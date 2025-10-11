ETV Bharat / state

కాగజ్​నగర్​ అటవీ ప్రాంతంలోకి కొత్త అతిథి - సరిహద్దు గ్రామస్తులను అప్రమత్తం చేసిన అటవీ సిబ్బంది

కాగజ్​నగర్​ అటవీ డివిజన్​లో మాయమైపోతున్న పెద్ద పులులు - వేటగాళ్లు అమర్చిన విద్యుత్తు తీగలకు బలి - మళ్లీ అడవిలోకి వచ్చిన కొత్త వ్యాఘ్రం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 10:09 AM IST

A Tiger has Enter Kagaznagar Forest : పెద్దపులులు అంటేనే జీవవైవిధ్యానికి ప్రతీక. అలాంటి పెద్దపులులు ఇప్పుడు అంతరించిపోయే స్థితిలో ఉన్నాయి. ఈ అంతరించిపోవడానికి వాతావరణ పరిస్థితులు ఒక కారణమైతే, మానవుల వేట కూడా మరో కారణంగా చెప్పవచ్చు. పెద్ద పులుల సంతతిని పెంచడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పులులను రక్షించేందుకు ప్రత్యేకమైన కఠిన చట్టాలను కూడా చేశాయి. కానీ వేటగాళ్లు వాటికి బెదరకుండా పులులను వేటాడుతున్నారు.

తెలంగాణలోని అమ్రాబాద్​ తర్వాత ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లానూ పులులకు పెట్టింది పేరు. ముఖ్యంగా కాగజ్​నగర్​ అటవీ డివిజన్​లో వ్యాఘ్రాలు ఆవాసం ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటున్నాయి. ఈ డివిజన్​ పరిధిలో రెండేళ్ల క్రితం సుమారు 10 పులులు ఉండేవి. ఇలా ఆడ, మగ పులులు జతకట్టడంతో వాటి సంతతి అనేది వృద్ధి చెందింది. అయితే ఇక్కడ పులులకు సరైన రక్షణ లేక కాలక్రమేణా అవి మృత్యువాత పడుతున్నాయి. 2024 జనవరిలో కాగజ్​నగర్​ మండలం దరిగాం రింగరేట్​ అటవీ ప్రాంతంలో వేటగాళ్ల ఉచ్చుకు బలై కె-15, ఎస్​-9 అనే రెండు ఆడ పులులు మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. పెంచికల్​పేట్​ అటవీ ప్రాంతంలో స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్న కే-8 ఆడపులి సైతం ఈ ఏడాది మే నెలలో వేటగాళ్లు అమర్చిన విద్యుత్తు తీగల ఉచ్చుకు బలైంది.

మహారాష్ట్ర నుంచి రాక : మహారాష్ట్ర అటవీ ప్రాంతం నుంచి కాగజ్​నగర్​ అటవీ ప్రాంతానికి ఇటీవల ఒక పెద్దపులి చేరుకుంది. మాకుడి మీదుగా ఈజ్​గాం పరిసరాల్లోకి కొత్తపులి ప్రవేశించడం అటవీ అధికారుల కంటికి కనిపించింది. అప్పుడు దాని పాదముద్రలను గుర్తించి పులిగా నిర్ధారించారు. ఈజ్​గాం పరిసరాల్లోకి పులి రావడంతో ఈజ్​గాం, తుంగమడుగు, నంబర్​ 5 గ్రామాల ప్రజలను అటవీశాఖ అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. అటవీ సిబ్బంది ఆయా ప్రాంతాల్లో ట్రాప్​ కెమెరాలను కూడా అమర్చారు.

కాపాడుకుంటేనే పులులు పదిలం : కాగజ్​నగర్​లోకి కొత్తపులి రాకతో వన్యప్రాణి ప్రేమికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత ఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పులి సంరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలను తీసుకోవాలని వారు సూచిస్తున్నారు. గస్తీ బృందాలను ఏర్పాటు చేసి వేటగాళ్ల కదలికలపై ప్రత్యేక నిఘాను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. కెమెరాలు, డ్రోన్ల సాయంతో కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ ఉండాలని తెలుపుతున్నారు. పులి సంచరించే ప్రాంతాల్లోని సమీప గ్రామాల ప్రజలను చైతన్యపరిచే కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. పశువులపై పులి దాడులు జరిగినప్పుడు తక్షణ పరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పారు. పులులకు ఎలాంటి హాని కలుగకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షణ, ట్రాప్​ కెమెరాలను ఏర్పాటు చూస్తూ వాటి కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించాలని చెబుతున్నారు.

ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తున్నాం : ఇటీవల ఈజ్​గాం శివార్లలోకి వచ్చిన పులి కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని కాగజ్​నగర్​ ఎఫ్​ఆర్​ఓ అనీల్​కుమార్​ తెలిపారు. విద్యుత్తు తీగలు తొలగించే చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. పులి వెళ్లే దారిలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. గ్రామస్థులకు పులి కదలికలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని చెప్పుకొచ్చారు.

