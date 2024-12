ETV Bharat / state

విశాఖలో ఘనంగా తొలి జలాంతర్గామి వార్షికోత్సవం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

57th Anniversary of India First Submarine INS Kalvari Celebrations at Visakhapatnam : భారత తొలి జలాంతర్గామి ఐఎన్​ఎస్ (INS) కల్వరి 57వ వార్షికోత్సవాన్ని విశాఖ ఆర్కే బీచ్‌లో ఘనంగా నిర్వహించారు. 1967 డిసెంబర్‌ 8న ఐఎన్​ఎస్​ (INS) కల్వరిని జాతికి అంకితం చేశారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖలోని కురుసుర జలాంతర్గామి మ్యూజియం ప్రాంగణంలో ఫొటో, యుద్ధపరికరాల నమూనా ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని చూసేందుకు భారీగా జనాలు తరలి వచ్చారు. విద్యార్థులు, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు సహా ఈ ప్రదర్శన చాలా గొప్పగా ఉందని తెలిపారు.