ETV Bharat / state

ప్రశాంతమైన పల్లెలో పేలిన నాటుబాంబు - పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఉలికిపడ్డ జనాలు!!

ములుగు జిల్లాలో నాటు బాంబు కలకలం - పదేళ్ల తర్వాత జిల్లాలో ఘటన - చావు బతుకుల మధ్య ఒకరి పోరాటం

Bomb Blast in Mulugu District
Bomb Blast in Mulugu District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 2:35 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bomb Blast in Mulugu District : అడవి పందుల కోసం అమర్చిన నాటు బాంబు పేలి ఒకరు చావు బతుకుల మధ్య ఉన్న ఘటన ములుగు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. పదేళ్ల క్రితం జిల్లాలో జరిగిన సంఘటనలను ఇది గుర్తు చేసింది. ప్రశాంతమైన పల్లెలో బుధవారం ఈ నాటు బాంబు పేలుడు కలకలం సృష్టించింది. ఇది జిల్లాలో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

జిల్లా కేంద్రానికి దగ్గరలో : జిల్లా కేంద్రానికి 4 కి.మీ.దూరంలోని అటవీ సరిహద్దు గ్రామమైన మదనపల్లికి చెందిన కుంటమల్ల సాంబయ్య అడవి పందులను వేటాడటంలో అనుభవజ్ఞుడు. వాటిని మొదట ఉచ్చులు, ఆ తర్వాత నాటుబాంబులు అమర్చి మట్టు బెడుతుంటాడు. అనంతరం వాటి మాంసాన్ని విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో గతంలో తయారు చేసిన బాంబును సాంబయ్య తన ఇంట్లో భద్రపరిచాడు. ఊహించని విధంగా అది ఇంట్లోనే పేలడంతో అతడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఇది సంచలనంగా మారింది.

వన్యప్రాణులకు ముప్పు : దట్టమైన అభయారణ్యం జిల్లాలో విస్తరించి ఉంది. అటవీ సరిహద్దుల్లో మొక్కజొన్నతో పాటు వివిధ రకాల పంటలను పండిస్తూ ఉంటారు. రాత్రిపూట అడవి పందులు ఆహారం కోసం పంటల వద్దకు వస్తుంటాయి. ఇదే అదనుగా భావించి కొందరు వాటికి ఉచ్చులు పెట్టి వేటాడుతూ ఉంటారు. మరికొందరు కరెంటు తీగలు, నాటుబాంబులు అమర్చి వెళుతున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో చెరువుల్లో చేపల వేట కోసం కూడా ఈ పద్ధతులను అవలంభిస్తున్నారు.

అనుమతి లేకుండా జిలెటిన్ ​స్టిక్స్​ వాడకం : బండరాయిని పగులగొట్టడానికి జిలెటిన్ ​స్టిక్స్​ను వినియోగిస్తారు. ప్రభుత్వ గనుల శాఖ నుంచి అనుమతి పొందిన వ్యక్తులు మాత్రమే వీటిని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా వీటిని వాడుతున్నారు. మల్లంపల్లి మండలం మహ్మద్​గౌస్​పల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లోని క్రషర్లలో జిలెటిన్ ​స్టిక్స్​ వాడకం ఎక్కువగా ఉంది. అనుభవం లేనివారు వీటిని వినియోగించే క్రమంలో ప్రమాదాలు జరిగి పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

కొరవడిన పోలీసుల నిఘా : మందు గుండు సామగ్రి నిల్వలను గుర్తించడంలో పోలీసుల నిఘా కొరవడింది. నాటుబాంబుల తయారీ, జిలెటిన్​స్టిక్స్​ రవాణాపై పట్టింపు లేదని విమర్శలు వస్తున్నాయి. వేటగాళ్లు వన్యప్రాణులను యథేచ్ఛగా వధిస్తున్నప్పటికీ అటవీ, పోలీసు శాఖలు నియంత్రించడంలో విఫలం అవుతున్నాయి. అధికారులు దృష్టి సారిస్తేనే ఇలాంటి ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట పడనుంది.

సాంబయ్యపై కేసు నమోదు : నాటుబాంబు పేలి తీవ్రంగా గాయపడిన కుంటమల్ల సాంబయ్యపై కేసు నమోదు అయింది. ఎస్సై సీహెచ్​ వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో గురువారం సంఘటనా స్థలంలో క్లూస్​ టీంతో సోదాలు చేపట్టారు. హనుమకొండలో చికిత్స పొందుతున్న సాంబయ్య భార్య లక్ష్మీని ఇంటికి పిలిపించారు. పేలుడు ధాటికి చెల్లాచెదురైన సామగ్రి, రక్తపు మరకలను పోలీసులు పరిశీలించారు. నాటుబాంబులు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు? ఇంకా ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? ఎక్కడ దాచి పెట్టారు? అనే ప్రశ్నలతో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

గ్రామాలపై దృష్టి సారిస్తాం : గ్రామాల్లో నిఘాను పెంచుతామని సీఐ దారం సురేశ్​ తెలిపారు. అడవి జంతువులకు పెట్టే ఉచ్చుల వల్ల అమాయకులు బలయ్యే ప్రమాదం ఉందన్నారు. నాటుబాంబులు తయారు చేసినట్లు సమాచారం ఉంటే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. ఇలాంటి వారి వివరాలు చెప్పిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామన్నారు.

బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం - ఆరుగురు సజీవ దహనం

Last Updated : October 10, 2025 at 2:40 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LAND BOMB EXPLODEDBOMB BLAST IN MULUGU DISTRICTములుగు జిల్లాలో నాటు బాంబుBOMB BLASTLAND BOMB EXPLODED IN VILLAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.