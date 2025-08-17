Politician Dealings Police Department : తెలంగాణ పోలీస్ శాఖలో ఓ షాడో నేత వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది. ప్రభుత్వంలో తనకు పలుకుబడి ఉందని ప్రచారం చేసుకుంటూ తనను ప్రసన్నం చేసుకుంటే చాలు ఫోకల్ పోస్టింగ్ దక్కుతుందనే భ్రమతో పలువురు అంటకాగుతుండటం శాఖలో చర్చనీయాంశమైంది. ఇందులో పలువురు ఏసీపీలు మొదలుకొని ఉన్నతాధికారుల వరకు ఉన్నారు. పలువురు డీసీపీలు అతడితో కలిసి దందాల్లో మునిగి తేలుతున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గవర్న్మెంట్కు చెందిన ఓ సొసైటీ అధ్యక్షుడి హోదాలో ఉన్న ఆ షాడో నేతతో అంటకాగుతున్న కొందరు పోలీస్ అధికారుల గురించి నిఘావర్గాలు ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ జాబితాలో కొందరు ఐపీఎస్ అధికారులు ఉండటం విస్తుగొలుపుతోంది.
అక్రమార్జన పెట్టుబడిగా : కీలక కమిషనరేట్ల పరిధిలో పని చేస్తున్న ముగ్గురు డీసీపీలు సిండికేట్గా ఏర్పడి దందా సాగిస్తుండటం పోలీస్ శాఖలో కలకలం రేపుతోంది. వీరు నార్సింగి ప్రాంతంలో తరచూ కలుస్తూ సెటిల్మెంట్ల గురించి చర్చించుకోవడంతో పాటు తమ అక్రమార్జనను స్థిరాస్తి వ్యాపారంలో పెట్టుబడులుగా పెడుతున్నారనేది శాఖలో బహిరంగ రహస్యంగా మారింది. అయినప్పటికీ వీరిపై చర్యల్లేకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
తనిఖీలు చేయగా వ్యవహారం బయటకు : వ్యవస్థీకృత నేరాల నియంత్రణ కోసం కీలక కమిషనరేట్లో ఓ జోన్ను పర్యవేక్షించిన ఓ డీసీపీ పెద్దఎత్తున అక్రమార్జనకు పాల్పడ్డాడని, తన పరిధి కానప్పటికీ గతంలో తాను పనిచేసిన జోన్లో షాడో నేత అండతో తలదూర్చి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అండగా నిలిచాడని ఆరోపణలున్నాయి. శాంతిభద్రతల విభాగం డీసీపీ పేరు చెప్పి పలు పబ్లలో డబ్బులు వసూలు చేశాడు. అత్యంత ఖరీదైన ఓ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో శని, ఆదివారాల్లో పేకాట శిబిరం నడిపించేందుకు నెలకు రూ.20 లక్షల వరకు వసూలు చేశాడు. స్పాలలోకి నేరుగా వెళ్లి నెలవారీ మామూళ్లు తీసుకున్నాడు. కొద్దిరోజుల క్రితం మహిళా భద్రత విభాగం అధికారులు స్పాలలో తనిఖీలు చేపట్టగా అతడి దందా వెలుగులోకి వచ్చింది. షాడో నేత సపోర్ట్ ఉన్నంతవరకు తనకేమీ కాదని పలుమార్లు బహిరంగంగానే చెప్పిన ఈ డీసీపీ వ్యవహారం శ్రుతిమించడంతో ఉన్నతాధికారులు విచారణ జరిపి ఇటీవలే వేటు వేశారు.
