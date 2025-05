ETV Bharat / state

అయ్యో! మటన్ ముక్క ఎంత పని చేసింది! - MUTTON PIECE STUCK IN THROAT

Published : May 13, 2025 at 1:06 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

A Piece of Mutton Stuck in the Throat : మటన్​ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. నాన్​ వెజ్​లో అందరు ఇష్టంగా తినేది ఇదే. అలాగే ఎంతో ఇష్టంగా తింటున్న క్రమంలో గొంతులో మటన్‌ ముక్క ఇరుక్కొని తారాసింగ్‌ (48) అనే వ్యవసాయ కూలీ మృతిచెందారు. ఈ ఘటన నిజామాబాద్‌ జిల్లా కోటగిరి మండలం సుద్దులం తండాలో చోటు చేసుకుంది. కోటగిరి ఎస్సై సునీల్‌ కథనం ప్రకారం సుద్దులం తండాలో ఇటీవల జగదాంబదేవి, సేవాలాల్‌ మహరాజ్‌ విగ్రహాల ప్రతిష్ఠాపన చేశారు.

గొంతులో మటన్​ ముక్క తట్టుకుని : అనంతరం గ్రామస్థులు ఆదివారం తమ ఇళ్ల వద్ద విందు నిర్వహించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తండాకు చెందిన ఫకీరా అనే వ్యక్తి కామారెడ్డి జిల్లా నస్రుల్లాబాద్‌ మండలం బొప్పస్‌పల్లి తండాకు చెందిన మిత్రులను భోజనానికి ఆహ్వానించారు. అందరూ కలిసి రాత్రి భోజనం చేస్తుండగా.. తారాసింగ్‌ గొంతులో మటన్‌ ముక్క తట్టుకుంది. దీంతో అతను వాంతులు చేసుకుని అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. అతని భార్య యమునా బాయి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై తెలిపారు.