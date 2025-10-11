ఫస్ట్ ఈవీ కారు, మేడిన్ బెజవాడ - బ్యాటరీ కారుకు 53 ఏళ్లు
ఎన్టీఆర్ మొదలుకుని ఎందరో మహానుభావులు ప్రయాణించిన వాహనం - తయారు చేసిన మెకానిక్ రాఘవయ్య, ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 80 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 8:37 AM IST
53 Year old Battery Car in Vijayawada: ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మాటే వినిపిస్తోంది. కానీ 53 ఏళ్ల క్రితమే దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ కారు తయారు చేశారనే విషయం తెలుసా? ఓ తెలుగు వ్యక్తి ఈ ఘనతను సాధించారు. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా ముదునూరుకు చెందిన పాలడుగు వీరరాఘవయ్య 1915లో జన్మించారు. మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ చేసిన ఆయన ఆటోమొబైల్ రంగంలో స్థిరపడ్డారు.
మెకానిక్ రాఘవయ్యగా గుర్తింపు: స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం అంటే 1939వ సంవత్సరంలో గుడివాడలో వర్క్షాప్ను వీరరాఘవయ్య ఏర్పాటు చేశారు. ఉద్యోగంలో చేరాలని పలు కంపెనీలు కోరినప్పటికీ ఆసక్తి చూపలేదు. లారీలు, బస్సులకు సంబంధించిన బాడీ బిల్డింగ్ పనులు చేయడంతోపాటు వాటికి మరమ్మతులు చేసేవారు. అన్ని రకాల వాహనాలపై పూర్తిగా పట్టు సాధించి ‘మెకానిక్ రాఘవయ్య’గా ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందారు. ఆయనకు చిన్నకారు రాఘవయ్య అనికూడా పేరుంది. ఒక బ్రిటిష్ కలెక్టర్ ఆశలు వదిలేసుకున్న కారును రాఘవయ్య గ్యారేజీకి పంపారు. దాన్ని సరిచేసి మళ్లీ పరుగులుపెట్టించారాయన. రాఘవయ్యను అప్పుడా బ్రిటీష్ కలెక్టర్ డాక్టర్ ఆఫ్ కార్స్ అని ప్రశంసించారు. విజయవాడ ఆటోనగర్ పునాది నుంచి ఎదుగుదుల వరకూ రాఘవయ్య ఎంతో కృషి చేశారు.
బ్యాటరీతో నడిచే కారు తయారు: ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1970 దశకం తొలినాళ్లలో తలెత్తిన చమురు సంక్షోభం వల్ల పెట్రోలు ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల కోసం వెతుకులాట మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో విదేశాల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై పరిశోధనలు జరిగి వాటి అభివృద్ధికి దారి తీశాయి. ఈ తరహా వాహనాల గురించి తెలుసుకున్న వీరరాఘవయ్య రెండేళ్లపాటు కష్టపడి 1972లో బ్యాటరీతో నడిచే కారును తయారుచేసి సంచలనం సృష్టించారు. గంటకు 70 కిలోమీటరు వేగంతో ప్రయాణించేలా ఒకసారి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ చేస్తే ఇంచుమించు 80 కిలోమీటరు దూరం వెళ్లేలా దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.
ప్రముఖులు ప్రయాణించిన కారు: విజయవాడ వచ్చిన ప్రముఖులు ఎందరో ఈ కారులో ప్రయాణం చేశారు. అప్పట్లో ఈ కారు తయారీకి రూ.16 వేలు ఖర్చు కాగా ‘సైలెంట్ రైడర్’గా నామకరణం చేశారు. ఈ కారులో మాజీ ప్రధాని మొరార్జీ దేశాయ్, మాజీ ముఖ్యమంత్రులు మర్రి చెన్నారెడ్డి, ఎన్టీఆర్లు ప్రయాణించారు. రాఘవయ్య 1979లో లాంబ్రెట్టాను బ్యాటరీ స్కూటర్గా, 1980లో లూనా మోపెడ్ను ఎలక్ట్రిక్ మోపెడ్గా మార్చారు. ఈ విషయం తెలుసుకుని అప్పటి రాష్ట్రపతి ఫకృద్దీన్ అలీ అహ్మద్ కూడా అభినందించారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో 2005లో మృతిచెందారు. భావితరాలకు గుర్తుగా ఈ కారును ఆయన కుటుంబ సభ్యులు విజయవాడలోని వారి ఇంట్లో భద్రపరిచారు.
నేటి ఏఐ యుగంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, ఎలక్ట్రిక్ బైక్లు మొదలైనవి విరివిరిగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. కానీ ఏ విధమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులో లేనటువంటి ఆ సమయంలో పాలడుగు వీరరాఘవయ్య బ్యాటరీ కారును రూపొందించడం అందరినీ అబ్బురపరిచే విషయం. దాదాపు రెండేళ్ల కఠోర శ్రమతో, వ్యయప్రయాసలతో బ్యాటరీ కారును తయారుచేయడం వీరరాఘవయ్య అంకితభావానికి నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు. భవిష్యత్తు తరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని 53 ఏళ్ల క్రితమే కనిపెట్టిన ఈ నవీకరణకు సైలెంట్ రైడర్గా అప్పట్లో నామకరణం చేశారు.
