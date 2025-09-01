ETV Bharat / state

'మదర్ మిల్క్ బ్యాంక్' - హనుమకొండలో దీనికో ప్రత్యేక చరిత్ర - MOTHER MILK BANK IN WARANGAL

హనుమకొండలో 'అమృత నిధి' - శిశువులకు వరంలా మారిన 'మదర్ మిల్క్ బ్యాంక్' - స్వచ్ఛందంగా తల్లిపాలను దానం చేయాల్సిన వారు 96766 76420 నంబర్​ను సంప్రదించండి

Human Milk Banks in Hospitals
Human Milk Banks in Hospitals (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read

Human Milk Banks in Hospitals : తల్లిపాలు నవజాత శిశువులకు అమృతం లాంటివి. కొంతమంది తల్లులు వివిధ కారణాల వల్ల తమ పిల్లలకు ఎంతో ముఖ్యమైన తల్లిపాలను అందించలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బిడ్డల ఆకలి తీర్చడానికి తల్లిపాలు బ్యాంకు ఏర్పడింది. హనుమకొండ జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆసుపత్రిలో 2023లో హ్యూమాన్​ మిల్క్ బ్యాంకు ఏర్పాటు చేశారు.

  • చెన్నారావుపేట మండలం లింగాపురం గ్రామానికి చెందిన పల్నాటి కరుణాకర్‌- లిఖిత దంపతులకు మూడు నెలల క్రితం ఆడ శిశువుకు జన్మించింది. లిఖిత ఒక నెల పాటు బిడ్డకు తల్లిపాలు ఇచ్చింది. మరుసటి నెల నుంచి బిడ్డకు సరిపోగా మిగిలిన పాలను ఒక పరికరాన్ని ఉపయోగించి సేకరించి నిల్వ చేశారు. రెండు నెలల్లో సేకరించిన నాలుగు లీటర్లు పాలను గత శుక్రవారం హనుమకొండలోని ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆసుపత్రిలోని వైద్యుడికి ఇచ్చారు.

ఎవరెవరికి ఇస్తారంటే : అప్పుడే పుట్టిన తల్లికి దూరమైన శిశువులకు, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న తల్లికి దూరంగా ఉన్న బిడ్డలకు, అలాగే బరువు తక్కువగా పుట్టిన వారికి, తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉండి చనుబాలు రాని పరిస్థితుల్లో, తల్లిపాలు పడని సమయాల్లో, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న బాలింతల పిల్లలకు పాలు అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హనుమకొండ ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆసుపత్రిలోని పిల్లలతో సహా, ప్రభుత్వ శిశుగృహలోని ఆరు నెలల్లోపు ముగ్గురు చిన్నారులకు రోజుకు 1.2 నుంచి 1.5 లీటర్లు పాలు ఇస్తున్నారు.

Human Milk Banks in Hospitals
Human Milk Banks in Hospitals (Eenadu)

ఎలా సేకరిస్తారంటే : ప్రసవం కోసం వచ్చిన గర్భిణులు, బాలింతలకు తల్లిపాల విశిష్టతపై వారికి అవగాహన కల్పిస్తారు. ఎవరికైనా పాలు పడనప్పుడు సమాచారం తెలియజేస్తే సేకరించిన పాలు ఇస్తామని చెబుతారు. అలాగే పాలు ఎక్కువైన వారు స్వచ్ఛందంగా తల్లిపాల బ్యాంకులో ఎలా దానం చేయాలో అవగాహన కల్పించి పాలను సేకరిస్తున్నారు. వీటిని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులైన తల్లుల నుంచి మాత్రమే పాలు తీసుకుంటారు. స్వచ్ఛందంగా తల్లిపాలను దానం చేయాల్సిన వారు హనుమకొండ జీఎంహెచ్​లోని తల్లిపాల బ్యాంకు మేనేజర్​ మొబైల్ 96766 76420 నంబర్‌లో సంప్రదించాలి.

రెండు పద్ధతుల్లో పాలు నిల్వ : ఈ తల్లిపాల బ్యాంకులో ఒక మేనేజరు, మైక్రోబయాలజిస్టు, 5 మందితో స్టాఫ్ ​నర్సులు, ఓ ల్యాబ్​ టెక్నీషియన్​, పిల్లల డాక్టర్​, మరో ముగ్గురు సహాయకులు పని చేస్తున్నారు. వీరంతా ఆ పాలను ఆరోగ్యవంతులైన తల్లుల నుంచి సేకరించిన పాలను రిఫ్రిజిరేటర్​లో భద్రపరుస్తారు. అవీ మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. అలాగే యూవీ రేస్​లో ఉంచి పూలింగ్​ ప్రక్రియలో శుద్ధి చేసి తగిన ఉష్ణోగ్రతలో నిల్వ చేయడంతో ఆరు నెలల వరకు ఉపయోగించకోవచ్చు.

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోని ప్రస్తుతం పిల్లలకు మాత్రమే సేకరించిన పాలు ఇస్తున్నామని తల్లిపాల బ్యాంకు నోడల్ అధికారి డా.మానస నరహరి మాట్లాడారు. పాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లోని పిల్లలకు ఇస్తామని వెల్లడించారు.

మూడెళ్లలో తల్లిపాల బ్యాంకులో వివరాలు ఇలా : గత మూడెళ్లలో తల్లిపాల బ్యాంకు ద్వారా పాలసేకరణ పంపిణీ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు 4805 మంది గర్భిణులకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. 8870 మంది తల్లులున్నారు. పాలను దానం చేసిన తల్లుల సంఖ్య 2333కు చేరింది. ఇప్పటివరకు 375 లీటర్ల పాలు సేకరించారు. అలాగే పాలను పొందిన పిల్లల సంఖ్య 3685కు చేరుకుంది.

MOTHER MILK BANK, HUMAN MILK BANK, HUMAN MILK BANKS IN HOSPITALS, నవ శిశువులకు తల్లిపాల బ్యాంకు, MOTHER MILK BANK IN WARANGAL

