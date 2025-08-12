City Agents Links International Human Trafficking Gangs : పేదరిక పరిస్థితుల వల్ల వారికి ఉద్యోగం వైపు ఆశ పుడుతుంది. ఉపాధి లభిస్తుందనే గంపెడాశతో వారిని అనువుగా మార్చుకొని బాలికలు, యువతులను అక్రమంగా దేశ సరిహద్దు దాటిస్తున్నారు. కొన్ని ముఠాలు వారిని అక్రమంగా భారతదేశంలోని కోల్కతా, హైదరాబాద్ వంటి నగరాలకు తరలించి వారిని బానిస కూలీలుగా, ఇళ్లల్లో పని మనుషులుగా మార్చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత అందంగా కనిపించే వారిని డ్యాన్స్ బార్లు, మసాజ్ పార్లర్లు, వ్యభిచార గృహాలకు విక్రయిస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది నగరంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించిన విదేశీయులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. ఇప్పటి వరకు 60 మందిని గుర్తిస్తే, వారిలో 30 మంది బంగ్లా అమ్మాయిలే ఉన్నారు. తాజాగా బండ్లగూడ పరిధిలో బంగ్లా అమ్మాయిలతో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్న ముఠాను అరెస్ట్ చేసి, అధికారులు సేకరించిన సమాచారంతో నగరానికి చెందిన ఏజెంట్లకు అంతర్జాతీయ మానవ అక్రమ రవాణా ముఠాలతో సంబంధాలున్నట్టు నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఇప్పటికే నగరంలో 30 మందికి పైగా ఏజెంట్ల వివరాలు సేకరించినట్లు సౌత్ ఈస్ట్ డీసీపీ చైతన్యకుమార్ సమాచారం ఇచ్చారు.
అందం, వయసు ఆధారంగా రేటు : బంగ్లాదేశ్లో పేదరిక పరిస్థితులను ఆసరాగా చేసుకుని అక్రమ రవాణాదారులు బాలికలు, యువతులను అక్రమంగా దేశ సరిహద్దు దాటిస్తున్నారు. ఇటీవల ఎక్కువగా సోనాయ్ నది దాటించి కోల్కతాకు తరలిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మర్దన కేంద్రాలు, బ్యూటీపార్లర్లలో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామంటూ ఏజెంట్లకు అప్పగిస్తున్నారు. ఒక్కో అమ్మాయిని రూ.20-40 వేల వరకు కొనుగోలు చేసి, ఆ తర్వాత వారి అందం, వయసును బట్టి రూ.లక్ష వరకూ విక్రయిస్తున్నారు.
కొన్ని సంఘటనలు :
- బంగ్లాదేశ్లోని పేదంటి బాలిక (15)కు ఉపాధి కల్పిస్తామని బ్రోకర్స్ తీసుకొచ్చి వ్యభిచార బంగ్లాకు రూ.20 వేలకు విక్రయించారు. పోలీసులు బాలికకు విముక్తి కల్పించారు. ఆమె ఇచ్చిన సమాచారంతో మరో 20 మంది బంగ్లా బాలికల జాడ కోసం వెతుకుతున్నారు.
- ఓ మహిళ భారత పర్యటన ఆశచూపి బంగ్లా నుంచి నగరానికి ఓ బాలికను తీసుకొచ్చింది. బండ్లగూడలోని వ్యభిచార గృహానికి అప్పగించింది. అయితే ఆ బాలిక రెండు రోజుల్లో ఆరుగురి చేతులు మారినట్లు గుర్తించారు.
- పహాడీ షరీఫ్, ఛత్రినాకలోని వ్యభిచార కేంద్రాలపై దాడి చేసిన పోలీసులు 9 మంది బంగ్లా యువతులను రక్షించారు.
- ఈసీఐఎస్ క్రాస్రోడ్డులోని ఓ వ్యభిచార కేంద్రంపై దాడి చేసి బంగ్లా దంపతులను అరెస్ట్ చేశారు. వీరి చెర నుంచి 17 ఏళ్ల బంగ్లాదేశ్ బాలికను రక్షించారు.
- ఫిబ్రవరిలో 20 మంది విదేశీ యువతులను కాపాడారు. 16 మంది మానవ అక్రమ రవాణాదారులు, వ్యభిచార నిర్వాహకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఎక్కడా అనుమానం రాకుండా : ఏజెంట్లు తమ ఆచూకీ తెలియకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. విటుల నుంచి సందేశం అందగానే అమ్మాయిల ఫొటోలను వాట్సప్లో పంపించి అందానికి తగినట్టుగా రేటు ఫిక్స్ చేస్తారు. కొంతమందిని నియమించుకొని పోలీసు వాహనాలు, అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికల గురించి ముందుగానే తెలుసుకొని తప్పించుకునేందుకు సహకరిస్తున్నారు.
