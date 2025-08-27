9 Day Ganesh Festival Provides Employment to Several : వినాయక, ఆదీ - అంతం అంతా నీవేనయ్యా, అంటూ దేశమంతా కొలిచే ఏకైక పండుగ.! ఊరువాడా అంతా ఐకమత్యంతో నవరాత్రుల పాటు కలిసిమెలిసీ చేసుకొనే వేడుక.! చిన్నా, పెద్దా తారతమ్యం లేకుండా చేసుకొనే ఉత్సవం. ఇలా కోట్లాది మందికి ఆది దేవుడైన వినాయకుడి వేడుకలతో రాబోయే 9రోజులు దేశం అంతటా అంగరంగ వైభవమే. బడా బడా గణనాథులు, ఆకట్టుకునే మండపాలు అంతకుమించి అలంకరణలు, వీధి వీధంతా సంబరాలే.
రంగురంగుల విద్యుద్ధీపాలు, భక్తి పారవశ్యంలోకి తీసుకెళ్లే ఆధ్యాత్మిక గేయాలు బొజ్జ గణపయ్యను కొలిచేందుకు పూలు, పండ్లు, ఫలహారాల సమర్పణలు. ప్రత్యేకతను చాటుకునేలా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు. నిమజ్జనం రోజు యువత జోరు. ఇలా నవరాత్రుల పాటు జరిగే వేడుకల్లో దేనికదే ప్రత్యేకం. కాగా ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక అంశాలతో కూడుకున్నవే. వీటి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్షలాది మందికి ఉపాధి దక్కుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో వినాయక చవితికి ఎన్ని కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతుంది.? ఎంత మందికి ఉపాధి లభిస్తోంది.? తద్వారా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కలుగుతున్న మేలు ఏంటి.?
వినాయక చవితి ఈ పేరు వింటేనే తెలియని ఆనందం. నెల రోజుల ముందు నుంచే మొదలవుతుంది సంబరం. కుర్రకారులో అదో ఉత్సాహం. మరోవైపు అనేకానేక వ్యాపారాలకు ఈ వేడుక ఎంతో కీలకం. కాబట్టే కోట్లాది రూపాయల వ్యాపారాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. వినాయక నవరాత్రులు. చిన్నచిన్న మండపాల ఖర్చే వేలల్లో అవుతుంటే భారీ స్థాయిలో నవరాత్రులను నిర్వహించే ఉత్సవ కమిటీలు మాత్రం లక్షలు, కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంటాయి. అదీ దేశవ్యాప్తంగా జరిగే వేడుకలకు లెక్కేస్తే ఆ వ్యయం ఊహకందదు.
వినాయక చవితి ఉత్సవాల వ్యాపారం రూ. 25వేల కోట్లకు పైనే: అంచనా ప్రకారం ఇన్ని కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతుంది అని లెక్కేసినా దాన్ని మించిన వ్యాపారం అవుతుంది. కారణం విగ్రహాల కొనుగోళ్లు మొదలు రవాణా ఖర్చులు, ఆకట్టుకునే ఆగమాన్లు, మండపాల అలంకరణలు, విద్యుద్ధీపాలు, పూజా సామగ్రీలు బ్యాండు బాజాలు, డీజే చప్పుళ్లు, అన్నదానాలు, పురోహితుల కట్నాలు మండపాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వీటన్నింటికీ తోడు నిమజ్జనం నాడు హోరెత్తే నిర్వాహకుల జోరు లాంటి వాటితో లెక్కకు మిక్కిలి ఖర్చు చేస్తుంటాయి ఉత్సవ కమిటీలు.ఇలా మొత్తంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాల వ్యాపారం రూ. 25వేల కోట్లకు పైగా జరుగుతుందని కాన్ఫెడరేషన్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడర్స్ అంచనా వేసింది.
గణనాథుడి భక్తులందరూ పండక్కి కొద్ది రోజుల ముందు నుంచే హడావుడిలో మునిగి తేలితే వ్యాపారస్తులు మాత్రం 6నెలల ముందు నుంచే పనుల్లో నిమగ్నం అయిపోతారు. ఇంకొందరైతే ఏడాదంతా వినాయకచవితి కోసమే పని చేస్తుంటారు. ఇక వినాయకుడి విగ్రహాలు తయారు చేసే వారైతే నిత్యం అదే పనిలో మునిగితేలుతారు. వచ్చే ఏడాది ఎలాంటి విగ్రహాలు రూపొందించాలి. ప్రత్యేకమైన విగ్రహాలు ఎలా తయారు చేయాలి.? ప్రత్యేకతను ఎలా చాటుకోవాలి అనే ఆలోచనల్లోనే అనేక కుటుంబాలు మునిగితేలుతుంటాయి. కారణం అది వారి వృత్తి.
