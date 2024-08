ETV Bharat / state

పాము కాటుకు ఏటా 50వేల మంది బలి- కాటు వేయగానే ఏం జరుగుతుందంటే! - SNAKE BITE TREATMENT

Thousands of People Die Every Year due to Snake Bite : వర్షాలు జోరుగా కురుస్తూ ఉండడంతో దేశంలో వ‌్యవసాయ పనులూ అదే రీతిగా సాగుతున్నాయి. రైతులు ఉత్సాహంగా సాగు పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఐతే ఆ ఉత్సాహంపై పాము కాట్లు నీళ్లు చల్లుతున్నాయి. దేశంలో పాములు రైతులను పొలాల్లోనే బలి తీసుకుంటున్నాయి. ఎక్కువగా రైతులే పాము కాటు వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతూ ఉండగా, అనేక ఇతర వర్గాల ప్రజలు కూడా చనిపోతున్నారు. ప్రతి ఏటా 50వేల మంది దీని వల్ల ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు.

Snake Bite Treatment in Telugu : ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధికం. ఇదే అంశాన్ని భాజపా ఎంపీ రాజీవ్‌ ప్రతాప్‌ రూఢీ లోక్‌సభ వేదికగా ప్రస్తావించారు. ప్రతి సంవత్సరం 30లక్షల నుంచి 40లక్షల మంది వీటి బారిన పడుతున్నారని వెల్లడించారు. ఇంత భారీ స్థాయిలో పాము కాటు బారిన పడడం సర్వత్రా ఆందోళన కల్గిస్తోంది. వైద్యరంగం ఎంతో అభివృద్ధి చెందినా మరణాలు పెరగడం కలవరపెడుతోంది. ఎక్కువగా వానాకాలంలోనే పాము కాట్లు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. వ్యవసాయ పనులు పుంజుకోవడం, పాములు ఎక్కువగా ఈ కాలంలోనే సంచరించడం వల్ల ఇవి జరుగుతున్నాయి.

విషం ఉన్న పాములు ఐదే : సాధారణంగా పాములు ఇతరుల కంట పడకుండా ఉండేందుకే ప్రయత్నిస్తాయి. కాని తమకు భంగం కల్గినా, ప్రమాదం పొంచి ఉందని భావించినా కాటు వేస్తాయి. కోరలతో కాటు వేసి విషాన్ని వెదజల్లుతాయి. ఇది రక్తంలోకి వెళితే తీవ్ర ప్రమాదం జరుగుతుంది. పాము రకాలను బట్టి క్రమంగా శ్వాసకోశ వ్యవస్థ కుప్పకూలవచ్చు. రక్తస్రావం కావచ్చు. షాక్‌లోకి వెళ్లవచ్చు. అవయవాలు విఫలం కావడం లేదా ప్రాణాపాయం కూడా సంభవించవచ్చు.

మన దేశంలో చాలా రకాల పాములు ఉన్నప్పటికీ మనిషిని చంపగలిగేంత విషం ఉన్నవి ఐదే. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనైతే మూడే. అవి తాచు పాము, కట్ల పాము, రక్తపింజర. వాస్తవానికి పాము కాటు మరణాలు నివారించదగ్గవే. పాము కరిచిన వారిని సకాలంలో ఆసుపత్రిలో చేర్చి చికిత్స అందించడం, ధైర్యం కల్పించడం ద్వారా చాలా మందిని బతికించుకోవచ్చు. పాము కరవగానే కొందరు ఇక చనిపోతున్నామని తమకు తాము తీర్మానించుకుంటారు. ఐతే ఇలాంటి వారికి కుటుంబ సభ్యులు తాము అండగా ఉన్నామనే భరోసాను కల్పించాలి. పాము విషానికి విరుగుడు ఇంజక్షన్లు ఉన్నాయని, వైద్యుల వద్దకు వెళితే ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడతామని అర్థం అయ్యేలా వివరించాలి. చికిత్సతో బయటపడిన వారిని గుర్తు చేయాలి.

తాచు, కట్ల పాములు : తాచు, కట్ల పాముల విషాలు నాడుల పనితీరును దెబ్బతీస్తాయి. నాడుల నుంచి కండరాలకు సంకేతాలు అందవు. దీంతో కళ్లు మూత పడడం, చూపు రెండుగా కనిపించడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఛాతీ కండరాలు పని చేయకపోవడం వల్ల శ్వాస సరిగా తీసుకోలేకపోవచ్చు. ఫలితంగా రక్తంలో ఆక్సిజన్‌ తగ్గిపోయి గుండె, మెదడు స్తంభించిపోవచ్చు. ఇదంతా జరగకముందే చికిత్సను ప్రారంభించాలి.