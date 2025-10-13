పేరు ఉస్మానియాది - డిగ్రీ దిల్లీ వర్సిటీది - ఈ కళాశాలల్లో పట్టా పొందినా నిరుపయోగమే!
నగరంలో నిర్వహించిన ఆకస్మిక తనిఖీల్లో వెలుగు చూసిన అక్రమాలు - యూనివర్సిటీ గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటూ కళాశాలకు తాఖీదులు జారీ చేసిన అకడమిక్ ఆడిట్ విభాగం అధిపతి ప్రొఫెసర్ కిషన్
Published : October 13, 2025 at 12:16 PM IST
College Misusing the Osmania University Identity : రాష్ట్రంలోని విద్యా వ్యవస్థలో ప్రైవేటు సంస్థలు పాత్రలు తరచుగా పెరుగుతున్న కొద్దీ వారు చేస్తున్న అక్రమాలు, దుర్వినియోగాలు బయట పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా విశ్వవిద్యాలయాలకు అనుబంధంగా నడిపిస్తున్న డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, డిప్లొమా, ఫార్మాసీ, పీజీ కళాశాలలు లేని కోర్సులు ఏర్పాటు చేసి, విద్యార్థులు భవిష్యత్తును ప్రమాదంలో పడేస్తున్నారు. ఉన్నతంగా ఎదగడానికి, జీవితంలో స్థిరపడటానికి డిగ్రీ, పీజీ కోర్సులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని విద్యార్థులు ఎన్నో ఆశలతో కళాశాలలో ప్రవేశం పొందుతున్నారు. కానీ కళాశాలల అధికారులు పలు కారణాలతో కోర్సులను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు.
నిర్ధారణ తర్వాతే ప్రవేశాలు : ఇంటర్ పూర్తయ్యాక డిగ్రీ చదవాలని అనుకుంటున్న విద్యార్థులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం గుర్తింపు ఉందా? లేదా? అని చూసుకున్నాకే కాలేజీలో ప్రవేశాలు పొందండి. ఎందుకంటే ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం గుర్తింపు ఉండి, ఇతర రాష్ట్రాల వర్సిటీల కోర్సులను కొన్ని ప్రైవేటు కళాశాలలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ కాలేజీలు ఇచ్చే ధ్రువపత్రాలు ఎక్కడా ఉపయోగపడవు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఓయూ అకడమిక్ ఆడిట్ విభాగం అధికారులు నగరంలో నిర్వహించిన ఆకస్మిక తనిఖీల్లో ఈ అక్రమాలు వెలుగు చూశాయి. అందులో భాగంగానే ఓ కళాశాల ఇంటిగ్రేటెడ్ డిగ్రీని దిల్లీలోని లింగయ్య యూనివర్సిటీ పేరుతో నిర్వహిస్తోంది.
బీకామ్కు అనుమతి లేకున్నా : రామ్నగర్లోని సన్ డిగ్రీ కళాశాలకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ డిగ్రీ కోర్సులకు అనుమతులు ఇచ్చింది. కానీ ఇందులో బీకామ్ కోర్సులకు అనుమతి లేదు. అయినా యాజమాన్యం ఆ కోర్సులో చేరిన విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పిస్తున్నారు. అకడమిక్ ఆడిట్ విభాగం అధిపతి ప్రొఫెసర్ కిషన్ కళాశాలకు వెళ్లి విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. ఆ విద్యార్థులు బీకామ్ డిగ్రీ చదువుకుంటున్నామని ఆయనకు తెలిపారు.
మరికొందరు విద్యార్థులతో మాట్లాడగా, వారు ఇంటిగ్రేటెడ్ డిగ్రీ కోర్సులో చేరామని జవాబిచ్చారు. దీంతో యాజమాన్య ప్రతినిధులను బీకామ్ కోర్సులను ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారంటూ గట్టిగా నిలదీయగా నీళ్లు నమిలారు. యూనివర్సిటీ గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటూ కళాశాలకు తాఖీదులు జారీ చేశారు.
ఇలాంటి కళాశాలలో పట్టా పొందినా నిరుపయోగమే : గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడులోని కొన్ని వర్సిటీలు ఇక్కడ దూర విద్య కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి, డిగ్రీ కోర్సులు అందించాయి. ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, తమిళనాడు సహా ఉత్తర భారతంలో ఉన్న వర్సిటీల స్టడీ సెంటర్లను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది.
రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్న డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయాలు ఏపీ విద్యార్థులకూ ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నాయి. కానీ గతేడాదితో పదేళ్ల గడువు ముగియడంతో ఏపీ విద్యార్థులను డిగ్రీ, పీజీ కోర్సుల్లో చేర్చుకోవడం లేదు. ఇక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గుర్తింపు లేకుండా కొన్ని ప్రైవేటు డిగ్రీ కళాశాలలు కోర్సు నిర్వహిస్తున్నట్టు వారి దృష్టికి వచ్చిందని, వాటిపై చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రొఫెసర్ కిషన్ వివరించారు.
