గుప్త నిధులున్న స్థలం చూపించలేదని - తలపై రాడ్డుతో కొట్టి, గుంతలో పూడ్చేసి - MAN MURDERED FOR SECRET TREASURE

నాగర్​ కర్నూల్​ జిల్లాలో వ్యక్తి దారుణ హత్య - గుప్త నిధులున్న స్థలాన్ని చూపించలేదని దారుణం - ఈ కేసులో నలుగురు నిందితుల అరెస్టు, పరారీలో మరో నిందితుడు

Man Murdered for Hidden Funds in Nagarkurnool District
Man Murdered for Hidden Funds in Nagarkurnool District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 12:09 PM IST

Man Murdered for Hidden Funds in Nagarkurnool District : గుప్త నిధుల పేరిట మోసాల ఘటనలు అప్పుడప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాం. కొంతమంది వ్యక్తులు నిధులు దొరుకుతాయని అమాయకులను నమ్మించి డబ్బులు వసూలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇక్కడ రివర్స్​లో జరిగింది. ఈ ఘటనలో గుప్త నిధులున్న స్థలాన్ని చూపిస్తానని డబ్బులు తీసుకుని కాలయాపన చేస్తున్నాడని ఓ వ్యక్తిని దారుణంగా హతమార్చారు. ఈ ఘటన నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. పరిచయమున్న వ్యక్తే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడగా, అతనితో పాటు నలుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరో నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు.

సోదరుడిని చూసొస్తానని వెళ్లి : నాగర్​ కర్నూల్​ జిల్లా డీఎస్పీ బుర్రి శ్రీనివాస్​ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కోడేరు మండలం మైలారం గ్రామానికి చెందిన ఎ.రంగస్వామి (40) జులై 29న హైదరాబాద్​లో అనారోగ్యంతో ఉన్న తన సోదరుడిని చూడటానికి వెళ్తున్నానని చెప్పి ఇంట్లో నుంచి బయల్దేరారు. ఆ రోజు సాయంత్రం నుంచి రంగస్వామి ఆచూకీ తెలియరాలేదు. తను మొబైల్​ ఫోన్​కు అందుబాటులో లేకపోవడం, బంధువుల ఇళ్లలో వెతికినా ఎలాంటి ఫలితం లేకపోవడంతో అతడి భార్య ఆగస్టు 4వ తేదీన పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు పోలీసుల దర్యాప్తులో హత్యోదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది.

గుప్త నిధులు చూపిస్తానని రూ.5 లక్షలు అడ్వాన్స్​ : పెద్దకొత్తపల్లి మండలం నక్కలపల్లికి చెందిన పులెందర్ ​గౌడ్​ అలియాస్​ పుల్లయ్య గౌడ్​ అచ్చంపేటలో నివాసం ఉంటున్నాడు. అతను పశువులు, చేపల పెంపకం సాగిస్తుండేవాడు. ఈ నేపథ్యంలో రంగస్వామితో పరిచయం ఏర్పడింది. అనంతరం అతనితో కలిసి గుప్త నిధుల కోసం వెతికేవాడు. రంగస్వామి గుప్త నిధులున్న స్థలాలను చూపిస్తానని అతని నుంచి రూ.5 లక్షలు అడ్వాన్సుగా తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కాలయాపన చేయడంతో పాటు మరో రూ.5 లక్షలిస్తేనే స్థలం చూపిస్తానని చెప్పాడు. లేదంటే ఓ స్వామిజీతో చెప్పి అంతా భస్మం అయ్యేలా చేయిస్తానని బెదిరించడంతో అతన్ని హత్య చేయాలని పులెందర్ ​గౌడ్​ మరో నలుగురితో కలిసి ప్లాన్​ రూపొందించాడు.

భోజనం, కల్లులో మత్తు : ఈ మేరకు రంగస్వామిని జులై 29వ తేదీన దావత్​ ఉందంటూ ఓ వాహనంలో ఎక్కించుకొని జడ్చర్ల నుంచి మహబూబ్​నగర్​ మార్గంమధ్యలోని అల్లిపూర్​కు తీసుకెళ్లారు. అక్కడికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత నిందితులు అతడు తినే భోజనంలో, కల్లులో మత్తు పదార్థాలను కలిపి ఇచ్చారు. దీంతో అతడు పూర్తిగా అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లగా, అదే రోజు రాత్రి బల్మూర్​ మండలంలోని మైలారం శివారులో ఓ మామిడి తోటలోకి తీసుకెళ్లారు. అతని తలపై గునపంతో కొట్టి అప్పటికే తవ్విన గుంతలో పడేసి పూడ్చేశారు. గురువారం (ఆగస్టు 28) మధ్యాహ్నం బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఘటనా స్థలంలో గుంతను తవ్వి ఆ మృతదేహాన్ని బయటకు తీశారు.

నీ భర్త గురించి నాకేమీ తెలియదు : పెద్దకొత్తపల్లి తహసీల్దారు శ్రీనివాసులు సమక్షంలో పంచనామా జరిపారు. శవపరీక్ష అనంతరం మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించినట్లు డీఎస్పీ పేర్కొనారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. తన భర్త కనిపించకుండాపోయిన తర్వాత అరుణ అతని ఆచూకీ తెలిస్తే చెప్పాలని పులెందర్‌గౌడ్‌ను ఫోన్‌లో అడగ్గా, తనకేమీ తెలియదని నమ్మబలికినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. పులెందర్‌ గౌడ్‌కు ఇప్పటికే మూడు హత్య కేసులతో సంబంధం ఉన్నట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు.

A MAN MURDERED FOR HIDDEN TREASURESMAN MURDERED IN NAGARKURNOOLగుప్త నిధుల కోసం వ్యక్తి హత్యMAN MURDERED FOR HIDDEN FUNDSMAN MURDERED FOR SECRET TREASURE

