7-7-7 Parenting Technique To Quality Time For Kids : పారాడే వయసులో తల్లిదండ్రులు పిల్లలపై తెగ ముద్దులు కురిపిస్తారు. బుజ్జాయిలు వయసు పెరిగే కొద్దీ వారితో గడిపే సమయం తగ్గిస్తూ వస్తారు. స్కూల్కు వెళ్లే సమయం రాగానే మార్కులు, ర్యాంకుల పేరిట ఆటపాటలకు అడ్డుకట్ట వేస్తారు. చదువు హోంవర్కులంటూ పరుగులు పెట్టిస్తారు. ఎదిగే వయసులో బిడ్డల మనసు ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నారా? వారితో కనీస సమయం కేటాయిస్తున్నారా?. చాలా వరకు నో అనే చెప్తారు. ఎదిగే పిల్లలతో రోజు సమయం గడపితేనే వారు ఎదున్న తల్లిదండ్రులకు నిర్భయంగా చెప్పగలుగుతారు. ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా చెప్తారు. వారికి మిమ్మల్ని మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ ఉండదు. ప్రస్తుతం సరికొత్తగా 7-7-7 నిబంధన (పేరెంటింగ్ రూల్)తో తల్లిదండ్రులకు పిల్లల మనసెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు మనస్తత్వ నిపుణులు.
ఇంటికి వచ్చాకా ఆఫీస్ పనులను కాసేపు పక్కన పెట్టి : ఇటీవల కాలంలో వృత్తి రిత్యా పేరెంట్స్ పిల్లలతో సరిగ్గా క్వాలిటీ సమయం గడపలేకపోతున్నారు. సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆఫీస్ కాల్స్తో బీజీగా గడుపుతారు. ఇతర కారణాల వల్ల పిల్లలకు సమయం కేటాయించరు. ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన వారు కొన్నిసార్లు చిరాకుగా ఉంటే పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రుల దగ్గరకి వెళ్లడానికి కూడా జంకుతారు. ఏమైనా చెప్తే ఎలా స్పందిస్తారో అర్థం అవ్వక తమలోనే దాచుకుంటారు. దీంతో పిల్లలు కొన్ని సందర్భాల్లో ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతుంటారు. అలా అవ్వకుండా కనీసం పూటకు 7 నిమిషాలు కేటాయించాలి అంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా కేటాయించడం వల్ల వారు పేరెంట్స్తో అన్ని పంచుకోగలుగుతారు అని అంటున్నారు.
తల్లిదండ్రులు ప్రతిరోజూ 7నిమిషాల పాటు మూడు సార్లు (7-7-7) సమయం కేటాయించాలనేది నిబంధన. ఇది పిల్లల మానసిక, శారీరక ఎదుగుదలకు సహకరిస్తుంది. బంధం బలపడుతుంది. ఇంటా, బయటా ఎదురయ్యే ఘటనలను స్వేచ్ఛగా పంచుకుంటారు.
ఉదయం 7 నిమిషాలు : పిల్లలతో గడిపితే వారు రోజంతా సానుకూలంగా ఉంటారు. నిద్రలేచిన తర్వాత వారితో మాట్లాడం, కలిసి వాక్ చేయడం, యోగా చేయడం లాంటివి చేస్తే ఉత్సాహంగా కూడా ఉంటారు. చెట్లకు నీరు పెట్టడం, బయటకెళ్లి చిన్న చిన్న సామాన్లు తీసుకురావడం చేస్తే ప్రశాంతంగా ఉంటారు.
సాయంత్రం 7 నిమిషాలు : వారితో కూర్చొని ఆరోజు పాఠశాల, తరగతి గదిలో అనుభవాలు తెలుసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్తో ఎలా సమయం గడిచిందో అడగాలి. కొత్తగా ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చేయించారా అని అడగాలి. స్కూల్లో ఏం చెప్పారు అంటూ వారు నేర్చుకున్న పాఠాల గురించి ఫ్రెండ్లీగా తెలుసుకోవాలి. ఆసక్తికరమైన అంశాలు పంచుకునే వాతావరణం కల్పించాలి.
రాత్రి 7 నిమిషాలు : కొందరు నిద్ర పోడానికి మారాం చేస్తుంటారు. వారికి అనే కాదు పిల్లలందరికి నిద్ర వెళ్లేలాగా కథలు చెప్పాలి. ఆ కథలో నీతిని వారికి తెలియజేయాలి. తప్పొప్పులు తెలుసుకునేలా నైతిక అంశాలను పిల్లలకు వివరించాలి. నిద్రపోయే ముందు పిల్లలను దగ్గరకు తీసుకొని కౌగిలించుకోండి. అది వారిలో సురక్షిత, భద్రతమైనచోటు ఉన్నామనే నమ్మకాన్ని కలిగిస్తుంది.
