'నా మనవడిని నా చేతులతోనే చంపుకున్నాను - దేవుడా ఎందుకిలా చేశావు' - Peddapalli Tractor Accident boy died

A Boy Died After Falling Under Tractor Tires in Peddapalli : ఈ సంఘటనను చూస్తే దేవుడు రాసిన స్క్రిప్ట్​​ అంటే ఇదేనేమో అనిపించక మానదు. తన మనవడిని రోజూ భుజాలపై ఎత్తుకుని ఆడించేవాడు ఆ తాత. గుండెల మీద పడుకోబెట్టుకుని నిద్రపుచ్చేవాడు. తను కూడా ఓ చంటి పిల్లాడిలా మారిపోయి, తన గారాల మనవడితో ఆటలాడుకునేవాడు. ఇలా ఆటలాడుతుంటే ఆ చిన్నారి నవ్వులు చూసి మురిసిపోయి కడుపు నింపుకునేవాడు. ఎక్కడికి వెళ్లినా తన మనవడిని ముద్దాడందే బయటకు వెళ్లేవాడు కాదు. కానీ చివరకు ఆ తాత చేతుల్లోనే ఆ మనవడు ప్రాణాలొదిలాడు. ట్రాక్టర్​ను పార్కింగ్​ చేసే క్రమంలో చూసుకోకుండా బాలుడిపైకి పోనివ్వడంతో చిన్నారి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. గుండెలను పిండేసే ఈ ఘటన పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారం మండలం దొంగతుర్తిలో జరిగింది.

కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారం మండలం దొంగతుర్తి గ్రామంలో ఓంకార్​, భవాని దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి నాలుగేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. అప్పటి వరకు బాగానే ఆడుకున్నాడు ఆ పిల్లాడు. ఇంతలోనే తన తాత ప్రభాకర్​ రోజులాగే వ్యవసాయ పనులకు ట్రాక్టర్​ తీసుకుని వెళ్లాడు. తిరిగి ఇంటికి వచ్చి ట్రాక్టర్​ను ఓ చోట నిలిపేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఇంతలోనే తాత వచ్చాడనే ఆనందంలో ఆ బాలుడు ఒక్కసారిగా ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు. ఆ విషయాన్ని గమనించని ప్రభాకర్​, ట్రాక్టర్​ను అలాగే వెనక్కి పోనిచ్చాడు.

ఈ క్రమంలో మనవడు ట్రాక్టర్​ టైర్ల కిందపడి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. వెంటనే విషయాన్ని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు చిన్నారిని పెద్దపల్లి దవాఖానాకు తరలించగా, మార్గమధ్యలోనే బాలుడు మృతి చెందాడు. దీంతో అంతా తనవల్లే జరిగిందని ప్రభాకర్​ బోరున విలపించాడు. దేవుడా ఎందుకు ఇలా నా మనవడిని నాకు దూరం చేశావు అంటూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. బాలుడి మృతితో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. తన మనవడి మరణంతో ఆ తాతయ్య ఏడుపును ఆపడం ఎవరి తరం కాలేదు.

మెదక్​ జిల్లాలోనూ : ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. గత నెలలో మెదక్​ జిల్లాలో ఇలానే ట్రాక్టర్​ ట్రాలీ కింద పడి రెండేళ్ల బాలుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. పూర్తి కథనం కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

