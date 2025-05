ETV Bharat / state

'పుష్ప' సీన్ రిపీట్ - క్యాబేజీ సంచుల మాటున ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ - RED SANDALWOOD LOGS SEIZED

Published : May 3, 2025 at 3:39 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 5:16 PM IST

Red Sandalwood Logs Seized in Vontimitta : పుష్ప సినిమాలో కథానాయకుడు ఎర్రచందనం దుంగలను వివిధ మార్గాల్లో స్మగ్లింగ్ చేస్తాడు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ఎర్ర చందనం తరలించే విషయంలో మొదటగా ఒక పాల వ్యాన్‌ను ఏర్పాటు చేసి పైన పాలు పోసి కింద ఎర్ర చందనం దుంగలు పెట్టి, వెల్డింగ్ చేసి అక్రమ రవాణా చేస్తాడు. ఆ సీన్​ తరహాలోనే ఓ వ్యక్తి ఎవరికీ ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా పై భాగంలో కూరగాయలు పెట్టి కింద భాగంలో ఎర్రచందనం ఉంచి రవాణా చేస్తుండగా అటవీ శాఖ అధికారులకు రెడ్‌హ్యాండెడ్‌గా పట్టుబడ్డాడు. ఈ ఘటన వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను డీఎఫ్ఓ వినీత్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఒంటిమిట్ట చెరువు కట్ట సమీపంలో అటవీశాఖ అధికారులకు ఓ ఆల్విన్ లారీ అనుమానాస్పదంగా కనిపించింది. వాహనాన్ని తనిఖీ చేసేందుకు వెళ్లగా డ్రైవర్ వావానాన్ని ఆపకుండా వెళ్లిపోయాడు. వెంటనే అధికారులు అప్రమత్తమై దానిని వెంబడించారు. ఈ క్రమంలో భాకరాపేట చెక్​పోస్ట్‌ వద్ద లారీని ఆపేందుకు ప్రయత్నించగా వేగంగా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.