విగ్రహ తయారీనే జీవనాధారం. ఇలా తయారైన విగ్రహాలు ఎత్తు, సైజు తయారీ ఖర్చుల ఆధారంగా విక్రయాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ విగ్రహాల కొనుగోళ్లే 500కోట్లకు పైగా ఉంటందని కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడర్స్ పేర్కొంది. పూజా సామగ్రి వ్యాపారం కూడా దేశవ్యాప్తంగా కోట్ల రూపాయల్లో జరుగుతుంది. చిరు వ్యాపారులు మొదలు బడా వ్యాపారుల వరకు అందరి గల్లా పెట్టెలు ఈ వ్యాపారాలతో గలగల లాడుతూ ఉంటాయి. ఇలా సాగే వ్యాపారాలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా ఊతమిచ్చేవే.
2024 వినాయక చతుర్థి నవరాత్రుల్లో జరిగిన వ్యాపార లావాదేవీలు ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఒనగూరిన మేలు గురించి కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా లెక్కగట్టింది. గతేడాది దేశవ్యాప్తంగా 20లక్షల మండపాలు ఏర్పాటయ్యాయి. అధికంగా మహారాష్ట్రలో 7లక్షల మండపాలు, ఆ తర్వాత కర్ణాటకలో 5లక్షలు, తెలంగాణ 2లక్షలు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో2 లక్షల మండపాలు కొలువుదీరాయి. ఈ మండపాల్లో ఒక్కో దానికి కనీసం 50వేల రూపాయలు ఖర్చయ్యాయి.
అలంకరణలకే 10వేల కోట్లు: మండపాల అలంకరణ, పూజలు, విద్యుత్ అలంకరణలకే 10వేల కోట్లు ఖర్చు అయినట్లు కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడర్స్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్ కందేవాల్ తెలిపారు. పూలు, పండ్లు, దండలు, కొబ్బరికాయలు లాంటి వాటికి మండపాల నిర్వాహకులు 500కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు సీఏఐటీ (CAIT) తెలిపింది. వినాయక చవితి సందర్భంగా కుడుములు, స్వీట్లు లాంటివి 2వేల కోట్ల వ్యాపారాన్ని చేశాయి. ఇక మండపాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం అందించే ఆహార పదార్థాలు 3వేల కోట్ల వ్యాపారాన్ని ఆర్జించా యి. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, గోవా లాంటి ప్రాంతాల్లో జరిగే వినాయక వేడుకలు ఆర్థిక తోడ్పాటును అందిస్తాయని CAIT పేర్కొంది.
వినాయక చవితి పర్యాటకాన్నీ పెంపొందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రవాణా సంస్థలు, హోటళ్లు కూడా ఆదాయాన్నిఆర్జిస్తుంటాయి. పర్యాటకం ద్వారానే గతేడాది 2వేల కోట్ల వ్యాపారం జరిగినట్లు కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడర్స్ వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది కూడా ఇండియన్ రైల్వే భక్తుల సౌకర్యార్థం...ప్రత్యేకంగా 380 రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. వినాయక చవితి పర్యాటకాన్ని విస్తరించుకునేందుకు గాను భారతీయ రైల్వే 2024లో 358 రైళ్లను, 2023లో 305 రైళ్లను కేటాయించగా ఈ ఏడాది మాత్రం 380 రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. దాంతోపాటు పండక్కి సంబంధించిన దుస్తులు కొనుగోళ్లు, గృహ అలంకరణ వస్తువులు, బహుమతులు లాంటి వ్యాపారం 3వేల కోట్ల వరకు జరిగినట్లు CAIT పేర్కొంది. వీటికి మించి ఉత్సవాల నిర్వహణకు సంబంధించిన ఈమెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థలు అధికంగా 5వేల కోట్ల వ్యాపారాన్ని ఆర్జించినట్లు వెల్లడించింది.
