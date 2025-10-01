ETV Bharat / state

పగలంతా రెక్కీ - రాత్రుళ్లు మిత్రులతో దొంగతనాలు - మారని 80 ఏళ్ల దొంగ బుద్ధి

పాత నేరస్థులతో కలిసి ఇళ్లు దోపిడీ - పగలు రెక్కీ నిర్వహిస్తున్న వృద్ధుడు

80 Years Old Thief of Eluru Arrested
Thief Sriramamurthi (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 8:31 PM IST

80 Years Old Thief of Eluru Arrested : నాగార్జున నటించిన హలోబ్రదర్ సినిమా చూసిన వాళ్లకు రాజనాల, నాగభూషణం క్యారెక్టర్లు గుర్తుండే ఉంటాయి. ముసలి విలన్లు అయిన వీరిద్దరూ యంగ్‌ విలన్‌కు గుంటనక్క సలహాలు ఇస్తుంటారు. అతని రౌడీయిజానికి తమ అనుభవాన్ని రంగరించి సూచనలు చేస్తుంటారు. సరిగ్గా ఏలూరు జిల్లాలోనూ ఓ ముసలి దొంగ ఇలాంటి పనులే చేస్తున్నాడు. వయసు మీదపడినా బుద్ధి మార్చుకోకుండా తప్పుడు దారిలో నడుస్తున్నాడు. పగలంతా రెక్కీ నిర్వహించి రాత్రులు ఇతర దొంగ మిత్రులతో దోపిడీలు చేయిస్తున్నాడు.

చోరీలకు పుల్‌స్టాప్‌ బ్రెయిన్‌కు పదును : ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం లక్కవరానికి చెందిన శ్రీరామమూర్తి పేరుకే ఆదర్శవంతుడు. కానీ చేసేది మొత్తం దొంగపనులే. 80 ఏళ్లకు దగ్గర పడుతున్నా ఇంకా తన బుద్ధి మార్చుకోలేదు. పూర్వాశ్రమంలో పెద్ద దొంగగా పేరుగాంచిన ఈ శ్రీరామమూర్తిపై ఏలూరు జిల్లాతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో పదుల సంఖ్యలో దోపిడీ కేసులు ఉన్నాయి.

అయితే వయసు మీదపడి శక్తి సన్నగిల్లింది కాబోలు ఇప్పుడు నేరుగా చోరీలు చేయడానికి పుల్‌స్టాప్‌పెట్టి బ్రెయిన్‌కు పదును పెట్టాడు. పెద్దమనిషి తరహాలో పగటిపూట వీధుల వెంట తిరుగుతూ చోరీలకు అవకాశం ఉన్న ఇళ్లను రెక్కీ చేసి తన పాత దొంగమిత్రులకు సమాచారం ఇస్తాడు. రాత్రికి వారు చోరీ చేసిన తర్వాత అందులో వాటా తీసుకుంటూ ఇంకా దొంగ వృత్తిలోనే కొనసాగుతున్నాడు.

లక్కవరంలోనే ఇటీవల ఒంటరిగా ఉంటున్న వృద్ధ దంపతులు వందనపు రుక్కయ్య, లక్ష్మీ అంజకుమారీ ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. పిల్లలు అమెరికాలో స్థిరపడటంతో దంపతులిద్దరూ ఒంటరిగానే ఉంటున్నారు. తెల్లవారుజామున ఇంట్లోకి చొరబడిన దొంగలు భార్యాభర్తలు ఇద్దరినీ తాళ్లతో కట్టేసి 30 తులాల బంగారం, వెండి వస్తువులతో పరారయ్యారు. ఆ తర్వాత తాళ్లు విప్పుకుని రుక్కయ్య ఫోన్‌ ద్వారా బంధువులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా క్లూస్ టీం, డాగ్ స్వ్కాడ్ తో ఆధారాలు సేకరించారు. పోలీసుల విచారణలో పాత నేరస్థుడు దేవర శ్రీరామమూర్తిపై అనుమానం వచ్చి విచారించారు.

'బాపట్ల జిల్లా స్టువర్టుపురం నుంచి దొంగలను రప్పించి రుక్కయ్య ఇంట్లో చోరీకి పథకం వేసింది శ్రీరామముర్తేనని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. పాత నేరస్తులు విల్సన్‌బాబు, వాసు, బాజీని రప్పించి దోపిడీ చేయించినట్లు తేలింది.ఈ గ్యాంగ్​ పక్కా ప్లాన్​తో, రెక్కీ నిర్వహించి దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు. ఇంట్లే పెద్దమొత్తంలో డబ్బు, నగలు ఉన్నప్పుడు సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకోవడం మంచిది. సినిమా కథను తలపించేలా ఉన్న కేసును చాకచక్యంగా ఛేదించాం.' -ప్రతాప్ శివకిషోర్, ఏలూరు ఎస్పీ

ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు శ్రీరామమూర్తితోపాటు నలుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మరో నిందితుడు కావేటి ప్రసాద్ కోసం గాలిస్తున్నారు. జీవిత చరమాంకంలో చేసిన తప్పులకు పశ్చాత్తాపం పడుతూ కృష్ణా, రామా అంటూ కాలం వెళ్లదీయక మళ్లీ దొంగతనాలు పాల్పడటం చూసి స్థానికులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

