Cinema Chettu is Re Sprouting : ఏళ్లు తరబడి ఎన్నో ప్రకృతి విపత్తులను తట్టుకొని, సుమారు 300 సినిమాల చిత్రీకరణకు వేదికైన 150 ఏళ్ల వృక్షం (సినిమా చెట్టు) గత సంత్సరం నేలకూలిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పుడు ఆ వృక్షాన్ని చూసి తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు విదేశాల్లో ఉన్నవారు సైతం విలవిల్లాడిపోయారు. ప్రస్తుతం ఇది వివిధ చికిత్సల ఫలితంగా పునరుజ్జీవం పోసుకుంది. 150 ఏళ్ల నాటి నిద్రగన్నేరు చెట్టుకు మళ్లీ చిగుళ్లు వస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఆ చెట్టుకు మళ్లీ పునరుజ్జీవం పోసిందెంవరు? అదెలా సాధ్యపడింది? పూర్వస్థితికి వస్తుందా? వస్తే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది. ఆ వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
వచ్చే ఏడాది వరకు నలుగురికి నీడనిస్తుంది : తూర్పు గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు మండలం కుమారదేవంలో గోదావరి గట్టున ఉన్న సినిమా చెట్టు మళ్లీ జీవం పోసుకుంది. ఎందరో దర్శకులు, కళాకారులను ఆకట్టుకున్న ఈ నిద్రగన్నేరు వృక్షరాజం 300 సినిమాల్లో కనిపించింది. గతేడాది వరదలకు రెండుగా చీలి నేల వాలింది. దీంతో చెట్టును సినిమాలో చూసిన వాళ్లు, దాని గురించి తెలిసిన వారు ఎంతగానో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దాన్ని కాపాడాలని కోరారు. అందుకే పునరుజ్జీవం పోయాలని రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ రాజమహేంద్రవరం ఐకాన్స్ ఆధ్వర్యంలో గ్రీన్ భారత్ వనం - మనం విభాగం ముందుకొచ్చింది. ఆ ప్రాజెక్టు ఛైర్మన్ రేకపల్లి దుర్గాప్రసాద్ పర్యవేక్షణలో కొన్నాళ్లపాటు రసాయనాలతో చికిత్స చేశారు. వేరు మధ్య ఓ అంకురానికి ప్రాణం పోశారు. ఇప్పుడది 10 అడుగుల మొక్కైంది. వచ్చే ఏడాది వరకు అది నలుగురికి నీడనిస్తుందని దుర్గాప్రసాద్ తెలిపారు.
"ఆ నిద్రగన్నేరు మళ్లీ చిగురించింది - ఆకు తొడిగిన సినిమా చెట్టు"
సినిమా చెట్టు మళ్లీ బతికింది : చెట్టు గోదావరి గట్టును ఆనుకొని ఉండడం, ఆ ప్రదేశం కొద్దికొద్దిగా కోతకు గురవడం వరుసగా వర్షాలతో పనులకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగిందని ఛైర్మన్ రేకపల్లి దుర్గాప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. జేసీబీలతో పని చేయడం ప్రహసనంగా మారిందని వివరించారు. ముగ్గురు వ్యక్తులు నిత్యం పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన రసాయనాలు అందిస్తూ శ్రద్ధ కనబరిచారు. ఇంకొన్నేళ్ల నాటికి కొమ్మలుగా విస్తరించి పదిమంది కూర్చొని సేదదీరే స్థాయికి వస్తుందని రోటరీ క్లబ్ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. గత సంవత్సరం కూలిన ఈ సినిమా చెట్టు మళ్లీ పూర్వ స్థితికి వస్తుందని స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు 'సీతారామయ్య గారి మనవరాలు' వంటి ఎన్నో కుటుంబ కథా చిత్రాలు చిత్రీకరించిన సినిమా చెట్టు కూడా ప్రస్తుతం కూలిపోయే స్థితిలో ఉంది. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని ఆత్రేయపురం మండలం లొల్ల లాకుల వద్ద బ్యాంక్ కెనాల్ చెంతన నీటి ఒరవడికి పురాతన మామిడి చెట్టు మొదలు మట్టి కొట్టుకుపోయి పటుత్వం కోల్పోతోంది. ఈ చెట్టు వద్ద సీతారామయ్య గారి మనవరాలు వంటి ఎన్నో కుటుంబ కథా చిత్రాల్లోని పలు సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు. మరెన్నో వివాహ అల్బమ్లలో ఇక్కడి అందాలను బంధించారు. అటువంటి చెట్టు వేర్లు ప్రస్తుతం బయటపడి కూలే స్థితిలో ఉంది. చుట్టూ మట్టితో పటిష్టం చేసి కాలువ వైపున రివిట్మెంట్ చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని పర్యాటకులు కోరుతున్నారు.
కూలిపోయే స్థితిలో సినిమా చెట్టు - ఎన్నో కుటుంబ చిత్రాలు చిత్రీకరణ