‌ వాహనాన్ని సీజ్‌ చేసి ఠాణాకు తరలించారు.

