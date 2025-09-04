A Couple Spends 50 Hours on Digital Arrest : సైబర్ నేరాలపై ఎంత అప్రమత్తంగా ఉంటున్నా, రోజూ ఏదో ఓచోట ఈ కేటుగాళ్ల చేతికి చిక్కుతున్న బాధితుల గురించి వింటూనే ఉన్నాం. ప్రభుత్వాలు, అధికారులు ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పిస్తున్నా, కొత్త కొత్త మార్గాల్లో సైబర్ నేరగాళ్లు జనాలను బురిడీ కొట్టిస్తూనే ఉన్నారు. నిరక్ష్యరాస్యుల నుంచి ఉన్నత విద్యావంతుల వరకు, పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లల నుంచి పండు ముసలి దాకా ఎవరినీ వదలడం లేదు. మరీ ముఖ్యంగా విశ్రాంత ఉద్యోగులు, ఒంటరిగా జీవిస్తున్న వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకుని 'డిజిటల్ అరెస్ట్' అస్త్రంతో భయపెడుతున్నారు. ఉన్నచోటే వారిని నిర్బంధించి జీవితాంతం కష్టపడి సంపాదించుకున్నదంతా క్షణాల్లో దోచేసుకుంటున్నారు.
నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఓ వ్యక్తిని సైబర్ నేరగాళ్లు ఇలాగే బెదిరించి, 2 రోజుల పాటు ఇంట్లో నుంచి బయటకు రానీయలేదు. రూ.30 లక్షలు వసూలు చేసి, మరిన్ని డబ్బుల కోసం ఒత్తిడి చేయగా, బాధితుడు తన స్నేహితుడికి ఫోన్ చేశాడు. అప్రమత్తతతో వ్యవహరించిన మిత్రుడు, జరుగుతున్న నేరాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, నిజామాబాద్ నగరంలోని వినాయకనగర్కు చెందిన ఓ వ్యక్తికి ఆదివారం (ఆగస్టు 31) ఉదయం ఓ గుర్తు తెలియని నంబర్ నుంచి వాట్సప్ వీడియో కాల్ వచ్చింది. ఫోన్ ఎత్తగానే అవతలి వ్యక్తులు తాము ముంబయి పోలీసులమని చెప్పి, ఐడీ కార్డులు చూపించారు.
50 గంటల పాటు నిర్బంధం : 'మనీలాండరింగ్ కేసులో మీ బ్యాంకు ఖాతాను ఉపయోగించినట్లు గుర్తించాం. మిమ్మల్ని డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. మేం చెప్పే వరకు ఫోన్ కట్ చేయొద్దు. ఇంట్లో నుంచి ఎవరూ బయటకు వెళ్లొద్దు, ఎవరికీ ఈ విషయం చెప్పొద్దు' అంటూ భయపెట్టారు. ట్రాయ్, ఆర్బీఐ, సీబీఐ పేర్లతో కొన్ని నకిలీ నోటీసులను వాట్సప్లో పంపించారు. ఇవన్నీ చూసిన బాధితుడు భయపడిపోయాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆదివారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి మంగళవారం ఉదయం 11 గంటల వరకు (దాదాపు 50 గంటల పాటు) బాధితుడిని, అతడి భార్యను ఇంట్లోనే నిర్బంధించేశారు.
బంగారాన్ని కుదువ పెట్టండి : ఆపై ఈ కేసు నుంచి బయటపడేయాలంటే తమకు రూ.30 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో బాధితుడు ఆన్లైన్ ద్వారా రూ.30 లక్షలను వారు సూచించిన ఖాతాలకు పంపించాడు. అక్కడితో ఆగని నేరగాళ్లు, బ్యాంకు లాకర్లలో బంగారం ఉన్న విషయాన్ని తెలుసుకుని, దాన్నీ కుదువపెట్టి తమకు మరిన్ని డబ్బులు పంపాలంటూ ఒత్తిడి తెచ్చారు. నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న బాధితుడు బంగారాన్ని తనఖా పెట్టేందుకు తన స్నేహితుడికి ఫోన్ చేశాడు.
ఫ్రెండ్ అప్రమత్తతతో సేఫ్ : అతడు జరుగుతున్నది సైబర్ మోసమని గ్రహించి, 1930కు కాల్ చేసి కంప్లైంట్ చేశాడు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు, నిందితుల ఖాతాల్లోని రూ.20 లక్షలను స్తంభింపజేశారు. మరో రూ.10 లక్షలను కేటుగాళ్లు అప్పటికే విత్ డ్రా చేసుకున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు నిజామాబాద్ సైబర్క్రైమ్ డీఎస్పీ వెంకటేశ్వర రావు స్పష్టం చేశారు.
