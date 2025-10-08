రోజూ 10 కి.మీ నడవందే ఈ తాత ఏ పని చేయడు
70 ఏళ్లకు చేరువవుతున్నా మధుమేహం, బీపీ దరి చేరని వృద్ధుడు - నిత్యం 10 కి.మీ. నడకతోనే దైనందిన జీవితం మొదలవుతుందని వెల్లడి - 20 ఏళ్లుగా నడక, వ్యాయామం చేస్తున్న ఇంటూరి నారాయణరావు
Published : October 8, 2025 at 2:48 PM IST
Old Man Daily 10 KM Walk : ఆయన వయసు 66 ఏళ్లు. వయసు మీద పడింది కదానని కృష్ణారామా అంటూ ఇంట్లో కూర్చునే రకం కాదు ఆయన. అసలు తనకు వయసుతోనే పని లేదని నిరూపిస్తూ, తాను మాత్రం నిత్యం నవ యవ్వనుడిలా అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. దీనంతటికీ కారణమేంటో తెలుసా? ఆయన నడకే. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా నిత్యం పది కిలోమీటర్ల పాటు నడక సాధన పూర్తి చేసిన తర్వాతే ఆయన దైనందిన కార్యక్రమం మొదలవుతుందంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఏడు పదుల వయసు మీద పడిన ఛాయలే కనిపించకుండా అలుపెరగని నడక సాధన చేస్తూ తన తోటి వారికే కాదు నేటి తరం యువతకూ సరికొత్త జీవిత పాఠాలు నేర్పుతున్నారు.
ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి మండలం కేశవాపురం గ్రామానికి చెందిన ఇంటూరి నారాయణరావు వయసు 66 ఏళ్లు. నిత్యం నిద్ర లేచిందే మొదలు ఈయన పయనం నడక సాధన వైపు సాగుతుంది. ఈయన ప్రతీరోజూ 10 కిలోమీటర్లు నడవందే శరీరం కుదురుగా ఉండదు. బలమైన అడుగులు వేస్తూ వేగంగా నడక సాధన చేస్తారు. అంతేకాకుండా ముందుకెంత వేగంగా అడుగులు వేయగలరో, అంతే వేగంగా వెనక్కి కూడా అదే మాదిరిగా నడవడం ఈయన ప్రత్యేకత. అందుకే ఇతనిని అలుపెరగని బాటసారి అంటారు.
తెల్లవారుజామున నిద్ర లేచిందే తడవుగా కనీసం గంటన్నర సమయాన్ని నడక, వ్యాయామానికి కేటాయిస్తున్నారు. ఈ వయసులోనూ కాళ్ల నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పులు అనేవి లేవు. 7 పదుల వయసుకు దగ్గర అవుతున్నా తనకు ఇంతవరకూ మధుమేహం, రక్తపోటు దరి చేరలేదని, ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేవని ఆయన చెబుతున్నారు.
"నాకు 57 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు శరీరంలో అసౌకర్యంగా ఉంటూ మెడలు గుంజడం వంటివి ఇబ్బంది పెట్టాయి. దాదాపు పదేళ్లుగా రోజూ 10 కి.మీ. నడవడాన్ని దైనందిన జీవితంలో భాగంగా చేసుకున్నాను. వాకింగ్ అంటే నాకు ప్రాణం" - ఇంటూరి నారాయణరావు
66 ఏళ్ల వయసులో బంగారు పతకాలు : వ్యవసాయదారుడైన ఇంటూరి నారాయణరావు ఇప్పటికీ తన వ్యవసాయ పనులన్నీ తానే చేసుకుంటున్నారు. పంటలకు ఎరువులు, పురుగు మందుల పిచికారి తానే స్వయంగా జల్లుతున్నారు. కూసుమంచిలో సేంద్రియ పురుగు మందుల దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రీయ ఏక్తా దివస్ సందర్భంగా గతంలో హైదరాబాద్లోని ఓ పాఠశాల యాజమాన్యం సీనియర్ సిటిజన్స్ విభాగంలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి నడక పోటీల్లో బంగారు పతకం గెలుచుకున్నారు. ఖమ్మం, కూసుమంచి ప్రాంతాల్లోనూ నిర్వహించిన నడక పోటీల్లోనూ ప్రత్యేకత కనబరిచి పతకాలు గెలుచుకోవడమే కాదు, ప్రశంసలు సైతం అందుకున్నారు.
"ఈ వాకింగ్ వల్ల డాక్టర్ వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరికి నచ్చింది వాళ్లు తినండి. కానీ ఆ తినే ఆహారం జీర్ణం కావాలి. క్యాలరీలు అన్నీ బర్న్ కావాలి. యువత వ్యాయామం చేసి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. యువత ఈ విషయంలో చాలా అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు. మందుల బారిన నుంచి తప్పించుకోవాలంటే వాకింగ్ ఒక్కటే ప్రధాన మార్గం." - ఇంటూరి నారాయణరావు
యువత వ్యాయామం చేయాలి : నేటి యువత ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసే అనేక రకాల ఆహారాన్ని ఆబగా తింటూ వ్యాయామానికి దూరంగా ఉంటున్నారని, ఇదే అన్ని సమస్యలను తెచ్చిపెడుతోందని నారాయణరావు అంటున్నారు. ఏది తిన్నా, ఎంత తిన్నా నడకను అలవర్చుకోవాలని తెలిపారు. రోజూ కనీసం నాలుగైదు కిలోమీటర్లు నడవాలని యువతకు ఆయన సూచిస్తున్నారు. రెండు దశాబ్దాలుగా అలుపెరగకుండా నడక సాధన చేస్తూ అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. ఎంత అర్జెంటు పని ఉన్నా, అన్నీ నడక తర్వాతేనని, నడకే తన ప్రాణమని నారాయణరావు చెబుతుండటం కొసమెరుపు.
