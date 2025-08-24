ETV Bharat / state

నాలుగు తరాలు కలిసిన వేదిక - వీరికి తిరుగు లేదిక! - FAMILY GATHERINGS IN KHAMMAM

బంధాలకు కొత్త చివుళ్లు తొడుగుతున్న కుటుంబ సమ్మెళనాలు - జీవితమస్తు అంటూ అల్లుకుంటున్న అనుబంధాలు - నేటి యువతకు పూర్వీకుల గురించి తెలియట్లేదని ఈ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం

Family gatherings
గార్లలో నాలుగు తరాలు కలిసిన కుటుంబ సమ్మేళనం (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read

Family Gathering Event in Khammam : జపాన్‌ దేశంలోని ప్రజలు చెర్రీ పూలు వికసించే సమయంలో స్నేహితులు, బంధువులతో కలిసి అంగరంగ వైభవంహా వేడుకలు నిర్వహించుకుంటారు. కాకపోతే ఇక్కడ సంతోషాన్ని పంచుకోవటానికి చెర్రీపూలు అనేది ఓ సాకు మాత్రమే. అలాగే ఇప్పుడు ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలోని నగరవాసులు సంతోషాలను పంచుకోవటం కోసం కుటుంబ సమ్మేళనాలు (ఫ్యామిలీ గెట్‌ టుగెదర్స్‌) ఏర్పాటు చేసుకోవడం విశేషం.

తరాలు మారుతున్న క్రమంలో నేటి యువతకు తమ పూర్వీకుల గురించి తెలియట్లేదని కొంతమంది కుటుంబ సభ్యులు చొరవ తీసుకుని ఈ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. వంశవృక్షంలో ఎన్నో తరంలో జీవిస్తున్నారో తెలుసుకోవటానికి ఏర్పాటు చేసే ఈ వేదికలు వారి బంధాలకు నూతన ఉత్సాహాన్న వికసింపజేస్తున్నాయి. జీవితమస్తు అంటూ అనుబంధాలు, ఆప్యాయతలు అల్లుకుంటున్నాయి.

ఒత్తిళ్ల నుంచి ఉపశమనం : ఫోన్‌ అలా అంతసేపు వాడొద్దు అంటూ అమ్మ తిట్టిందని, అనుకున్న ర్యాంకు సాధించలేదని, అప్పుల బాధలు భరించలేక ఇలా కారణాలు ఏవైనా కొంతమంది యువతీ యువకులు చిన్న చిన్న విషయాలకే మనస్తాపంతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మనస్పర్థలతో పెళ్లైనా ఏడాదికే విడిపోతున్నారు. యంత్రాలు వచ్చినప్పటి నుంచి మనుషుల అవసరాలు క్రమంగా తగ్గిపోయాయి. సాంకేతికత వల్ల నేరుగా మాటలు దూరమయ్యాయి.

సమాజంలో బాధ చెప్పుకోవటానికి మనిషి లేక మాటలతో ఊరట దక్కక ఇటువంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. అందుకేనేమో ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో క్రైయింగ్‌ క్లబ్‌ కూడా ఏర్పాటైంది. ఒత్తిడి, బాధ నుంచి బయటపడేందుకు, మనసారా ఏడవటానికి ఈ క్లబ్‌లు వచ్చాయంటే ప్రస్తుతం పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి సమయంలో ఎక్కడెక్కడో నివసిస్తున్న కుటుంబాలు, మనుషులు ఒక దగ్గర కలిసినప్పుడు వారికి కొండంత బలం, బలగం ఉందనే భావన చాలా హాయినిస్తుంది.

"కుటుంబానికి చెందిన నాలుగు తరాల వాళ్లం ఒకేసారి కలుసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. అందరం ముందుగా ప్లాన్​ చేసుకుని భద్రాచలంలో రెండు రోజులు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. పిల్లలు, పెద్దలు కలిసి మొత్తం 150 మంది సమావేశమయ్యాం. పూర్వీకుల నుంచి ప్రస్తుతం ఉన్న వారితో వంశవృక్షం మొమెంటోస్ తయారుచేయించాం. ఈ మధుర జ్ఞాపకాలను బహుమతులుగా ఇచ్చుకున్నాం. పాపికొండలు విహారయాత్ర, పిల్లలు, మహిళల ఆటలపోటీలతో సరదాగా గడపడం చాలా బాగా అనిపించింది" -పెనుగొండ సాయికుమార్‌, ఖమ్మం

కుటుంబంలోని పెద్దవాళ్లు జీవితంలో ఎదురైన ఎన్నో సవాళ్లను ధైర్యంగా స్వీకరించారు. ఆర్థిక ఒడుదొడుకులను సాహసంగా ఎదుర్కొన్నారు. వ్యక్తి నుంచి కుటుంబం, కుటుంబం నుంచి సమాజం వరకు బాధ్యతతో పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదించిన వారి స్వీయ అనుభవాలు ఇప్పుడున్న పిల్లలకు జీవిత పాఠాలే మరీ.