ఉద్యానవన పంటలలకు డిమాండ్: వినాయక చవితి సందర్భంగా అనేక వ్యాపార లావాదేవీలతో పాటు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్షలాది మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. విగ్రహాల తయారీ, అమ్మకాలు, వాటి తరలింపునకు వినియోగించే వాహనాల డ్రైవర్లు, మండపాల ఏర్పాట్లు, అలంకరణ, బ్యాండ్ బృందాలు, పండుగ పూజ సామగ్రి అమ్మకాలు జరిపేవారు ఇలా వీటిపై ఆధారపడి దేశ వ్యాప్తంగా కోట్లాదిమంది పని చేస్తూ ఉంటారు. వినాయక చవితి వచ్చిందంటే వీరందరికీ పని దొరికినట్లే. విగ్రహాల తయారీ ద్వారానే లక్షలాది మంది ఉపాధి పొందుతారు. ఇక మార్కెట్లలో పూలు, పండ్లు అమ్మేవారికి సైతం ఈ సమ యంలో అధిక వ్యాపారం జరుగుతుంది.
పూజ సామగ్రి వ్యాపారమైతే కోట్లలో జరుగుతుంది. ఈ రంగంలో కూడా అనేక మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది. మండపాల ఏర్పాట్లలోనూ ఎందరికో ఉపాధి లభిస్తుంది. నగరాలు, పట్టణాల్లో వేడుకలు నిర్వహించే ఉత్సవ కమిటీలు భారీ స్థాయిలో మండపాలు ఏర్పాటు చేస్తుంటాయి. ఓ అంచనా ప్రకారం దేశంలో 20లక్షల మండపాలు ఏర్పాటు అవతాయని వెల్లడైంది. ఈ లెక్కన మండపాల అలంకరణలోనూ లక్షలాది మందికి ఉపాధి లభి స్తుంది. ఇకపోతే దేవుడి అలంకరణకు పూలు కావాలి కాబట్టి ఉద్యానవన పంటలలకు డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది. ఉద్యానవన పంటలు పండించే రైతులకు ఈ కాలంలో మంచి వ్యాపారం జరిగి వారికి అధిక ఆదాయం లభిస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మొదలైన వినాయక చవితి సందడి - జనాలతో కిక్కిరిసిన మార్కెట్లు
అన్నదాన కార్యక్రమాలు: సేవా భావానికి ప్రతీకైన వినాయకచవితి ఎంతో మంది ఆకలి తీరుస్తుంది. చవితి వేడుకల్లో దాదాపు ప్రతి వినాయక మండపం వద్ద నిమజ్జనం జరిగే వరకు ఏదో ఒక రోజు అన్నదానం జరుగుతూఉంటుంది. 50 లేదా వంద మంది వరకు భోజనం పెడతారు. పేదలు, పొట్టగడవడమే కష్టమైన వారికి ఇక్కడ కడుపు నిండుతుంది. ఇక నిమజ్జనం సందర్భంగా దారి పొడవునా అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు అల్పాహారం, మంచినీరు అందిస్తాయి. ఇది కూడా వ్యాపార లావాదేవీలకు కలిసొచ్చే అంశమే. ఒక్కో మండపం వారు వారి వారి స్థాయిని బట్టి అన్నదాన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసినా తక్కువలో తక్కువ 10వేలైనా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. అంతకు మించి లక్షల్లో ఖర్చు చేసే ఉత్సవ కమిటీలు కూడా ఉంటాయి. ఈ లెక్కన అన్నదాన కార్యక్రమాలు కూడా వేల కోట్ల వ్యాపారాలను తెచ్చిపెడతాయి.
వినాయక చవితి కేవలం మతపరమైన పండుగే కాకుండా, వివిధ రకాల వ్యాపారాలకు ఆర్థికంగా ఊతమిచ్చే ఒక పెద్ద ఆర్థిక కార్యకలాపం. ఇది మట్టి విగ్రహాల తయారీ, పూజా సామాగ్రి, అలంకరణ వస్తువుల అమ్మకాలు, రవాణా, మండపాల నిర్వహణ వంటి అనేక రంగాలలో ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించి రూ. 25,000 కోట్లకు పైగా వ్యాపారం జరిగేలా చేస్తుంది అని అంచనా. ఈ పండుగ ద్వారా దేశీయ వస్తువులకు ప్రాచుర్యం లభించి, ఆర్థిక వ్యవస్థకు మద్దతు లభిస్తుందని వ్యాపార వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.