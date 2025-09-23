ETV Bharat / state

గుంటూరు కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయంలో కైలాసం సెట్టింగ్​ - అబ్బురపరిచేలా మంచుపర్వతాలు

హిమగిరులను తలపించేలా గంటలమ్మచెట్టు కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయం - భారీ సెట్టింగ్‌లు ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులు

Kanyakaparameshwari Temple in Guntur
Kanyakaparameshwari Temple in Guntur (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kanyakaparameshwari Temple In Guntur: హిమగిరుల కైలాసాన్ని దర్శించుకోవాలని చాలామంది భక్తులకూ ఉంటుంది. మంచుకొండల్లో ఉన్న దేవతామూర్తులకు పూజలు చేయటం అదో ప్రత్యేక అనుభూతి. అలాంటి అవకాశం గుంటూరువాసులకు దక్కింది. తెల్లటి మంచుపర్వతాలను తలపించేలా ఏర్పాటు చేసిన సెట్టింగ్స్‌ చల్లని వాతావరణం చూసి భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ గుడి ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఓ సారి చూసొద్దాం రండి.

కైలాసాన్ని తలపిస్తున్న గుంటూరు కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయం (ETV)

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మంచుపర్వతాల సెట్టింగ్:చూడడానికి హిమాలయాలను తలపిస్తున్న ఈ ప్రాంతం గుంటూరులో అంటే నమ్మటం కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది. దసరా నవరాత్రులను పురస్కరించుకుని గుంటూరులో 163 ఏళ్ల అరుదైన చరిత్ర కలిగిన గంటలమ్మ చెట్టు కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయాన్ని హిమగిరుల కైలాసంగా ముస్తాబు చేశారు. మంచు పర్వతాలను తలపించేలా సెట్టింగ్ వేసి చల్లటి వాతావరణాన్ని సృష్టించి భక్తులకు పార్వతిదేవిని దర్శించుకున్న అనుభూతి పంచుతున్నారు. అరుదైన ఆలంకరణతో సరికొత్త ఆధ్యాత్మిక భావనను కలిగిస్తూ నవరాత్రులను నిర్వహించడం పట్ల నగరవాసులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్న భక్తులు:తొమ్మిది రోజులూ తొమ్మిది రూపాల్లో విశేష పూజలందించే క్రమంలో విన్నూతమైన పంథాలో ఆలయాన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఎటు చూసినా తెల్లటి మంచు పర్వతాలతో చల్లటి అనుభూతిని పంచుతూ భక్తులకు కైలాసంలో ఉన్నామా అనే భావన కలిగించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. కేవలం గుంటూరులోనే కాదు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగానూ ఈ ఆలయం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. దసరా వేడుకల్ని ఆకట్టుకునేలా నిర్వహించడం పట్ల భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

11 రోజులు పాటు జరగనున్న వేడుకలు: బద్రీనాథ్, కేధార్‌నాథ్ పుణ్యక్షేత్రాలను గుర్తుకు తెచ్చేలా ఆలంకరణలను చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. దేశంలోని అష్టాదశ శక్తి పీఠాలను తలపించేలా అమ్మవారి విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏడాది నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు కాకుండా పది రోజులు జరుగుతాయని చివరిరోజు విజయదశమితో కలిపి 11 రోజులు పాటు వేడుకలు నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.


"హిమగిరురుల్లో అమ్మవారు వెలిస్తే ఇలా ఉంటుందా అనే విధంగా ఇక్కడ మంచుపర్వతాలతో ఏర్పాటు చేయడం చూడడానికి ఎంతో శోభాయమానంగా ఉంది. హిమగిరిలను తలపించేలా సెట్టింగ్‌లు ఏర్పాటు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. దసరా వేడుకలను ఆకట్టుకునేలా నిర్వహించడం ఎంతో అభినందనీయం. నయనానందకరంగా హిమగిరుల కైలాసంగా ముస్తాబు అయింది. చల్లటి వాతావరణాన్ని సృష్టించి భక్తులకు పార్వతిదేవిని దర్శించుకున్న అనుభూతి పంచుతున్న నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తున్నాం. అదే విధంగా మంచుకొండల్లో ఉన్న దేవతామూర్తులకు పూజలు చేయటం అదో ప్రత్యేకమైన అనుభూతి. కేవలం గుంటూరులోనే కాదు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగానూ ఈ ఆలయం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోందనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు"-భక్తులు, కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయం, గుంటూరు

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శరన్నవరాత్రుల వైభవం.. దుర్గాదేవిగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారు.. ఆలయాలు కిటకిట...

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు.. దుర్గాదేవి అలంకారంలో అమ్మవారు

For All Latest Updates

TAGGED:

గుంటూరులో కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయంKANYAKA PARAMESHWARI TEMPLE APKANYAKAPARAMESHWARI TEMPLEKANYAKA PARAMESHWARI TEMPLE GUNTURKANYAKAPARAMESHWARI TEMPLE GUNTUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.