"మా మామగారు తోడేటి కొమరయ్య శత జన్మదినం సందర్భంగా గార్లలో కుటుంబ సమ్మేళనం కార్యక్రమం నిర్వహించాం. కుమారుడిగా, తండ్రిగా, మామగా, తాతయ్యగా జీవన కోణాలను సమర్థంగా పోషించిన ఆయనను అభినందిస్తూ సన్మాన పత్రంతో ఘనంగా సత్కరించాం. సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి, ఉద్యమాలతో సాగిన ఆయన జీవితంలోని ముఖ్య ఘట్టాలను అక్షర రూపంలో భద్రపరిచాం. నాలుగు తరాల కుటుంబ సభ్యులతో పాటు స్నేహితులకు ఆయన పేరుతో ఉండే జ్ఞాపికలను అందజేశాం" -గండు భిక్షపతి, ఖమ్మం

తాడి వంశీయుల ఆత్మీయ కలయిక.. హాజరైన 400 మంది

Family Gathering Event in Khammam : జపాన్‌ దేశంలోని ప్రజలు చెర్రీ పూలు వికసించే సమయంలో స్నేహితులు, బంధువులతో కలిసి అంగరంగ వైభవంహా వేడుకలు నిర్వహించుకుంటారు. కాకపోతే ఇక్కడ సంతోషాన్ని పంచుకోవటానికి చెర్రీపూలు అనేది ఓ సాకు మాత్రమే. అలాగే ఇప్పుడు ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలోని నగరవాసులు సంతోషాలను పంచుకోవటం కోసం కుటుంబ సమ్మేళనాలు (ఫ్యామిలీ గెట్‌ టుగెదర్స్‌) ఏర్పాటు చేసుకోవడం విశేషం.

తరాలు మారుతున్న క్రమంలో నేటి యువతకు తమ పూర్వీకుల గురించి తెలియట్లేదని కొంతమంది కుటుంబ సభ్యులు చొరవ తీసుకుని ఈ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. వంశవృక్షంలో ఎన్నో తరంలో జీవిస్తున్నారో తెలుసుకోవటానికి ఏర్పాటు చేసే ఈ వేదికలు వారి బంధాలకు నూతన ఉత్సాహాన్న వికసింపజేస్తున్నాయి. జీవితమస్తు అంటూ అనుబంధాలు, ఆప్యాయతలు అల్లుకుంటున్నాయి.

ఒత్తిళ్ల నుంచి ఉపశమనం : ఫోన్‌ అలా అంతసేపు వాడొద్దు అంటూ అమ్మ తిట్టిందని, అనుకున్న ర్యాంకు సాధించలేదని, అప్పుల బాధలు భరించలేక ఇలా కారణాలు ఏవైనా కొంతమంది యువతీ యువకులు చిన్న చిన్న విషయాలకే మనస్తాపంతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మనస్పర్థలతో పెళ్లైనా ఏడాదికే విడిపోతున్నారు. యంత్రాలు వచ్చినప్పటి నుంచి మనుషుల అవసరాలు క్రమంగా తగ్గిపోయాయి. సాంకేతికత వల్ల నేరుగా మాటలు దూరమయ్యాయి.

సమాజంలో బాధ చెప్పుకోవటానికి మనిషి లేక మాటలతో ఊరట దక్కక ఇటువంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. అందుకేనేమో ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో క్రైయింగ్‌ క్లబ్‌ కూడా ఏర్పాటైంది. ఒత్తిడి, బాధ నుంచి బయటపడేందుకు, మనసారా ఏడవటానికి ఈ క్లబ్‌లు వచ్చాయంటే ప్రస్తుతం పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి సమయంలో ఎక్కడెక్కడో నివసిస్తున్న కుటుంబాలు, మనుషులు ఒక దగ్గర కలిసినప్పుడు వారికి కొండంత బలం, బలగం ఉందనే భావన చాలా హాయినిస్తుంది.

"కుటుంబానికి చెందిన నాలుగు తరాల వాళ్లం ఒకేసారి కలుసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. అందరం ముందుగా ప్లాన్​ చేసుకుని భద్రాచలంలో రెండు రోజులు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. పిల్లలు, పెద్దలు కలిసి మొత్తం 150 మంది సమావేశమయ్యాం. పూర్వీకుల నుంచి ప్రస్తుతం ఉన్న వారితో వంశవృక్షం మొమెంటోస్ తయారుచేయించాం. ఈ మధుర జ్ఞాపకాలను బహుమతులుగా ఇచ్చుకున్నాం. పాపికొండలు విహారయాత్ర, పిల్లలు, మహిళల ఆటలపోటీలతో సరదాగా గడపడం చాలా బాగా అనిపించింది" -పెనుగొండ సాయికుమార్‌, ఖమ్మం

కుటుంబంలోని పెద్దవాళ్లు జీవితంలో ఎదురైన ఎన్నో సవాళ్లను ధైర్యంగా స్వీకరించారు. ఆర్థిక ఒడుదొడుకులను సాహసంగా ఎదుర్కొన్నారు. వ్యక్తి నుంచి కుటుంబం, కుటుంబం నుంచి సమాజం వరకు బాధ్యతతో పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదించిన వారి స్వీయ అనుభవాలు ఇప్పుడున్న పిల్లలకు జీవిత పాఠాలే మరీ.

"మా మామగారు తోడేటి కొమరయ్య శత జన్మదినం సందర్భంగా గార్లలో కుటుంబ సమ్మేళనం కార్యక్రమం నిర్వహించాం. కుమారుడిగా, తండ్రిగా, మామగా, తాతయ్యగా జీవన కోణాలను సమర్థంగా పోషించిన ఆయనను అభినందిస్తూ సన్మాన పత్రంతో ఘనంగా సత్కరించాం. సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి, ఉద్యమాలతో సాగిన ఆయన జీవితంలోని ముఖ్య ఘట్టాలను అక్షర రూపంలో భద్రపరిచాం. నాలుగు తరాల కుటుంబ సభ్యులతో పాటు స్నేహితులకు ఆయన పేరుతో ఉండే జ్ఞాపికలను అందజేశాం" -గండు భిక్షపతి, ఖమ్మం

తాడి వంశీయుల ఆత్మీయ కలయిక.. హాజరైన 400 మంది

For All Latest Updates

TAGGED:

FAMILY GET TOGETHER EVENTCRYING CLUB IN HYDERABADMEMORIES AS GIFTSFAMILY GATHERINGS IN KHAMMAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.