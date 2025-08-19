Hydroponic Ganja in Hyderabad : ఒక్క గ్రాము రూ.10 వేలు. ఈ లెక్కన కిలో అయితే ఏకంగా రూ.కోటి మరి. ఇదేదో బంగారం, అంతకంటే ఖరీదైన వస్తువు విలువ అనుకుంటున్నారా? కాదు. విదేశాల నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి అక్రమంగా వస్తున్న కొత్త రకం గంజాయి ధర. రాజధానిలో ఇప్పటివరకూ గంజాయి, డ్రగ్స్ పట్టుబడుతుండగా కొత్తగా హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి నార్కోటిక్స్ బ్యూరో వంటి దర్యాప్తు సంస్థలకు చిక్కుతోంది. మత్తు పదార్థాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్తో అంతర్జాతీయ డ్రగ్ ముఠాలు ఈ మత్తు పదార్థాన్ని గుట్టుగా నగరంలోకి ఎలాగోలా చేరవేస్తున్నాయి.
నెల రోజుల్లోనే రూ. 53 కోట్ల గంజాయి స్వాధీనం : ఇప్పటికే ఆంధ్రా- ఒడిశా (ఏఓబీ) సరిహద్దులు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక నుంచి గంజాయి, ముంబయి, గోవా, బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్ రవాణా జరుగుతుండగా ఏకంగా విదేశాల నుంచి ప్రత్యేకంగా గంజాయి రావడం పోలీసులకు కొంత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కేవలం నెల రోజుల వ్యవధిలో శంషాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ విమానాశ్రయంలో రూ.53 కోట్ల విలువైన గంజాయిని నార్కోటిక్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్సీబీ), డీఆర్ఐ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకోవడం రికార్డు. తనిఖీలను దాటుకుని వినియోగదారులకు చేరుతున్న సరకు అంతకు రెట్టింపు ఉంటుందని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి అంటే? : గంజాయి సరఫరాదారులు సాధారణంగా ఆ మొక్కల్ని మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఎవరికీ తెలియకుండా నేలపై సాగు చేస్తుంటారు. పంట చేతికి రావడానికి కనీసం 4 నెలలు, అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని మట్టికి బదులు ప్రయోగశాలల్లో (ల్యాబ్) పెంచుతారు. ఎవరికీ తెలియని రహస్య ప్రాంతాల్లో ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేసి, ఉష్ణోగ్రతను కంట్రోల్ చేసే విధానంలో సూక్ష్మ పోషకాలున్న ద్రవ పదార్థాలను మొక్కలకు అందిస్తుంటారు.
మత్తు శాతం ఎక్కువ : దీనివల్ల గంజాయి మొక్క అనుకున్న దాని కంటే వేగంగా పెరిగి పంట చేతికొస్తుంది. ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో పోషకాలు అందించడం ద్వారా ఇందులో మత్తు శాతం సాధారణం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మాములు గంజాయితో పోలిస్తే హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిలో 30 శాతం మత్తు అధికంగా, కొకైన్తో సమానంగా ఉంటుందని కొంతమంది పోలీసులు చెబుతున్నారు.
విదేశాల నుంచి దిగుమతి : ఈ కొత్త రకం మత్తు పదార్థం విదేశాల నుంచి అంటే ముఖ్యంగా థాయ్లాండ్ దేశం నుంచి వస్తోంది. ఇటీవల రెండుసార్లు పట్టుబడ్డ సరకు అక్కడి నుంచే వచ్చినట్లు పోలీసు అధికారులు గుర్తించారు. కొన్ని దేశాల్లో గంజాయి సాగుపై నిషేధం లేకపోవడంతో స్మగ్లింగ్ ముఠాలు దీన్ని ఆసరా చేసుకుని ముఖ్యంగా మహిళలతో భారత్కు రవాణా చేయిస్తున్నాయి.
ఇటీవల పట్టుబడిన ఉదంతాలు
- 30 జులై 2025 : శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన ఓ మహిళను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని బ్యాగుల్ని తనిఖీ చేయగా, ఏకంగా 40 కిలోల గంజాయి సరకు పట్టుబడింది.
- 12 ఆగస్టు 2025 : విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికురాలి లగేజీని చెక్ చేయగా రూ.13 కోట్ల విలువైన 13 కిలోల సరకు చూసి పోలీసులు ఆశ్చర్యపోయారు. దీన్ని థాయ్లాండ్ దేశం రాజధాని బ్యాంకాక్ నుంచి తీసుకొస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
గంజాయి మత్తులో మునిగిపోతున్న యువత - ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఆగని సరఫరా