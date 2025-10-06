విభిన్న ఆలోచనలతో అద్భుతాలు - సుగంధ ద్రవ్యాలతో కాసుల పంట
సంప్రదాయ సాగుకు భిన్నంగా సుగంధ ద్రవ్యాలను పండిస్తున్న రైతు ముళ్లపూడి మురళీకృష్ణ - రసాయన ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడకుండానే అధిక దిగుబడులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 1:16 PM IST
Spices Crops Cultivating in AP : సుగంధద్రవ్యాల పంటలు చూడాలంటే కేరళకో, కర్ణాటకకో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు వెళ్తే చాలు. విభిన్న ఆలోచనలతో అద్భుతాలు చేస్తున్న ఆ రైతు పంట పొలానికి వెళ్తే చాలు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా చాగల్లు మండలం కలవలపాడుకు చెందిన ముళ్లపూడి మురళీకృష్ణకు కొబ్బరి, ఆయిల్పాం తోటలున్నాయి. సంప్రదాయ సాగుకు భిన్నంగా ఏదైనా చేయాలనుకున్న ఆయన అంతర పంటలుగా సుగంధ ద్రవ్యాలను వేశారు. రసాయన ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడకుండా మేలైన దిగుబడి సాధిస్తున్నారు. తన వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని ఓ ప్రయోగశాలగా తీర్చిదిద్ది అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు.
చెట్టుకు 2,500 కాయలు : ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పైసెస్ రీసెర్చ్(ఐఐఎస్ఆర్), కాలికట్ నుంచి 18 ఏళ్ల క్రితం నాలుగు జాజికాయ మొక్కలు తెచ్చి తన తోటలో వేశారాయన. అవి చక్కగా ఎదిగాయి. దీంతో పామాయిల్, కొబ్బరి తోటల్లో 400 మొక్కలు వేశారు. ఇప్పుడు చెట్టుకు 2,500 కాయల చొప్పున దిగుబడి వస్తోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కిలో జాజిపువ్వు రూ.2,200, జాజికాయ రూ.600 ధర పలుకుతోంది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 100 కిలోల పువ్వు, 300 కిలోల జాజికాయలు తీశారు. దీనివల్ల రూ.7 లక్షల ఆదాయం సమకూరింది.
వియత్నాం రకం మిరయాలు : 60 సెంట్లలో ఆరేళ్ల క్రితం మిరియాల సాగు ప్రారంభించారు. దేశీయ రకాలను కాకుండా వియత్నాం వెరైటీని షేడ్ నెట్లో పండిస్తున్నారు. ఏడాది నుంచి దిగుబడి మొదలైంది. గత ఏడాది అరటన్ను మిరియాలను ఉత్పత్తి చేశారు. స్థానిక మార్కెట్లో కిలో ధర రూ.700 ఉండడంతో, రూ.3.50 లక్షల ఆదాయం వచ్చింది. దీంతోపాటు నెలకు 500 మొక్కలు తయారు చేసి రైతులకు అందిస్తున్నారు.
అంతర పంటగా దాల్చిన చెక్క : ఎకరా పామాయిల్ తోటలో అంతర పంటగా దాల్చిన చెక్క వేశారు. నాలుగేళ్ల క్రితం సిలోన్ సినామన్ వెరైటీ మొక్కలు 500 వేస్తే రెండేళ్ల నుంచి దిగుబడి ప్రారంభమైంది. నిర్దేశిత పరిమాణంలో గొయ్యి తవ్వి చుట్టూ 9 మొక్కలు నాటే విధానాన్ని పాటిస్తున్నారు. రెండేళ్లలో 2,000 కిలోల దిగుబడి వచ్చింది. స్థానిక మార్కెట్లో కిలో రూ.800 చొప్పున అమ్ముతున్నారు.
వ్యవసాయ క్షేత్రంలో కర్పూరం చెట్లు : అర ఎకరం కొబ్బరితోటలో అంతరపంటగా పైనాపిల్ సాగు చేస్తున్నారు. కేరళలో పండించే మార్షెస్ క్యూ రకం నేల పనసను వేశారు. ఏటా 2,500 కాయలకు పైగా దిగుబడి వస్తోంది. పొలం వద్దకు వచ్చి ఒక్కో కాయ రూ.50కు తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో రెండు కర్పూరం చెట్లు సైతం ఉన్నాయి. ఏటా ఒకసారి కర్పూరం తయారుచేస్తున్నారు.
వంద ఎకరాల్లో సాగు : ఇలాంటి విలువైన సుగంధ ద్రవ్యాల పంటలను శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిర నియోజకవర్గంలోనూ సాగు చేసేందుకు రైతులు ముందుకొస్తున్నారు. ఇప్పటికే వంద ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. దీర్ఘకాలం పాటు దిగుబడినిచ్చే వక్క, తమలపాకుల తోటల్లో అంతర పంటలుగా కాఫీ, మిరియాలు, యాలకులు, లవంగాలు వంటి సుగంధద్రవ్యాలను పండిస్తున్నారు. గుడిబండ మండలం కొంకల్లు గ్రామానికి చెందిన రైతు హెచ్.గణేశ్ తనకున్న 10 ఎకరాల వక్కతోటలో అంతర పంటలుగా కాఫీ మొక్కలు, మిరియాల మొక్కల పెంపకం చేపట్టారు. ఇప్పటికే 3 క్వింటాళ్ల కాఫీ గింజల దిగుబడి రాగా క్వింటాలు రూ.40 వేల చొప్పున విక్రయించారు. ప్రస్తుతం మిరియాల దిగుబడి కూడా వస్తోంది.