రాష్ట్రంలోనే కీలక జోన్లో పనిచేస్తున్న అదనపు డీసీపీ గతంలో అవినీతిపై దర్యాప్తు చేసే విభాగంలో పనిచేశాడు. అందరి జాతకాలు తన వద్ద ఉన్నాయని, తనను ప్రసన్నం చేసుకోకపోతే పనిపడతానంటూ తన పరిధిలోని పోలీసులను అతడు బెదిరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సెట్ కాన్ఫరెన్స్లోనే షాడో నేతను ఏకంగా ‘భాయ్’గా సంబోధిస్తూ అతడి కోసం పనిచేయాలని క్షేత్రస్థాయి పోలీసులకు సూచించినట్లు సమాచారం. దీన్ని తప్పుపట్టిన డీసీపీకి షాడో నేతతో ఫోన్ చేయించడం పోలీస్ శాఖలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరో కీలకమైన కమిషనరేట్లో వ్యవస్థీకృత నేరాల్ని పర్యవేక్షించే విభాగంలో పనిచేస్తున్న మరో డీసీపీ సైతం షాడో నేతతో కలిసి సెటిల్మెంట్లు చేస్తుండటంపై నిఘా విభాగం దర్యాప్తు ఆరంభించింది.
ఒకే అంశంపై ఫిర్యాదులు : ప్రభుత్వంలోని కీలక పెద్దలతో షాడో నేత అంటకాగుతుండటం రాజకీయ వర్గాల్లోనూ విస్మయం కలిగిస్తోంది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంత్రిగా పనిచేసిన ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన ఓ కీలక నేతతో సన్నిహితంగా మెలిగిన షాడో నేత రాష్ట్ర విభజన అనంతరం గత ప్రభుత్వంలోని ఓ కీలక నాయకురాలికి దగ్గరగా ఉన్నాడు. తనను కలవాలనుకునే పోలీస్ అధికారులకు అతడు అపాయింట్మెంట్లు సైతం ఇస్తున్నాడు అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. అతడు జిమ్లో ఉన్న సమయంలో అనుచరులు పోలీసులకు ఫోన్ చేసి ‘భాయ్ను వచ్చి కలవాల’ని చెబుతున్నారు. ఇటీవల ఓ అంశంపై వివాదం నేపథ్యంలో తనపై అభాండాలు వేశారంటూ తన అనుచరుల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫిర్యాదు చేయించారు. ఒకే అంశంపై పలు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయించడం గమనార్హం.
ఓ డీసీపీ భూవివాదాల్లో తలదూర్చుతూ అక్రమార్జనకు పాల్పడుతున్నాడు. తన జోన్ పరిధిలోని భూవివాదాలను సెటిల్ చేసే బాధ్యతను అతడి కుటుంబ సభ్యులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. తన సెటిల్మెంట్ల వ్యవహారాలను బహిర్గతం చేస్తున్నారంటూ తన కార్యాలయంలోని సిబ్బందిని మార్చేయడం చర్చలకు దారితీసింది.
ఇంకో డీసీపీ సైతం భూవివాదాల్నే లక్ష్యంగా చేసుకొని దందాలు సాగిస్తున్నాడు. కొద్ది రోజుల క్రితం తన భూమి పొసెషన్ కోసం సహకరించాలని ఓ వ్యక్తి కోరగా ఎకరాకు రూ.50 లక్షల చొప్పున ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడు. దీంతో అతడు కిమ్మనకుండా వెనుదిరిగాడు.
ఒక వెంచర్కు రాకపోకలు సాగించే మార్గం లేకపోవడంతో షాడో నేతతో కలిసి ఓ డీసీపీ ఇటీవల స్వయంగా రంగంలోకి దిగి ఇరువర్గాలకు రాజీ కుదిర్చాడు. ఇందుకుగాను 2 ప్లాట్లను తన కుటుంబ సభ్యుల పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాడు. షాడో నేత అండతో భూవివాదాలకు సంబంధించిన కేసుల్ని డీల్ చేస్తూ వాటాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాడు. ఓ బాధితుడు ఇటీవల డీసీపీని కలిసి తనకు చెందిన 500 గజాల స్థలంపై కబ్జారాయుళ్లు కన్నేశారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై డాక్యుమెంట్లు సరిగ్గా ఉంటే రూ.30 లక్షలు సరిగ్గా లేకుంటే రూ.50 లక్షలు ఇవ్వాలని డీసీపీ నేరుగానే అడిగినట్టు ప్రచారం జరిగింది.
