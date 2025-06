ETV Bharat / state

ఇజ్రాయెల్​లో జగిత్యాల వాసి మృతి - బాంబుల శబ్దం వల్ల గుండె పోటు - DEATH DUE TO HEART ATTACK IN ISRAEL

Published : June 18, 2025 at 7:15 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Resident of Jagtiala died of Heart attack in Israel : ఇజ్రాయెల్‌-ఇరాన్‌ మధ్య భీకర యుద్ధం కొనసాగుతోంది. దీని వల్ల ఆ దేశాల పౌరులే కాకుండా, అక్కడ నివసిస్తున్న భారతీయులకూ రక్షణ లేకుండా పోయింది. అయితే ఈ యుద్ధం వల్ల జగిత్యాలకు చెందిన రవీందర్‌ అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. బతుకుదెరువు కోసం రెండేళ్ల క్రితం అతడు ఇజ్రాయెల్ వెళ్లాడు. ఇరుదేశాల మధ్య భీకర దాడులు జరుగుతుండగా, బాంబుల శబ్దం వల్ల రవీందర్‌ గుండెపోటు వచ్చింది. దీంతో అతను మృతి చెందాడు.

ఈ సమాచారం కుటుంబసభ్యులకు తెలీడంతో వారు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య భీకర యుద్ధం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో ప్రభుత్వం స్పందించి వెంటనే రవీందర్ మృతదేహాన్ని స్వదేశానికి తీసుకురావాలని అతని కుటుంబ సభ్యులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.